Дебаты вокруг действий учителей, отказывающихся исправлять ошибки в тетрадях учеников при проверке, развернули шведские родители, считающие оценивание важным элементом обучения и воспитания, 1 января сообщает Polsat News.pl.

Чтобы не расстраивать ребенка, учителя Швеции перестали исправлять ошибки.[Картинка из оригинальной публикации. Вот только на Западе, по крайней мере во многих странах, смешанные числа не преподаются. Т.е. в ошибочном ответе у ребёнка не могут появиться два землекопа и две трети. А будет просто число 8/3. А целое оно или нет – про то западный школьник ведать не ведает. Да и редкий учитель это с него спросит.Так что картинка совсем не соответствует сюжету о шведской школе. Подобные написанным на доске примеры, даже если все числа перевести заранее в неправильные дроби, сумеют безошибочно решить не более пяти процентов западных школьников. Любого возраста, хоть восемнадцатилетние. –

Учителя в одной из школ Гётеборга не исправляют ошибки учеников в математических заданиях, чтобы «не расстраивать детей».

Об этом газете Goeteborgs-Posten сообщила мать девочки, у которой в первом классе начальной школы возникли проблемы с математикой. Она проверила тетрадь дочери и заметила, что 95% задач не выполнены или решены неправильно. Учитель их не исправлял и не оценивал, на трех страницах тетради написано «хорошо».

Женщина подошла к учителю, но учитель ответил, что другие учителя поступают так же. Тогда мама ученицы связалась с директором школы, который ответил, что «в целом математика — это предмет, в котором задания можно выполнять правильно или неправильно, но из-за этого многие учащиеся теряют желание учиться». По словам директора, важно не только «исправить и показать ошибки», но и «позаботиться об интересе к предмету».

«Учителю нужно проявлять творческий подход и получать удовольствие от преподавания. Если ребенок совершает серьезную ошибку, научите его, что правильно. В реальной жизни всегда будет правильно или неправильно», — считает родительница, не согласившаяся с доводами директора.

По словам родителей, детей нужно с самого начала учить справляться с неудачами, и правильно реагировать на успехи, пока не стало слишком поздно.

Сообщается, что далее недовольная родительница обратилась к главе Управления образования, но и там позиция директора и учителя была поддержана.

Журнал ВЕЛИКОРОССЪ

DC Democrats Pass Bill Allowing Secret Vaccinations of Children without Parental Consent

Демократы округа Колумбия протащили законопроект, разрешающий тайную вакцинацию детей без согласия родителей

Во вторник журнал Life Site News сообщил, что в прошлом месяце округ Колумбия принял закон B23-017. Этот закон, представленный членом совета демократов Винсентом С. Греем, который также является председателем Комитета по здравоохранению округа Колумбия, позволяет врачам и другим администраторам тайно вакцинировать детей в возрасте до 11 лет…



Чтобы держать родителей в неведении, законопроект также требует, чтобы страховая, школьная и медицинская администрация скрывали данные о вакцинации ребенка даже от родителей.





Life Site News reported on Tuesday that the District of Columbia passed the bill B23-017 last month. Presented by Democrat council member Vincent C. Gray, who is also the chair of the DC Health Committee, this bill allows doctors and other vaccine administrators to secretly vaccinate children as young as 11 years old…



To keep parents in the dark, the bill also requires insurance, school, and medical administration to keep a child’s vaccination record concealed even from the parents.

Called the “Minor Consent for Vaccinations Amendment Act,” B23-017 is thus a direct assault on the most fundamental rights of parents by allowing the authorities to violate a child’s body and keeping it secret from their parents. In essence, the law robs the parents of their right to their child’s body and health.

Таким образом, получивший название «Закон о внесении поправок в закон о незначительном согласии на вакцинацию», B23-017 является прямым посягательством на самые фундаментальные права родителей, позволяя властям насиловать тело ребенка и скрывая это от родителей. По сути, закон лишает родителей права на тело и здоровье своего ребенка.