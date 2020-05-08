В Белгородской области учрежден День Прохоровского поля

Депутаты Белгородской облдумы поддержали инициативу губернатора Евгения Савченко об объявлении 12 июля нерабочим праздничным днем.

Такое решение, по мнению авторов законопроекта, позволит утвердить в общественном сознании памятную дату, посвященную танковому сражению под Прохоровкой. Писатель-историк Николай Стариков отметил важность этой даты как для региона, так и для всей страны. По его словам, внимание к памятным датам несет воспитательную ценность и способствует сохранению исторической памяти.

В Белгородской области 12 июля объявлен нерабочим праздничным днем. В этот день в 1943г. под Прохоровкой прошло одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно стало окончанием вражеской операции «Цитадель».

16.05.2015 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и губернатор Белгородской области Евгений Савченко (справа налево) на открытии танкодрома Музея бронетанковой техники, созданного по указу президента РФ, в поселке Прохоровка Белгородской области. Сергей Мамонтов / РИА Новости

С инициативой объявить 12 июля праздничным днем ранее выступил губернатор Евгений Савченко. Его предложение поддержал региональный парламент. Данный праздник получил официальное название «День Прохоровского поля». Замгубернатора Белгородской области Ольга Павлова пояснила: объявить 12 июля выходным днем «решено в целях сохранения и развития исторических традиций в регионе и почитания павших в Великой Отечественной войне».

Источник: https://nstarikov.ru/v-belgorodskoj-oblasti-uchrezhden-den-prohorovskogo-polja-115308