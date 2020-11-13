Барр принял это решение через несколько дней после того, как СМИ объявили демократа Джо Байдена победителем борьбы за Белый дом. Шаг генерального прокурора повышает вероятность того, что президент Дональд Трамп будет использовать министерство юстиции в попытке оспорить такой результат.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров страны расследовать «существенные обвинения» в нарушениях при голосовании, до того как результаты президентских выборов будут сертифицированы.

Лавина комплементарных статей ведущих американских СМИ и бесконечные телешоу о «безусловной победе» Байдена на выборах президента США, спешащие с поздравлениями к «проснувшемуся Джо» лидеры государств и даже ООН должны были, по замыслу организаторов победы демократов на «странных» выборах, сломить Трампа и заставить его признать и принять поражение . А тут ещё и сам Байден с его мурлычущими увещеваниями в духе кота Леопольда – «ребята давайте жить мирно, признайте только своё поражение, и над Америкой снова будет чистое небо, всеобщая любовь и дружба». Но Трамп и его ближайшие сторонники не собираются сдаваться и идти в плен к демократам. Трамп начал с первых дней покушения на свою власть ожесточённо бороться.

Решение Барра дает прокурорам возможность не принимать во внимание давнюю политику министерства юстиции, которая в обычных условиях запрещает столь открытые действия до официальной сертификации результатов голосования.

Трамп не признал своего поражения, и вместо этого заявил о существовании масштабного заговора демократов, охватывающего несколько штатов, с целью исказить результаты голосования в пользу Байдена.

Демократы, естественно, назвали эти обвинения совершенно необоснованными.

В меморандуме, направленном федеральным прокурорам, Барр указал, что расследования «могут проводиться, если есть чёткие и, по-видимому, заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, в случае их подтверждения, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате».

Штаты должны урегулировать разногласия по поводу выборов, включая пересчёты голосов и судебные споры, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря для окончательного подведения итогов.

Основная борьба идёт за Пенсильванию. Избирательный штаб Трампа подал иск в федеральный суд, пытаясь помешать властям Пенсильвании сертифицировать победу Джо Байдена.

В иске, поданном штабом и двумя зарегистрированными избирателями, утверждается, что в системе голосования по почте в Пенсильвании «отсутствовали все признаки прозрачности и возможности проверки, которые проходят те, кто голосует на избирательном участке».

В иске утверждается, что власти штата нарушили Конституцию США, создав «незаконную двухуровневую систему голосования», при которой личное голосование подлежало большей проверке, чем голосование по почте.

Президент Трамп на протяжении месяцев неоднократно заявлял о предполагаемых фальсификациях. Сейчас он пообещал придерживаться стратегии оспаривания результатов волеизъявления, которая, как он надеется, приведет к их отмене.

Избирательный штаб Трампа и республиканцы подали множество исков со дня выборов по поводу предполагаемых фальсификаций. Судьи в Джорджии и Мичигане уже отказались рассматривать иски.

Некоторые законодатели-республиканцы в легислатуре Пенсильвании отметили в распространенном пресс-релизе, что «призывают к законодательному аудиту выборов 2020 года и требуют, чтобы результаты выборов не были подтверждены, пока проверка не будет завершена».

Перевернуть ситуацию в Пенсильвании непросто. Ведь иск избирательного штаба Трампа в Пенсильвании будет рассматривать окружной судья Мэтью Бранн, которого назначил бывший президент Барак Обама.

Кроме того, Генеральный прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро уже назвал иск необоснованным. «Я уверен, что закон Пенсильвании будет подтвержден, и воля жителей [штата], выраженная на этих выборах, будет уважаться», – заявил он.

Тем не менее, чудо начинает происходить. 10 ноября из предварительного результата Байдена в Пенсильвании вычли 20 голосов выборщиков. Теперь у Байдена 259 голосов – на 11 меньше, чем необходимо для победы. У Трампа пока осталось его 214 голосов.

