

«Благополучие Нечерноземья определяет благополучие и прочность России …



Эту мысль, идею – я постарался развить в своем докладе на заседании Президиума Российской Академии наук… Федеральную поддержку развития сельских территорий я бы предложил не размазывать тонким слоем по необъятным просторам России, а сосредоточить на наиболее депрессивных территориях и получить за счёт этого максимальный социально-экономический результат. Речь, прежде всего, идет о Нечерноземье. Отсюда Русь пошла.



Но, к сожалению, жизненные силы изначальной Руси растрачены на развитие окраин страны, в том числе бывшего Советского Союза и создание двух крупнейших мегаполисов России, о чем красноречиво сказал Владимир Владимирович Путин в апреле 2018 года, выступая на встрече с членами Совета Законодателей при Федеральном Собрании.



«Нечерноземье уже с первого потока переселения в Сибирь испытало на себе достаточно серьезную демографическую нагрузку потому, что все эти переселения, все эти проблемы решались за счёт Нечерноземья, за счёт исконно русской территории, поэтому, конечно, Нечерноземье нуждается в поддержке».



И теперь пришла пора возвращать долги Нечерноземью, как их сформулировал Президент Российской Федерации. Ситуация в этих регионах действительно критическая. Ежегодно исчезают сотни деревень и даже районные центры находятся в крайне неустойчивом состоянии.



Пришло время возрождать исторический центр государства российского, а значит, и русского народа, который, напомню, выполняет мессианскую роль, скрепляя и удерживая от распада многонациональную нашу страну. Поэтому благополучие Нечерноземья определяет благополучие и прочность России, в этом его колоссальный стратегический смысл», - рассказал Савченко у себя на странице в соцсети.



Притом, Савченко не просто говорит о том, что надо помогать Нечерноземью, но и как нужно помогать. По его словам, в первую очередь надо дать людям возможность иметь доступ к финансовым ресурсам.



С этой целью Правительству Российской Федерации необходимо создать систему льготного кредитования, как предпринимательских инициатив, так и строительства индивидуального жилья в сельской местности, включая районные центры Нечерноземья. Размер кредита, по его словам, должен быть 10-15 млн рублей на срок до двадцати лет при процентной ставке не более 3% с мораторием по возврату платежей в первые три года.



По факту, Савченко предлагает «подъемные». Более того, для поощрения рождаемости представляется возможным и целесообразным списывать кредит на одну четверть с рождением каждого ребенка, начиная со второго.



В итоге пять детей – и кредит полностью погашается. Таким образом, Нечерноземье могло бы одновременно стать территорией естественного демографического роста.



Идея, пусть и не нова – это Савченко собирался реализовать у себя на Белгородчине, но помешал кризис 2014 года, но революционна. По факту Савченко предлагает государству отказаться от финансирования банкстеров, чем занимался тот же ЦБ все годы, вливая триллионы в банковский сектор, и перейти к финансированию людей. Само собой, все наши банки, начиная со Сбера и заканчивая самыми маленькими, будут жутко против потери «рабов».



К слову, реализация данного проекта позволит решить вопрос с тотальной закредитованностью населения данных регионов. И само собой, поднять демографию – это и есть государственная политика в данной области, какой она должна быть.



Так же, по словам Савченко, не должны быть обделены вниманием и районные центры, малые города Нечерноземья. «Это уникальное, культурное и историческое достояние России. Их сохранение и благоустройство за счет региональных и федеральных программ и проектов, а также частных и общественных инициатив должно органично вписаться в общий контекст преобразований.



Энергию реконструкции Нечерноземья целесообразно подкрепить новым форматом организации местного самоуправления, который должен соответствовать историческим традициям, русской ментальности и был бы ответственным за полноценное всестороннее развитие территории и благополучия её граждан.



В этой связи предлагаю повсеместно организовать народные общины, можно назвать их советами, округами, земствами, волостями – кому как нравится, – только не поселениями как сейчас. Формироваться общины должны на основе профессионального и сословного представительства», - написал бывший глава Белогорья.



