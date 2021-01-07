С конца 2020-го и в начале нового в Курске, Балахне, Москве, Брянске, Твери, Томске, Кемерово, Челябинске, Оренбурге, Красноярске, Рязани, Ростове на Дону, Ульяновске, Омске, Уфе, Саранске и Пскове активисты из гвардии Захара Прилепина начали и продолжают пикетирование крупнейших торговых сетей. Пикеты сопровождаются массовой раздачей листовок, общением с жителями, разъяснением гражданам их прав. Число населённых пунктов этой акции со временем будет только нарастать, как и число магазинов в каждом городе.

Ковид вынес на поверхность многое, в частности, очевидное – «Ценообразование из 90-х, а ещё точнее – дикое, либеральное ценообразование с которым возможно уживаться и существовать в спокойные времена растущего рынка в кризисный период, сегодня вызванный пандемией, перестаёт работать во многих сферах. Если мы ставим целью не допустить социального расслоения и стремительного обнищания самых широких слоев населения России довольно срочно требуется введение осознанной и последовательной политики по регулированию цен, не чисто административными, но целым комплексом политико-экономических мер», - подчеркнул серьёзность ситуации член экспертного Совета ЗА ПРАВДУ Андрей Подойницын.

Кризисы, с одной стороны, всегда раскачивают лодку социальной стабильности, с другой, открывают простор для спекулятивного, не создающего реальной ценности, капитала или дельцов. Быстрые бабки на крови, если война, или на хайпе/панике – если мы о кризисе.

Вспомните каких «волшебных денег» в первый локдаун, весной, стоили имбирь и лимоны? Росстат констатировал, что за апрель 2020-го цены на лекарства выросли на 3,2%. Но те, кто лихорадочно обегал тогда аптеки в поисках чего-либо, вряд ли согласятся с Росстатом. Некоторые лекарства просто исчезли с полок. Крибле, крабле, бумс какой-то. По итогам 2020-го прогнозируется рост отечественной фарминдустрии более, чем на 20%. И только отчасти такой взрывной подъём обоснован пандемией. Что-то в нём и от мировой паники.

Вернёмся к ценам на продукты. Если взять крупных отечественных ритейлеров – Пятёрочку, Магнит, Дикси, Мегаполис, Ленту и т.д. – на деле их список, для такой страны, как наша совсем невелик. Мы видим недостаточную развитость рынка, и большую возможность или высокую вероятность картельного сговора торговых сетей. Гласного или негласного, или по умолчанию для потребителя, имеющего дело с растущими ценами неважно от слова – совсем.

Если, например, рост цен на недвижимость можно и объяснить, и просчитать. Он чётко соотносится с выделяемым правительством объемом льготного финансирования по ипотеке. А просчитав его пора начать работать с застройщиками, убеждая ребят не зарываться в своей игре с простимулированным государством спросом на квартиры. Убедительные аргументы для подобных разговоров у властей, конечно, имеются. А вот действующего, институционального инструмента похоже нет. И мы снова, в очередной раз, возвращаемся к выдвинутой ЗА ПРАВДУ идее — Госплан 2.0. Потому что наблюдаемое поведение девелоперов по задиранию цен было предсказуемо. Его стоило смоделировать, предложив участникам рынка дорожную карту, обозначающую, в том числе ценовые границы, чтобы не раздувать пустой, спекулятивный, не обеспеченный реальной застройкой, пузырь на рынке недвижимости.

Но вот дикие скачки цен в магазинах на сахар, овощи, растительное масло и тд логически не мотивированы. Они объяснимы только одним: как там — ещё покупают? А давай поднимем цены ещё и посмотрим – что будет? То есть в подоплёке лежит и валяется чистая, незамутнённая спекулятивная нажива, в итоге – обнищание людей.

«Нечеловеческая маржа некоторых ритейлеров объясняется элементарным дефицитом торговых площадок в стране. А значит государству нужно целенаправленно увеличивать конкуренцию в отрасли, стимулируя открытие новых магазинов разных собственников. Однако, прежде любых мер, стоит сформулировать целеполагание развития России. Если мы про солидарную экономику, гармоничное развитие общества, преобразование инфраструктуры и жизненной среды – это одна задача. Если мы про интересы крупных собственников – задача кардинально иная», — считает Андрей Подойницын из ЗА ПРАВДУ.

Эти две задачи или необходимо аккуратно сшить не на конфронтационной основе, или чётко, не сюсюкая, объяснить несогласным дельцам новые правила и их место в новом будущем, ведь не размером карманов условных «прохоровых и керимовых» прирастает Россия.

В мире нет универсальной модели регулирования рынка и цен. Мы видим как в ковидный период, несмотря на задекларированные миллиарды поддержки и практически неограниченный эмиссионный ресурс, вымывается и умирает, несвязанный с обслуживанием госбюджетов, частный бизнес в Европе и США. Российские либералы любят разглагольствовать о пользе институтов. Мы слышим вечное и громкое камлание - нужно развивать институты. Зачем?

Разве «развитые» политические институты Америки спасли США от засилья несменяемой политической геронтократии, находящейся в маразматически агрессивном клинче: Америка – превыше всего? Сами по себе, без определения цели, никакие институты жизнь лучше не сделают. Американские политические институты хороши для геронтократов, типа Нэнси Пелоси, а для простых граждан как-то совсем нет. По данным Feeding America, из-за вспышки коронавируса 50,5 миллионов американцев сейчас, из которых 17 — дети, голодают. Вот оно — настоящее рождественское чудо явленное матерью нашей обетованной Силиконовой долиной и отцом всеблагим Илоном Маском. Расскажи об этом народу, Юра Дудь. Ты можешь.

Член экспертного Совета ЗА ПРАВДУ Андрей Подойницын полагает, что государству в отношении бизнеса и общества, преследуя цель сохранения и роста доходов самого широкого слоя россиян, следует реализовать известный немецкий принцип, сформулированный Шиллером: Leben und leben lassen – Живи сам и дай жить другим. «Нужно максимально быстро и точно, на комплексной аналитической базе научится исследовать маржинальность любого бизнеса. Понять требования к оптимальным капиталовложениям в развитие и обновление инфраструктуры. Уметь быстро и эффективно оценивать доступность и стоимость кредитных ресурсов. Причём делать всё это надо в условиях открытого рынка, ни в коем случае не закупориваясь, выдерживая конкуренцию международной бизнес среды. Необходимо не стесняясь лоббировать и защищать национальные экономические и политические интересы на любом уровне. Успешный гражданин, бизнес — равно успешная страна», - формулирует Андрей Подойницын.

Что касается взаимоотношений с ритейлерами, некой оперативной реакции на спекулятивные сполохи, по мнению члена экспертного Совета ЗА ПРАВДУ России стоит попробовать возродить институт Потребкооперации, в качестве объединённого Союза потребителей. Эта форма могла бы напрямую работать не только с торговыми ритейлерами, но и с производителями, гарантируя стабильность и прогнозируемость цен как для членов союза, конечных покупателей, так и для крупных и не очень фермерских хозяйств и даже торговцев. Некая обновлённая форма оптовой закупки на новой ступени развития экономики.