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Подвиг узбекских солдат в голландском лагере смерти: Как провалилась фашистская пропаганда Гебельса.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eyGCPCqzHOo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9728 9108
    KT два часа назад

      Сплошь и рядом идут рассказы о подвигах,казахов,киргизов,армян,грузин,чеченцев,татар,бурятов,тувимцев,сейчас вот,таварисч рассказывает о геройских узбеках,а про русских последнее время и не слыхать,аки их и не было.
      Кто ж такую музыку заказал-то?

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