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Учения в пустыне Кевир

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Кадры ракетных учений в пустыне Кевир, которые проводят военно-космические сил Корпуса Стражей Исламской Революции.
Отрабатываются массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также массированные удары дронов-камикадзе.



https://twitter.com/Khaaasteh/status/1350009498967150593 – вот здесь еще кадры с журналистом на пафосе
https://twitter.com/search?q=IRGC&src=typed_query&f=live – а вот тут кадры концентрированных ударов дронов-камикадзе

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6477765.html
Метки: бпла, Видео, иран, ксир, ракеты, учения
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