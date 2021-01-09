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Трампа перманентно забанили в Твиттере

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Вот так теперь выглядит свобода слова США. Даже президент США не имеет право на нее.
Конституция, государственные должности, деньги и десятки миллионов подписчиков не значат ничего – незримый цензор – вот кто определяет, что можно, а что нельзя.
Оруэлл был бы доволен такой чудесной реализацией Министерства Правды.

Аккаунт Трампа в Твиттере перманентно заблокирован.
Трамп уже заявил, что "Нас не заставишь молчать" и что он ведет переговоры с другими платформами, а также рассматривает возможность создания новой, где он сможет нести свет истины без цензуры, регистрации и SMS.

Также Трамп вчера объявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена, что в США произойдет впервые в 1869 года. Таким образом, работа по подтачиванию внутренней легитимности Байдена будет идти до самого конца, что есть хорошо.
Демократы рвут и мечут и грозят объявить до 20 января импичмент Трампу. Надеюсь, у них получится, чтобы процесс захвата власти выглядел еще более упорото и неадекватно.
В целом, агент Дональд доигрывает свою роль до конца, заставляя демократический истеблишмент чудесным образом самозаголяться, вскрывая подлинное нутро американской "свободы и демократии".
Трамп немало сделал для дискредитации светлого образа "сияющего града на холме". Но куда больше сделали враги Трампа, которые в борьбе со "слонами", разнесли всю посудную лавку устоявшихся американских идеологем и мифологем.


Твиттер, что ты делаешь, прекрати.
Аккаунт избирательного штаба Трампа был заблокирован за размещение вот этой картинки.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6461738.html
Метки: США, твиттер, Трамп, цензура
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