Обычные летние каникулы на Урале для советских школьников внезапно обернулись трехлетней одиссеей через полмира.

18 мая 1918 года почти восемьсот детей покинули Петроград (современный Санкт-Петербург), чтобы летом отдохнуть на Урале. Никто и представить себе не мог, что вскоре они окажутся в смертельной опасности, объедут полмира и вернутся домой лишь спустя два с половиной года.

Потерявшиеся

В ноябре 1917 года Петроград пережил организованную большевиками революцию, вскоре за которой последовала голодная зима. Весной учебные заведения вместе с родителями решили организованно направить одиннадцать тысяч школьников в так называемые детские летние питательные колонии по всей стране, где они смогли бы набраться сил и поправить пошатнувшееся здоровье.

Примерно восьмистам из них не повезло. В сопровождении нескольких сотен воспитателей они отправились в злополучную поездку к Уральским горам.

petrograd colonia/youtube.com

Как оказалось, худшего времени для этого путешествия было сложно придумать. В то же самое время, как поезда с детьми следовали на восток страны, там вовсю разгоралось антибольшевистское восстание. Буквально за считанные недели обширный регион Сибири и Урала был объят гражданской войной.

Дети стали бессильными очевидцами боевых действий, находясь в самом их эпицентре. Сегодня в местности, где находились их колонии, могли господствовать красные, а завтра ее уже занимали белые. «Улицы простреливались насквозь — < ![CDATA[ ]]> вспоминала < ![CDATA[]]>одна из колонисток, — а мы прятались под топчанами и с испугом смотрели на солдат, которые ходили по комнатам и штыками поднимали наши матрасы».

К концу 1918 года петроградские школьники оказались в тылу наступавших на запад белых армий Александра Колчака и попасть домой им теперь было просто невозможно. Ситуацию усугубляло то, что стремительно кончались деньги и продовольственные запасы, а предстоящую зиму дети встречали в летней одежде.

Спасение

petrograd colonia/youtube.com

Совершенно неожиданно судьбой школьников заинтересовался Американский Красный Крест, действовавший в то время в России. Собрав детей из всех колоний в одну под южноуральским городом Миасс, он взял их под свою опеку: выдал теплую одежду, организовал быт, регулярное питание и даже наладил учебный процесс.

Американцы по возможности сообщали советскому правительству о жизни колонии и пересылали не находящим себе места обеспокоенным родителям в Петрограде письма от их чад. Стороны обсуждали разные возможности эвакуации детей, но ни одна из них не была реализована.

С разгромом Колчака летом 1919 года и приближением Красной Армии к местоположению колонии, Американский Красный Крест решил вывезти школьников подальше от зоны боевых действий в Сибирь, а затем на остров Русский около Владивостока.

Весной 1920 года началась эвакуация войск США с российского Дальнего востока. Вместе с ними страну покидала и миссия Американского Красного Креста. Она не хотела бросать детей на произвол судьбы, но и не имела возможностей вывезти их с собой. Тогда американцы обратились за содействием к японцам, решив эвакуировать детей во Францию.

petrograd colonia/youtube.com

Сотруднику Красного Креста Райли Аллену удалось зафрахтовать японское грузовое судно. При этом его владелец, хозяин судоходной компании «Katsuda Steamship company, LTD» Кацуда Гиндзиро, за свой счет полностью переоборудовал его для перевозки маленьких пассажиров: были установлены койки и вентиляторы, организован лазарет.

13 июля 1920 года «Йомей Мару» с флагами Японии и США на мачтах, с огромным красным крестом, нарисованным на трубе, покинул порт Владивостока и отправился, как позже выяснилось, в почти кругосветное путешествие.

Через полмира

От самого короткого маршрута через Индийский океан отказались по совету врачей. В самый разгар изнуряющего лета это могло быть слишком опасно для здоровья детей.

Через Тихий океан корабль направился в Сан-Франциско, а оттуда к Панамскому каналу и в Нью-Йорк. «Йомей Мару» и его маленькие пассажиры вызвали всеобщее внимание американской общественности. В портах их встречали толпы журналистов, а президент Вудро Вильсон с супругой направили им приветственное слово.

petrograd colonia/youtube.com

«Различные нью-йоркские организации каждый день развлекали наших детей. С особым, поистине широким размахом были устроены водная прогулка по реке Гудзон, вечеринка в парке Бронкса и экскурсия по городу на автомобилях», — < ![CDATA[ ]]> вспоминал < ![CDATA[]]>капитан японского судна Мотодзи Каяхара.

Из-за бушевавшей в России Гражданской войны Американский Красный Крест планировал на какое-то время оставить петроградских школьников во Франции, где для них были уже приготовлены места для проживания.

Это вызвало бурное противодействие последних, которые вместе с воспитателями направили американцам коллективное послание. «Мы не можем ехать в государство, благодаря которому население России десятками и сотнями тысяч умирало и умирает от последствий блокады (экономическая блокада Советской России державами Антанты), орудия войны, посылаемые им в Польшу (шла советско-польская война), уносили и уносят в могилу сотни тысяч русских молодых сил», — говорилось в обращении, под которым поставили подписи четыреста человек.

В итоге, было принято решение доставить детей в соседнюю с Советской Россией Финляндию. Балтийское море, где дрейфовали со времен Первой мировой войны десятки мин, стало самым опасным участком маршрута. Корабль был вынужден идти с медленной скоростью, постоянно менять курс, делать остановки не только ночью, но и днем.

Приморский государственный объединенный музей им. В. К. Арсеньева

10 октября 1920 года «Йомей Мару» прибыл в финский порт Койвисто всего в десятках километров от границы, где и завершилось долгое путешествие. Здесь детей группами через пограничные пункты будут передавать советской стороне. «С тех пор как мы вышли из Владивостока, вместе прошли через жару и холод, за эти три месяца дети подружились с членами экипажа и с грустью повторяли “саёнара, саёнара” (до свидания!), покидая судно», — < ![CDATA[ ]]> вспоминал < ![CDATA[]]>Каяхара.

Последние школьники-путешественники вернулись домой в феврале 1921 года. Уже повзрослевшие и возмужавшие, они прибыли на тот же вокзал Петрограда, с которого почти три года назад отправлялись в краткосрочную, как они считали, поездку на Урал.