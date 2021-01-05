— Алло, Юрий! Мне «контрразведка» доложила, что вы слушали Кремлевские куранты в полночь, на Красной площади были?

— Да. Во-первых, я написал… «Прощание с годом Крысы». Могу прочитать. (Текст стихотворения — ниже)

— Так что же вы услышали, Юрий, в перезвоне курантов? Как писатель трёх эпох, который слушал их в прежние десятилетия? Вы же пока никому об этом не рассказали, но вот сейчас мы первые об этом узнаем…

— Когда встречали миллениум, я, действительно, слушал на Красной площади бой курантов. И ещё до этого, при советской власти, в молодости мы как-то ходили, наверное, году, может быть, в 1980-м, может, в 1979-м.

А в этот раз нас в шесть часов вечера всех попросили, сказали: освободите Красную площадь.

Но я услышал этот бой дома, по телевизору. И в нем до меня «донеслись» слова классика, которые звучат так: «Россия, встань и возвышайся! ».

Я думаю, что 2021-й — это будет год серьезных свершений, преодолений и побед. У меня такое ощущение. Я это точно услышал.

— А это — с каким ударом главного колокола звучало?

— Музыки революции, по которой, может быть, тоскуют а-ля разные наши хулиганы, я в бое курантов не слышал.

А потом — я уж не настолько разбираюсь в колокольном звоне. Я как бы по совокупности понял то, что вам сейчас передал — скажем так.

— Это как-то корреспондируется, сходится с вашими прогнозами, с предчувствиями, которые всегда обычно сбываются?

— Мне кажется, что… — и я писал об этом в своих статьях в минувшем году, кстати говоря, и в «Комсомольской правде» неоднократно на эту тему высказывался… Что вот тот опыт — сложных и, в общем, тяжелых задач, стоявших и перед властью, и перед народом в 2020-м, — он поможет решить задачи, которые давно уже стоят перед нами и ждут своего решения. И, прежде всего — преодолеть эту государственную недостаточность, когда хорошие распоряжения нашего президента или не выполняются, или выполняются с опущенными рукавами, как в старину говорили.

И ещё — это поможет нам все-таки разобраться с той пропастью между кучкой богатых, — причем, необъяснимо богатых, — людей, — и основной массой необъяснимо бедных, по которым, кстати, ковид серьезно ударил, по бюджету таких простых трудящихся семей.

Я думаю, что, начиная с 2021-го, Года Быка, то есть животного такого серьезного, упорного, — мы начнем всерьез отвечать и на то хамское поведение, которое позволил себе в минувшем году по отношению к нам коллективный Запад.

Ну, и что самое главное, мы получим коллективный, популяционный иммунитет не только от ковида, но и от всех других неприятностей, которые, я думаю, могут у нас быть.

Потому что Земля вступает, мне кажется, в турбулентность какую-то.

У каждого писателя есть такая «боковая линия», которой он чувствует шторм, даже если тот за тысячи километров. Вот я этой писательской «боковой линией» чувствую, что турбулентность будет. Но иммунитет от неё, от всякой другой заразы, повторяю, у нас есть.

— Ваши поздравления, пожелания вашим читателям, которые привыкли вас видеть, слышать в «Комсомольской правде».

— Я хочу, прежде всего, пожелать здоровья, преодоления тех невзгод, которые на нас в Год Крысы неприятной обрушились. Желаю и дальше читать «Комсомольскую правду» — замечательную газету, с которой я сотрудничаю уже, дай Бог памяти, с 1975 года или с 1974-го.

И, кстати, об этом нашем сотрудничестве написано в книжке, которая недавно вышла и которая посвящена моему скромному творчеству. И я надеюсь, что мы с четой журналистов Гамовых ещё сделаем не одно интервью веселое на страницах газеты и издадим тоже отдельной книжкой, как это было полтора года назад.

Так что — успехов в Год Быка. Бык, как и медведь, это наш зверь.

— Спасибо огромное, Юрий. Берегите себя и своих читателей.

— А теперь — ваши стихи…

* * *

Прощай, ковидно-високосный,

Тебе я ставлю низший балл.

Катись, год Крысы смертоносный,

Ты всех вконец заколебал!

Охватывают страх и трепет.

О, если б знать наверняка,

Что на рога нас не подцепит

Год 21-й — Год Быка!

А, впрочем, послан к нам на вырост

Теленок — добродушный зверь.

Но если что, нас Бог не выдаст:

Он в Конституции теперь!

С Новым годом, друзья!

Поляков Юрий Михайлович (р. 1954) – выдающийся российский писатель, публицист. Главный редактор «Литературной газеты». Постоянный член Изборского клуба.