Конгресс Пенсильвании требует от губернатора провести расследование того, откуда взялись рекордные 105000 открепительных бюллетеней — выданных тем, кто не зарегистрирован по адресу своего участка.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины заявил 8 ноября, что команда Трампа проверила результаты досрочного голосования в Пенсильвании и обнаружила в списках свыше 100 умерших. Грэм заявил, что смерть как минимум 15-ти из них уже подтверждена официально. Он также сказал, что штаб Трампа обнаружил шесть случаев в Пенсильвании, когда людей регистрировали в качестве избирателей уже после их смерти, а потом от их имени опускали бюллетени.

Сенатор также отметил, что ФБР, почтовый инспектор и юридический комитет сената изучат заявление работника почты из города Эри, штат Пенсильвания, который утверждает, что рассылаемые бюллетени датировались задним числом, и поэтому казалось, что они отправлены в день голосования, а не позже. Уже два сотрудника почтовой службы Пенсильвании готовы дать показания в суде о том, как их заставляли ставить штемпели 3-го ноября на почтовых бюллетенях, полученных после дня выборов.

Грэм также сказал, что подозрения вызывает избирательная компьютерная система в Мичигане, и заявил, что кандидат в сенаторы от Республиканской партии Джон Джеймс не должен признавать поражение. Джеймс, как и президент Трамп, имел все шансы одержать победу в день голосования, однако из-за бюллетеней для заочного голосования демократический оппонент на следующий день обогнал его.

Журналисты Висконсина установили, что многие сотрудники избиркомов ставили свою подпись на почтовых бюллетенях в графе “свидетели”. Хотя по закону на это имеют право только те, кто лично присутствовал при заполнении бюллетеня.

Множество столетних жителей Филадельфии зарегистрировалось и проголосовало на этих выборах. Причём в графе даты регистрации у них стоит день их рождения — 90 и 100 лет назад. Только появившись на свет, они уже знали, что в 2020 поддержат Байдена!

Кампания Трампа подаёт иск в суд об аннулировании всех результатов на тех участках, куда не пускают его наблюдателей. Речь идёт о прославившихся на весь мир «специальных» участках для учёта почтовых бюллетеней в Детройте, Филадельфии, Милуоки и Атланте.

Сотрудник избиркома Невады готов выступить в суде с показаниями о том, как его вынуждали учитывать бюллетени без проверки подписи избирателя — что нарушает законы штата.

Фирма Dominion Voting Systems, занятая подсчётом голосов в 30 штатах, выпустила обновление для своих серверов в самый удобный момент — прямо в ночь выборов. Из-за этого сервера компании неоднократно падали, а у Трампа недосчитали не менее 6,000 голосов в Мичигане. Фирма уже шесть лет ведёт совместный проект с Clinton Foundation.

Почему Трамп отправил в отставку министра обороны?

9 ноября президент США Дональд Трамп отправил в отставку американского министра обороны Марка Эспера. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. «Рад объявить, что Кристофер К. Миллер, глубокоуважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно одобренный Сенатом), будет с настоящего момента исполнять обязанности министра обороны», — написал он.

Как отмечают информагентства, маловероятно, что Сенат Конгресса США успеет утвердить кандидатуру нового министра до 20 января 2021 года, когда должна состояться инаугурация нового американского президента.

О том, что между Эспером и Трампом растёт напряженность, американские СМИ сообщали, начиная с лета. Занимавший пост главы Пентагона Эспер публично дистанцировался от американского лидера на фоне жесткой линии федеральных властей по противодействию протестам против расизма и полицейского насилия. Трамп, в частности, говорил о желании воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Эспер выступал против этого.

Эспер также запретил вывешивать на американских военных объектах символы и флаги Конфедерации, а также активно работал над тем, чтобы сменить названия баз, связанные с именами генералов, боровшихся на стороне рабовладельческого Юга.

Отставку Эспера уже подвергли критике высокопоставленные демократы в Конгрессе США, в частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, президент хочет «посеять хаос» до окончания срока его полномочий в январе.

Пелоси, как обычно, переворачивает всё с ног на голову. «Сеять хаос», скорее всего, будут демократы, если оспаривание результатов выборов приведёт к позитивным результатам. В этой ситуации Трампу действительно может понадобиться закон о подавлении восстаний. Но как можно полагаться на министра обороны, который этот закон заранее отказывается выполнять? Поэтому Трамп и меняет главу Пентагона. И именно поэтому так встревожились демократы!

Владимир Овчинский



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