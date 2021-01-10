Не лги, что павшая страна

Была обитель зла и фальши.

Я помню эти времена,

Я помню всё, что было раньше

Там волчьей не было грызни,

Там люди верили друг другу.

И вместо"Слабого толкни"-

Всегда протягивали руку.

Там секс не лез вперёд любви,

Там братство было просто братством,

И не учили по TV

Всё дозволяемому бл**ству.

Там вор, бандит, подлец и мразь

Страшились сильного закона,

И не бывала отродясь

Фемида в рабстве у Мамоны.

Я помню эти времена.

Я помню всё и не забуду,

Не лги, что павшая страна

Была обитель зла… Иуда!

Марат Ахтмов