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Конгресс утвердил победу Байдена

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Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах в США несмотря на продолжающиеся в Вашингтоне столкновения протестующих с полицией.
Инаугурация пройдет 20 января на фоне действующего комендатского часа и попыток объявить импичмент Трампу.
Вслед за Пенсом, из окружения Трампа начался исход различных чиновников и функционеров.
Трамп официально объявил, что 20 января сдаст власть, несмотря на то, что с итогом выборов он не согласен. "Трамп слил" (с)

Если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты, чтобы освободить Соединенные Штаты от тирании Соединенных Штатов (с)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6457487.html
Метки: байден, выборы, США, Трамп
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