Будет огромное противодействие и этой инициативы. По факту Евгений Степанович предложил передать на местах всю власть от «эффективных менеджеров» из чиновников народным советам с представителями ведущих профессий города. Сословные, здесь не про дворян, а как раз наоборот – про рабочих заводов, благодаря которым держится город.



Теперь, собственно, про стратегию развития. «Возникает фундаментальный вопрос: какую выбрать стратегию для невиданной во всемирной истории реконструкции огромного макрорегиона, расположенного на территории 4 федеральных округов? Где проживает более 60 миллионов человек, а доля сельского населения ничтожна…



С чего нужно начать? Любой проект начинается с построения мыслеобраза. В этой связи макрорегион Нечерноземье представляется к 2030 году густонаселенной, экономически процветающей, с развитой инфраструктурой, привлекательным рекреационно – туристическим потенциалом территорией, в котором живут многодетные семьи коренных народов в просторных собственных домах и занимаются самой различной работой, начиная с сельского хозяйства до фрилансерской деятельности.



Экономическим драйвером сельского хозяйства Нечерноземья должно стать, прежде всего, льноводство. Производство льноволокна необходимо увеличить как минимум в десять раз и довести до 500 тысяч тонн в год, а это, в свою очередь, приведет к возрождению отраслей для льнообработки, сельхозмашиностроения для выращивания льна, а также соответствующих научных учреждений», - отметил Савченко.



Впрочем, по его мнению, не льном единым должно заниматься Нечерноземье. Это идеальная территория для производства молока, мясного скота, рыбы, ржи, картофеля, овощей, ягод и различных дикоросов, причем самых высоких экологических стандартов. Говоря о ресурсном обеспечении реконструкции Нечерноземья, он предлагает открыть дорогу для молодого частного капитала.



«Сегодня имеется тысячи и тысячи состоятельных людей, желающих вкладываться в осуществление своей мечты – создания семейной фермы, родовой усадьбы и заниматься любимым общеполезным делом, но при определенных условиях. Каких? Их два, на мой взгляд. Прежде всего, решение земельного вопроса.



Для Нечерноземья необходимо законодательно закрепить особый порядок землепользования, предусматривающий создание в каждом регионе единых центров управления всеми земельными ресурсами, наделенных широкими полномочиями по распределению земли от неэффективных к эффективным собственникам.



Причем распространить эти полномочия надо и на все виды угодий, включая лесные и водные. И на этой основе скорректировать планы пространственного развития всех муниципальных образований. Второе условие связано с гарантиями инфраструктурного развития каждого поселения, муниципального образования. Это инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты. Данные заботы необходимо взять на себя государству и ресурсоснабжающим организациям», - рассказал Евгений Степанович.



В завершении своей речи Савченко заявил, что готов лично участвовать в разработке моделей территориальной, социальной и экономической реконструкции конкретных муниципальных образований в различных регионах Нечерноземья.



«Реализация данного проекта станет мощным стимулом для подъема национального духа российского народа и консолидации страны. Проект реконструкции Нечерноземья с учетом его исторической перспективы предлагаю назвать «Русское Возрождение». Но, если уж совсем по-современному – «Русский апгрейд», - сказал бывший губернатор.



Можно ли спорить на счет конкретных этапов реализации данной программы? Можно и нужно, дабы учесть все факторы развития Нечерноземья.



Но не это главное. Главное, что есть вообще, о чем спорить – впервые за долгие годы появилась программа (причем появилась не просто от диванных патриотов, а от успешного представителя власти) не от гайдаровцев: Грефа, Силуанова, Кудрина, Набиуллиной и иже с ними. Программа масштабная и направленная на людей, которая решает задачи сразу нескольких национальных проектов – демография, искоренение бедности, развитие АПК и жилищная проблема.



Вот только если учесть, скольким «приличным господам» программа Савченко наступает на хвост, делая ненужными «экспертов ВШЭ», «экспертов МВФ», лишая доступа к средствам тысячи чиновников, сверхприбыли банки и так далее, противодействие данной программе будет колоссальное. Впрочем, теперь дело за нами – чем больше будет продвижение снизу, тем сильней будет давление на верха.

Е.С. Савченко



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