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«Умные» системы продолжат внедрять в российскую армию

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Современное Минобороны уже не идет не в какое сравнение с тем, каким оно было хотя бы десять лет назад. Вот что значит грамотный человек у руля и правильно поставленные задачи. Не хватаются за все подряд, а постепенно, шаг за шагом, меняют и обновляют армию. Почивать на лаврах в ведомстве не привыкли, поэтому министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи, которые его подчиненные будут выполнять в 2021 году.

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По его словам, работа военных над фактически неуязвимостью России от внешних угроз получила достойную оценку президента, а значит, сбавлять темп никто не будет. И главное, чем Минобороны будет заниматься в ближайший год – внедрение роботов в жизнь армии.

Уже давно врукопашную не «воюют», прошли времена баталий с конницей и пехотой. Сейчас в этом просто нет необходимости. Различные беспилотники, роботы-саперы, ракетные установки, машины – вот чем сейчас дышит военное ведомство любой уважающей себя страны. Многими орудиями может управлять всего один человек, что для военного дела крайне полезно.

Российская армия уже давно пускает роботов в дело. Конструкторы трудятся над тем, чтобы создать уникальный софт, который без сбоев сможет управлять орудиями. Все должно работать как часы. Добиться этого трудно, но еще труднее собрать все эти системы защиты границ воедино, чтобы они смогли при необходимости дополнять друг друга в борьбе с угрозой. Простор для творчества тут большой, как и для обучения солдат всем премудростям нового вооружения. В общем, Минобороны будет, чем заняться в этом году.

Метки: Армия, роботы, Россия
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