В Белгородской области учрежден День Прохоровского поля
16:54. 8 мая 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Источник: eizh.ru @ Сергей Пашков
Депутаты Белгородской облдумы поддержали инициативу губернатора Евгения Савченко об объявлении 12 июля нерабочим праздничным днем.
Такое решение, по мнению авторов законопроекта, позволит утвердить в общественном сознании памятную дату, посвященную танковому сражению под Прохоровкой. Писатель-историк Николай Стариков отметил важность этой даты как для региона, так и для всей страны. По его словам, внимание к памятным датам несет воспитательную ценность и способствует сохранению исторической памяти.
В Белгородской области 12 июля объявлен нерабочим праздничным днем. В этот день в 1943г. под Прохоровкой прошло одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно стало окончанием вражеской операции «Цитадель».
С инициативой объявить 12 июля праздничным днем ранее выступил губернатор Евгений Савченко. Его предложение поддержал региональный парламент. Данный праздник получил официальное название «День Прохоровского поля».
Замгубернатора Белгородской области Ольга Павлова пояснила: объявить 12 июля выходным днем «решено в целях сохранения и развития исторических традиций в регионе и почитания павших в Великой Отечественной войне».
Источник: https://nstarikov.ru/v-belgorodskoj-oblasti-uchrezhden-den-prohorovskogo-polja-115308
Праздник великого разгрома армии Ротмистрова и присвоения ему (видимо за это) очередного воинского звания.
Не дадим исказить!