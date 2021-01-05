Юрий Поляков: У нас будет иммунитет не только против ковида, но и — хамства Запада и другой заразы
— Алло, Юрий! Мне «контрразведка» доложила, что вы слушали Кремлевские куранты в полночь, на Красной площади были?
— Да. Во-первых, я написал… «Прощание с годом Крысы». Могу прочитать. (Текст стихотворения — ниже)
— Так что же вы услышали, Юрий, в перезвоне курантов? Как писатель трёх эпох, который слушал их в прежние десятилетия? Вы же пока никому об этом не рассказали, но вот сейчас мы первые об этом узнаем…
— Когда встречали миллениум, я, действительно, слушал на Красной площади бой курантов. И ещё до этого, при советской власти, в молодости мы как-то ходили, наверное, году, может быть, в 1980-м, может, в 1979-м.
А в этот раз нас в шесть часов вечера всех попросили, сказали: освободите Красную площадь.
Но я услышал этот бой дома, по телевизору. И в нем до меня «донеслись» слова классика, которые звучат так: «Россия, встань и возвышайся! ».
Я думаю, что 2021-й — это будет год серьезных свершений, преодолений и побед. У меня такое ощущение. Я это точно услышал.
— А это — с каким ударом главного колокола звучало?
— Музыки революции, по которой, может быть, тоскуют а-ля разные наши хулиганы, я в бое курантов не слышал.
А потом — я уж не настолько разбираюсь в колокольном звоне. Я как бы по совокупности понял то, что вам сейчас передал — скажем так.
— Это как-то корреспондируется, сходится с вашими прогнозами, с предчувствиями, которые всегда обычно сбываются?
— Мне кажется, что… — и я писал об этом в своих статьях в минувшем году, кстати говоря, и в «Комсомольской правде» неоднократно на эту тему высказывался… Что вот тот опыт — сложных и, в общем, тяжелых задач, стоявших и перед властью, и перед народом в 2020-м, — он поможет решить задачи, которые давно уже стоят перед нами и ждут своего решения. И, прежде всего — преодолеть эту государственную недостаточность, когда хорошие распоряжения нашего президента или не выполняются, или выполняются с опущенными рукавами, как в старину говорили.
И ещё — это поможет нам все-таки разобраться с той пропастью между кучкой богатых, — причем, необъяснимо богатых, — людей, — и основной массой необъяснимо бедных, по которым, кстати, ковид серьезно ударил, по бюджету таких простых трудящихся семей.
Я думаю, что, начиная с 2021-го, Года Быка, то есть животного такого серьезного, упорного, — мы начнем всерьез отвечать и на то хамское поведение, которое позволил себе в минувшем году по отношению к нам коллективный Запад.
Ну, и что самое главное, мы получим коллективный, популяционный иммунитет не только от ковида, но и от всех других неприятностей, которые, я думаю, могут у нас быть.
Потому что Земля вступает, мне кажется, в турбулентность какую-то.
У каждого писателя есть такая «боковая линия», которой он чувствует шторм, даже если тот за тысячи километров. Вот я этой писательской «боковой линией» чувствую, что турбулентность будет. Но иммунитет от неё, от всякой другой заразы, повторяю, у нас есть.
— Ваши поздравления, пожелания вашим читателям, которые привыкли вас видеть, слышать в «Комсомольской правде».
— Я хочу, прежде всего, пожелать здоровья, преодоления тех невзгод, которые на нас в Год Крысы неприятной обрушились. Желаю и дальше читать «Комсомольскую правду» — замечательную газету, с которой я сотрудничаю уже, дай Бог памяти, с 1975 года или с 1974-го.
И, кстати, об этом нашем сотрудничестве написано в книжке, которая недавно вышла и которая посвящена моему скромному творчеству. И я надеюсь, что мы с четой журналистов Гамовых ещё сделаем не одно интервью веселое на страницах газеты и издадим тоже отдельной книжкой, как это было полтора года назад.
Так что — успехов в Год Быка. Бык, как и медведь, это наш зверь.
— Спасибо огромное, Юрий. Берегите себя и своих читателей.
— А теперь — ваши стихи…
* * *
Прощай, ковидно-високосный,
Тебе я ставлю низший балл.
Катись, год Крысы смертоносный,
Ты всех вконец заколебал!
Охватывают страх и трепет.
О, если б знать наверняка,
Что на рога нас не подцепит
Год 21-й — Год Быка!
А, впрочем, послан к нам на вырост
Теленок — добродушный зверь.
Но если что, нас Бог не выдаст:
Он в Конституции теперь!
С Новым годом, друзья!
Поляков Юрий Михайлович (р. 1954) – выдающийся российский писатель, публицист. Главный редактор «Литературной газеты». Постоянный член Изборского клуба.
= думаю, что, начиная с 2021-го, Года Быка, то есть животного такого серьезного, упорного, — мы начнем всерьез отвечать и на то хамское поведение, которое позволил себе в минувшем году по отношению к нам коллективный Запад.=
А давайте представим ситуацию: Пробираетесь вы например через джунгли. Обезьяны сверху недовольны,орут,кидаются в вас своими какашками. Что вы сделаете в ответ? Вы же понимаете,что это всего лишь неразумные обезьяны. Можно поднять их какашки и запустить в них горсть-другую. Это раззадорит их еще больше,они будут только рады такому поведению человека. А можно продолжить свой путь,не обращая на них внимания. В этом и есть разница. Более того,малые государства после после исчезновения их кумира будут заискивать перед нами и проситься в друзья. Исключение-Украина,там клиника полная,поможет только гильотина. СШП сливают. Процесс не быстрый,лет 10 как минимум. А как хотели? Это государство-паразит формировался в течении сотен лет,утилизировать его за один год? Нет,нереально,это будет настолько болезненно для всего Мира….Самая главная беда,-обрушение зеленого. Его обесценят постепенно,потом уйдет в прошлое. Их заменят юани. Те,кто сегодня это понимают уже складируют китайские бумажки под матрацем. Я бы то же купил,но лишних средств нет. Весь доход уходит в уплату всяких взносов,кредита,налогов и прочее….)