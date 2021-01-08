Б. губернатор Белгородской области и автор «Белгородского чуда» Е.С. Савченко против ростовщичества
Е.С. Савченко предложил правительству начать „Русское Возрождение” с Нечерноземья
Бывший губернатор Белгородской области и автор «Белгородского чуда» Евгений Степанович Савченко предложил правительству проект «Русского Возрождения» регионов Нечерноземья.
В проект входят льготные кредиты под 3%, поддержка малых городов и создание общин – «советов» или «земств», кому как нравится.
На фоне глобального коронабесия чиновники и либералы продолжают гнуть главную линию – кроме них и их кураторов из ВОЗ, МВФ и Всемирного банка, якобы никто не знает как «правильно жить».
Под эту марку продвигают все более дикие инициативы с тратами миллиардов на цифровизацию и тотальный контроль, от которого нам всем почему-то должно стать жить лучше, а на деле лучше становится только грефам. Но на самом деле предложений много и от здравых людей—только до власти они не доходят.
Пока расскажем об одном предложении бывшего представителя власти, безусловно, лучшего губернатора постсоветской России, автора «Белгородского чуда» Евгения Савченко.
Он занялся альтернативной программой развития страны, под названием «Русское Возрождение», предложив начать это самое возрождение не со столиц и областных центров -«агломераций» (как это делал Д.А. Медведев и прочая либеральная публика, начитавшаяся методичек МВФ), а с вымирающих в прямом смысле слова нечерноземных регионов страны.
«Благополучие Нечерноземья определяет благополучие и прочность России …
Эту мысль, идею – я постарался развить в своем докладе на заседании Президиума Российской Академии наук… Федеральную поддержку развития сельских территорий я бы предложил не размазывать тонким слоем по необъятным просторам России, а сосредоточить на наиболее депрессивных территориях и получить за счёт этого максимальный социально-экономический результат. Речь, прежде всего, идет о Нечерноземье. Отсюда Русь пошла.
Но, к сожалению, жизненные силы изначальной Руси растрачены на развитие окраин страны, в том числе бывшего Советского Союза и создание двух крупнейших мегаполисов России, о чем красноречиво сказал Владимир Владимирович Путин в апреле 2018 года, выступая на встрече с членами Совета Законодателей при Федеральном Собрании.
«Нечерноземье уже с первого потока переселения в Сибирь испытало на себе достаточно серьезную демографическую нагрузку потому, что все эти переселения, все эти проблемы решались за счёт Нечерноземья, за счёт исконно русской территории, поэтому, конечно, Нечерноземье нуждается в поддержке».
И теперь пришла пора возвращать долги Нечерноземью, как их сформулировал Президент Российской Федерации. Ситуация в этих регионах действительно критическая. Ежегодно исчезают сотни деревень и даже районные центры находятся в крайне неустойчивом состоянии.
Пришло время возрождать исторический центр государства российского, а значит, и русского народа, который, напомню, выполняет мессианскую роль, скрепляя и удерживая от распада многонациональную нашу страну. Поэтому благополучие Нечерноземья определяет благополучие и прочность России, в этом его колоссальный стратегический смысл», - рассказал Савченко у себя на странице в соцсети.
Притом, Савченко не просто говорит о том, что надо помогать Нечерноземью, но и как нужно помогать. По его словам, в первую очередь надо дать людям возможность иметь доступ к финансовым ресурсам.
С этой целью Правительству Российской Федерации необходимо создать систему льготного кредитования, как предпринимательских инициатив, так и строительства индивидуального жилья в сельской местности, включая районные центры Нечерноземья. Размер кредита, по его словам, должен быть 10-15 млн рублей на срок до двадцати лет при процентной ставке не более 3% с мораторием по возврату платежей в первые три года.
По факту, Савченко предлагает «подъемные». Более того, для поощрения рождаемости представляется возможным и целесообразным списывать кредит на одну четверть с рождением каждого ребенка, начиная со второго.
В итоге пять детей – и кредит полностью погашается. Таким образом, Нечерноземье могло бы одновременно стать территорией естественного демографического роста.
Идея, пусть и не нова – это Савченко собирался реализовать у себя на Белгородчине, но помешал кризис 2014 года, но революционна. По факту Савченко предлагает государству отказаться от финансирования банкстеров, чем занимался тот же ЦБ все годы, вливая триллионы в банковский сектор, и перейти к финансированию людей. Само собой, все наши банки, начиная со Сбера и заканчивая самыми маленькими, будут жутко против потери «рабов».
К слову, реализация данного проекта позволит решить вопрос с тотальной закредитованностью населения данных регионов. И само собой, поднять демографию – это и есть государственная политика в данной области, какой она должна быть.
Так же, по словам Савченко, не должны быть обделены вниманием и районные центры, малые города Нечерноземья. «Это уникальное, культурное и историческое достояние России. Их сохранение и благоустройство за счет региональных и федеральных программ и проектов, а также частных и общественных инициатив должно органично вписаться в общий контекст преобразований.
