Когда наша терпимость по отношению к фальсификаторам истории становится губительной.

Поражает бесконечное терпение сограждан в отношении тех, кто десятилетиями, при поддержке заокеанских спонсоров, оскорбляет память наших предков, умаляет подвиг народа, армии и её командования в годы войны. Удивляет, почему «тоталитарная», по мнению либералов и их кураторов, Россия не предпринимает решительных шагов по защите своих святынь.

Сегодня НКО «Мемориал» и прочие «правозащитники» открыто обеляют и причисляют к «жертвам террора» нацистских пособников, и это остается безнаказанным. Их сайт работает, несмотря на запрет деятельности без перерегистрации согласно Закону об иностранных агентах; незначительные для них штрафы они успешно оплачивают за счет сборов единомышленников и иностранной помощи.

И это в то время, как в правовом государстве законы должны работать, а виновные за их нарушения нести наказание. У нас же есть, в конце концов, законы об ответственности за оправдание и реабилитацию нацизма, и соответствующие поправки были недавно внесены в Конституцию…

Но тут выясняется, что так называемые правозащитники и либералы, не говоря уже о нынешних украинских националистах, зачастую — сами дети, внуки или правнуки полицаев, «власовцев» и т.п. Может, и этим объясняются их публичные попытки реабилитации коллаборационистов, служивших Рейху?

Характерный пример — дед Любови Соболь, Феденев Андрей Григорьевич, «власовец», как и некоторые другие члены его семьи. А его внучка, Любовь Соболь, — штатный юрист Фонда борьбы с коррупцией ФБК в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции, пламенный соратник и сотрудник оппозиционера Алексея Навального. Нынче она горячо оправдывает своего деда.

Глава «Ельцин-центра», историк Никита Соколов в YouTube также открыто выражает готовность реабилитировать «власовцев», казаков СС и вермахта и прочих пособников, вольно трактуя архивные данные о военных потерях времен Великой Отечественной, вырывая из контекста материалы, жонглируя цифрами и фальсифицируя факты. Как после этого он может называть себя историком? Впрочем, для таких, как он — история не наука. Она для них лишь орудие пропаганды, с элементами тотальной лжи.

И это не единичный случай для «Ельцин-центра», когда поднимается вопрос о «власовцах». Еще на слуху скандальная дискуссия «Мифы о войне», которая состоялась там несколько лет назад, её модератором был всё тот же Соколов. Выступавший на том мероприятии академик-фальсификатор Юрий Пивоваров предлагал «подумать о миллионе советских граждан в армии Власова». Мол, «потомки и власовцев, и бандеровцев, и казаков Шкуро, и лесных братьев — все имеют право знать, с кем воевали их деды», подразумевая их доблесть. И это так же осталось безнаказанно.

Да, Нюрнбергский процесс не осудил РОА, РОНА, ОУН, УПА, СС «Галичина» (запрещены в РФ) и прочих, как в целях оправдания любят парировать их «реабилитаторы», забывая, что он занимался только главными идеологами и крупными руководителями нацистских структур. Мелкими же и средними — занимались отдельно, внутри каждой потерпевшей страны.

И пришли к выводу, что 85% так называемых репрессированных были осуждены вполне законно. Более того, многие из них наказаны были слишком мягко. В свое время научные труды по данному вопросу опубликовали и озвучили известные историки В.Н. Земсков (ныне покойный), Г.М. Иванова, Ю.Н. Жуков и ряд других ученых. Даже их европейские коллеги, поначалу усомнившиеся в подлинности данных, приезжали в Россию по приглашению, и могли сами убедиться в объективности и добросовестности наших исследований, не уличив никого в необъективности или фальсификациях.

Не один год на слуху призывы либералов открыть оставшиеся архивы, намекая на то, что вскроется нечто такое, что коммунисты и сталинисты будут вынуждены «посыпать головы пеплом». Феерическая наивность с их стороны!

Если бы они внимательно послушали интервью на радиостанции «Говорит Москва» того же Юрия Николаевича Жукова, доктора исторических наук, главного сотрудника РАН, десятки лет работающего с архивами, то уяснили бы его слова.

Ю.Н. Жуков как раз говорил о том, что ученые сами ждут ни дождутся широкого доступа к закрытым для не специалистов документам, потому что тогда, увидев их, либералы захотели бы поскорее забыть о том, что призывали их обнародовать: такая неудобная для них правда откроется!

В обширной базе «Мемориала» есть и разделы со ссылками на украинский псевдонаучный ресурс по «голодомору», подтверждающий его солидарность с их пропагандистской деятельностью.

Почему сегодня мы, потомки воинов-освободителей, победителей нацизма и фашизма, должны равнодушно взирать на безнаказанность реабилитации изменников Родины и нацистских пособников? Почему позволяем им плевать на могилы наших предков и в наши души, когда они предателей называют «невинными жертвами», жертвами, якобы, «политических репрессий»?

Смотреть на то, как они в своих СМИ — «Эхо Москвы», «Открытая Россия», «Грани», «Радио «Свобода»» и т.п. — ставят под сомнение справедливость решений Нюрнбергского процесса, фальсифицируют военную историю? В числе их авторов небезызвестный профессор А. Зубов, получивший свою учёную степень и должности в мутные 90-е, а также разные псевдоисторики типа Резуна-Суворова, Солонина, Сванидзе и пр., не имеющие даже базового исторического образования.

Кстати, Зубова до сих пор почему-то не лишили регалий и званий, хотя он не раз был уличен в фальсификациях, публично сокрушался по поводу поражения гитлеровской Германии и ее союзников. Это ему принадлежит высказывание: «По сравнению со Сталиным, Гитлер — это ангел русской истории. Потому что Гитлер, при всем желании, не погубил столько людей русских, сколько погубил Сталин».

То есть, не Гитлер уничтожал десятки тысяч евреев, коммунистов и прочих «не арийцев» не только за рубежом, но и в собственной стране? Это не он повинен в том, что послал на преступление и смерть миллионы своих же сограждан, а оставшиеся в стране вынуждены были работать на Рейх, рукоплескать нацистам, а потому при разгроме Германии небезвинно пострадали, за что нас также попрекают либералы.

Доколе мы будем терпеть подобные выходки? Не пора ли начать пресекать деятельность подобных псевдоисториков, структур и фондов, наносящих урон нашей исторической памяти, воспитывающих новые поколения в соответствующем духе, будучи преподавателями в вузах?