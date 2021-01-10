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Советский Союз глазами простого человека

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Не лги, что павшая страна
Была обитель зла и фальши.
Я помню эти времена,
Я помню всё, что было раньше

Там волчьей не было грызни,
Там люди верили друг другу.
И вместо"Слабого толкни"-
Всегда протягивали руку.

Там секс не лез вперёд любви,
Там братство было просто братством,
И не учили по TV
Всё дозволяемому бл**ству.

Там вор, бандит, подлец и мразь
Страшились сильного закона,
И не бывала отродясь
Фемида в рабстве у Мамоны.

Я помню эти времена.
Я помню всё и не забуду,
Не лги, что павшая страна
Была обитель зла… Иуда!

Марат Ахтмов

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/sovetskij_sojuz_glazami_prostogo_cheloveka/2021-01-10-14448
Метки: археология, история, судьбы
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