Энергию реконструкции Нечерноземья целесообразно подкрепить новым форматом организации местного самоуправления, который должен соответствовать историческим традициям, русской ментальности и был бы ответственным за полноценное всестороннее развитие территории и благополучия её граждан.
В этой связи предлагаю повсеместно организовать народные общины, можно назвать их советами, округами, земствами, волостями – кому как нравится, – только не поселениями как сейчас. Формироваться общины должны на основе профессионального и сословного представительства», - написал бывший глава Белогорья.
Будет огромное противодействие и этой инициативы. По факту Евгений Степанович предложил передать на местах всю власть от «эффективных менеджеров» из чиновников народным советам с представителями ведущих профессий города. Сословные, здесь не про дворян, а как раз наоборот – про рабочих заводов, благодаря которым держится город.
Теперь, собственно, про стратегию развития. «Возникает фундаментальный вопрос: какую выбрать стратегию для невиданной во всемирной истории реконструкции огромного макрорегиона, расположенного на территории 4 федеральных округов? Где проживает более 60 миллионов человек, а доля сельского населения ничтожна…
С чего нужно начать? Любой проект начинается с построения мыслеобраза. В этой связи макрорегион Нечерноземье представляется к 2030 году густонаселенной, экономически процветающей, с развитой инфраструктурой, привлекательным рекреационно – туристическим потенциалом территорией, в котором живут многодетные семьи коренных народов в просторных собственных домах и занимаются самой различной работой, начиная с сельского хозяйства до фрилансерской деятельности.
Экономическим драйвером сельского хозяйства Нечерноземья должно стать, прежде всего, льноводство. Производство льноволокна необходимо увеличить как минимум в десять раз и довести до 500 тысяч тонн в год, а это, в свою очередь, приведет к возрождению отраслей для льнообработки, сельхозмашиностроения для выращивания льна, а также соответствующих научных учреждений», - отметил Савченко.
Впрочем, по его мнению, не льном единым должно заниматься Нечерноземье. Это идеальная территория для производства молока, мясного скота, рыбы, ржи, картофеля, овощей, ягод и различных дикоросов, причем самых высоких экологических стандартов. Говоря о ресурсном обеспечении реконструкции Нечерноземья, он предлагает открыть дорогу для молодого частного капитала.
«Сегодня имеется тысячи и тысячи состоятельных людей, желающих вкладываться в осуществление своей мечты – создания семейной фермы, родовой усадьбы и заниматься любимым общеполезным делом, но при определенных условиях. Каких? Их два, на мой взгляд. Прежде всего, решение земельного вопроса.
Для Нечерноземья необходимо законодательно закрепить особый порядок землепользования, предусматривающий создание в каждом регионе единых центров управления всеми земельными ресурсами, наделенных широкими полномочиями по распределению земли от неэффективных к эффективным собственникам.
Причем распространить эти полномочия надо и на все виды угодий, включая лесные и водные. И на этой основе скорректировать планы пространственного развития всех муниципальных образований. Второе условие связано с гарантиями инфраструктурного развития каждого поселения, муниципального образования. Это инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты. Данные заботы необходимо взять на себя государству и ресурсоснабжающим организациям», - рассказал Евгений Степанович.
В завершении своей речи Савченко заявил, что готов лично участвовать в разработке моделей территориальной, социальной и экономической реконструкции конкретных муниципальных образований в различных регионах Нечерноземья.
«Реализация данного проекта станет мощным стимулом для подъема национального духа российского народа и консолидации страны. Проект реконструкции Нечерноземья с учетом его исторической перспективы предлагаю назвать «Русское Возрождение». Но, если уж совсем по-современному – «Русский апгрейд», - сказал бывший губернатор.
Можно ли спорить на счет конкретных этапов реализации данной программы? Можно и нужно, дабы учесть все факторы развития Нечерноземья.
Но не это главное. Главное, что есть вообще, о чем спорить – впервые за долгие годы появилась программа (причем появилась не просто от диванных патриотов, а от успешного представителя власти) не от гайдаровцев: Грефа, Силуанова, Кудрина, Набиуллиной и иже с ними. Программа масштабная и направленная на людей, которая решает задачи сразу нескольких национальных проектов – демография, искоренение бедности, развитие АПК и жилищная проблема.
Вот только если учесть, скольким «приличным господам» программа Савченко наступает на хвост, делая ненужными «экспертов ВШЭ», «экспертов МВФ», лишая доступа к средствам тысячи чиновников, сверхприбыли банки и так далее, противодействие данной программе будет колоссальное. Впрочем, теперь дело за нами – чем больше будет продвижение снизу, тем сильней будет давление на верха.
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Смешной чудак. А то они не знают как возродить.