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Душевная история о простой человеческой доброте

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Эту добрую историю вспомнил однажды накануне Нового года один человек, который перебирал мамины письма.

«Я был у мамы единственным сыном, зеницей ока. Она поздно вышла замуж, а врачи в те года запрещали поздно рожать. Врачей мама слушать не стала, а послушала свое сердце. И на свой страх и риск пришла в женскую консультацию уже на 6-ом месяце беременности.

Как вы догадываетесь, я был желанным ребенком: дедушка с бабушкой, папа и даже моя сводная сестричка меня обожали. А уж мама и вовсе пылинки сдувала со своего единственного сыночка!

Декретный отпуск был в те времена короткий. Маме нужно было возвращаться на работу. Приезжать на рабочее место ей нужно было очень рано, а перед работой она еще была должна отвезти меня в детсад «Дубки», который находился возле Тимирязевской Академии. Чтобы успеть на работу вовремя, мама ездила на первых автобусах и трамваях, которыми, обычно управляли одни и те же водители. Мы с мамой выходили из трамвая, она поспешно доводила меня до калитки детского сада, передавала воспитательнице и снова бежала к остановке, чтобы успеть на следующий трамвай.

Не всегда маме удавалось успеть на работу. И вот после нескольких опозданий ее предупредили, что могут уволить. А жили мы, как и все, весьма скромно, поэтому на одну папину зарплату прожить бы не смогли. И тогда маме пришлось принять, скрепя сердце, трудное решение: отпускать меня, 3-летнего малыша, одного, в надежде, что я сам дойду от трамвайной остановки до калитки детского садика.

Мама, конечно, со мной провела работу, поэтому у нас все получилось с первого раза. Но эти секунды, пока я топал до калитки, были, как я понимаю, самыми длинными в ее жизни. Она металась по полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошел ли ее малыш в детсадовскую калитку, или все еще бредет, “упакованный” в шубу, в неуклюжих валенках.

И вот через недолгое время мама стала замечать, что трамвай отходит от остановки довольно медленно и набирает скорость лишь тогда, когда я благополучно скрывался за калиткой садика. Так продолжалось все 3 года, что я ходил в детский сад. Мама не пыталась найти объяснение этой странной закономерности. Для нее главным было то, что с сыном все в порядке, и она со спокойным сердцем ехала на работу.

Эта маленькая тайна открылась уже спустя несколько лет, когда я уже стал школьником. Мы с мамой ехали к ней на работу и вдруг вагоновожатая с улыбкой окликнула меня:

– Привет, малыш! Ты уже совсем взрослый стал! А помнишь, как мы с твоей мамой тебя до садика провожали?…

Прошло уже много лет, но каждый раз, проезжая мимо той самой остановки «Дубки», я вновь вспоминаю эту историю, и на сердце сразу становится теплее от доброты той незнакомой женщины, которая каждый день, бескорыстно чуть-чуть задерживала трамвай ради спокойствия одной взволнованной матери”.

 
Источник: http://nashaplaneta.su/blog/dushevnaja_istorija_o_prostoj_chelovecheskoj_dobrote/2021-01-07-14397
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Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36312 31690
    Вячеслав 8 мин. назад

      «Следователь рассказывал. В ночь с 31-го на 1-е он дежурил. Тут кто-то начинает ломиться в дежурку. Он открывает, а перед ним с почти беззубым ртом опухший бомж с голым торсом. На улице -30. В руках грязная и вонючая телогрейка. Мычит: «Помоги, друг». Он его запустил, говорит: «Жалко стало, замерзнет». Бомж телогрейку бережно на стол, а там – младенец.
      Нашел его бомж в мусорке, снял свою одежду, закутал. Шел 2 км пешком. В такой холод. Кормили и поили того бомжа всей дежуркой ещё долго!».
      В пресс-службе регионального УМВД предположили, что эта история, возможно, и не вымысел. Она действительно могла случиться, но только не в этом году, а много раньше. Не исключено, что интернет-пользователь просто предался воспоминаниям.

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