Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Сплошь и рядом идут рассказы о подвигах,казахов,киргизов,армян,грузин,чеченцев,татар,бурятов,тувимцев,сейчас вот,таварисч рассказывает о геройских узбеках,а про русских последнее время и не слыхать,аки их и не было.
Кто ж такую музыку заказал-то?