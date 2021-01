Как сказал г-н Джонсон, итальянская правительственная компания Леонардо предоставила свою технологию для проведения хакерской атаки. Мария Зак подтверждает, что «спутник Леонардо был использован для загрузки программного обеспечения и изменения голосов с Трампа на Байдена».

Первоначально заговор по переводу голосов от Трампа к Байдену начинался не в Риме, а во Франкфурте, где на станции ЦРУ размещены серверы Dominion. По всей видимости, все шло нормально, пока хакеры во Франкфурте не осознали, что того, что они делают, было недостаточно, чтобы наконец принести «победу» Байдену.



В этот момент хакеры обратились за помощью к Риму. Затем в посольстве США операцию перенастроили, создав новые алгоритмы. По сути, Трамп собирал слишком много голосов, и необходимо было переработать атаку. Затем голоса были отправлены с военного спутника Леонардо в США и загружены обратно на серверы Dominion.

Что наиболее важно, бывший консультант Леонардо Артуро Д’Элиа выступил с заявлением под присягой и признал свое участие в этом преступлении. Г-н Д’Элиа утверждает, что голоса Трампа Байдену были переданы через «военный спутник башни Фучино». Бывший консультант Леонардо также заявил, что он действовал «в соответствии с инструкциями и указаниями американских сотрудников, работающих в посольстве США в Риме». В настоящий момент Д’Элиа содержится под стражей итальянскими властями за другие киберпреступления, предположительно совершенные против самого Леонардо.

Однако маловероятно, что этот план имел место без того, чтобы посол США в Риме Льюис Айзенберг не знал, что происходит в его собственном посольстве. Льюис Айзенберг был назначен Трампом в 2017 году, и он участвовал в его первой кампании, но в то же время он очень близок к сионистским неоконсервативным лобби, которые выступают против военного размежевания Трампа.

Следующие заявления г-жи Зак еще более шокируют. Политический уровень плана в основном был придуман Бараком Обамой, которому якобы помог его итальянский коллега, так сказать, Маттео Ренци, бывший премьер-​министр Италии. Председатель организации "Наций в действии" утверждает, что случившееся было "действительно блестящим планом, спланированным Обамой с помощью Ренци".

Последнее рассекречивание документов ЦРУ показало, что в сентябре 2016 года Барак Обама был прекрасно осведомлен о том, что творится против тогдашнего кандидата от республиканцев. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сообщил президенту Обаме, что Хиллари Клинтон сфабриковала ложный скандал, чтобы изобразить Трампа как «русскую марионетку».



Учреждения США, такие как ФБР и американское разведывательное сообщество, сыграли важную роль в этом заговоре. Потому что они дали зеленый свет незаконному шпионажу против Трампа. Поэтому не будет преувеличением сказать, что президент Обама был вдохновителем плана саботажа против Дональда Трампа.

В то же время Spygate не мог бы состояться без решающей части Италии. Когда Обама решил санкционировать незаконную шпионскую операцию, он попросил помощи у бывшего премьер-​министра Италии Ренци. В этом вопросе очень важен срок. Через месяц после встречи Обамы и Бреннана тогдашний премьер-​министр Италии нанес визит в Белый дом. Если версия г-жи Зак верна, именно тогда Обама приказал Ренци принять участие в этом плане.

Ренци согласился, и вовлек в шпионаж итальянские спецслужбы. Итальянские спецслужбы разработали план по подставлению Джулио Очьонеро, итальянского инженера-​ядерщика, которого использовали для того, чтобы ложно связать Трампа с Кремлем. По сути, итальянская разведка попыталась перекинуть электронные письма Хиллари Клинтон на американскую компанию Оккионеро Westlands Inc. Судя по всему, Очионеро был выбран в качестве обидчика, потому что он довольно близок к американским консервативным кругам, которые поддержали кампанию Трампа.

Однако самое удивительное, что связывает этот скандал с фальсификациями на выборах, – это отношения между Обамой и Ренци. Даже после того, как они оба покинули пост, они продолжали работать вместе, чтобы организовать своего рода постоянный государственный переворот против Дональда Трампа.

История фальсификации выборов в США по сути представляет собой международный государственный переворот, задуманный глубинным государством Вашингтона и действовавший при участии нескольких стран и глобалистских правительств, таких как Канада, Германия, Китай, Испания и Италия.

См. с 4:30





Maria Zack: Italy did it – Arturo Delia Admits to steal the USA elections! (ролик активно вычищается из ютуба, это уже третья ссылка на интервью)



ironage



***

.