Их нравы: Запад ставит чудовищные эксперименты над детьми
Мотивировалось это не только пресловутыми правами человека. УО в окружении нормальных детей действительно лучше приспосабливались к реальной жизни. Вот только у каждой медали есть две стороны.
Т.к. УО по успеваемости не могли выйти даже на уровень много ниже среднего, то постепенно, год за годом, чтобы это не бросалось родителям в глаза, стали понижать планку качества и содержания самого образования. Опять-таки мотивируя это интересами УО, мол, они не должны себя чувствовать обделёнными.
Вот так интересы подавляющего большинства были принесены в жертву крохотному меньшинству. Как результат – сегодня образованных школьников хотя бы на уровне середнячка советской школы на Западе можно пересчитать по пальцам.
Понятно, что запущенный процесс весьма инерционен и продолжает всё больше и больше девальвировать образование. Уже в начальной школе ученикам не ставят оценки, не дают домашние задания. И мы как-то приводили пример с фотографиями из учебников физики, где один и тот же сюжет, одна и та же простенькая электротехническая схема в более старом учебнике давалась на два года раньше, чем в более новом.
Но Запад на этом не останавливается. Теперь вводят в моду полную свободу в освоении материала. Т.е. хочешь – осваивай, не хочешь или не понял – никто тебя за это не то что не отчислит, а даже не будет ругать. Об этом – в коротком сообщении из Швеции.
Второй сюжет в подтверждение заголовка – сообщение из Вашингтона. Вот попробуйте представить себе, что вы – управляющий или владелец фармацевтической корпорации. Или высокопоставленный силовик, ответственный за разработку биологического оружия. В первом случае вами движет стремление к прибыли, во втором – создание долгоиграющего ОМП.
И вот вам необходимо протестировать новую вакцину. Желательно на детях. Вот только УК вам этого не позволяет. Тогда вы лоббируете закон, по которому прививать малышей и младших школьников можно не только принудительно, но даже не ставя об этом в известность родителей детей. Что в этих вакцинах, какой стерилизующий функцию продолжения рода или генетически активный агент – то никто и не узнает.
Впрочем, в США никогда не стеснялись проводить массовые эксперименты с биологическим или химическим ОМП на собственных гражданах.
Во всём мире запущено разрушение классического образования
02/01/2021
[Картинка из оригинальной публикации. Вот только на Западе, по крайней мере во многих странах, смешанные числа не преподаются. Т.е. в ошибочном ответе у ребёнка не могут появиться два землекопа и две трети. А будет просто число 8/3. А целое оно или нет – про то западный школьник ведать не ведает. Да и редкий учитель это с него спросит.
Так что картинка совсем не соответствует сюжету о шведской школе. Подобные написанным на доске примеры, даже если все числа перевести заранее в неправильные дроби, сумеют безошибочно решить не более пяти процентов западных школьников. Любого возраста, хоть восемнадцатилетние. – Прим. ss69100.]
Дебаты вокруг действий учителей, отказывающихся исправлять ошибки в тетрадях учеников при проверке, развернули шведские родители, считающие оценивание важным элементом обучения и воспитания, 1 января сообщает Polsat News.pl.
Учителя в одной из школ Гётеборга не исправляют ошибки учеников в математических заданиях, чтобы «не расстраивать детей».
Об этом газете Goeteborgs-Posten сообщила мать девочки, у которой в первом классе начальной школы возникли проблемы с математикой. Она проверила тетрадь дочери и заметила, что 95% задач не выполнены или решены неправильно. Учитель их не исправлял и не оценивал, на трех страницах тетради написано «хорошо».
Женщина подошла к учителю, но учитель ответил, что другие учителя поступают так же. Тогда мама ученицы связалась с директором школы, который ответил, что «в целом математика — это предмет, в котором задания можно выполнять правильно или неправильно, но из-за этого многие учащиеся теряют желание учиться». По словам директора, важно не только «исправить и показать ошибки», но и «позаботиться об интересе к предмету».
«Учителю нужно проявлять творческий подход и получать удовольствие от преподавания. Если ребенок совершает серьезную ошибку, научите его, что правильно. В реальной жизни всегда будет правильно или неправильно», — считает родительница, не согласившаяся с доводами директора.
По словам родителей, детей нужно с самого начала учить справляться с неудачами, и правильно реагировать на успехи, пока не стало слишком поздно.
Сообщается, что далее недовольная родительница обратилась к главе Управления образования, но и там позиция директора и учителя была поддержана.
DC Democrats Pass Bill Allowing Secret Vaccinations of Children without Parental Consent
Демократы округа Колумбия протащили законопроект, разрешающий тайную вакцинацию детей без согласия родителей
Чтобы держать родителей в неведении, законопроект также требует, чтобы страховая, школьная и медицинская администрация скрывали данные о вакцинации ребенка даже от родителей.
Life Site News reported on Tuesday that the District of Columbia passed the bill B23-017 last month. Presented by Democrat council member Vincent C. Gray, who is also the chair of the DC Health Committee, this bill allows doctors and other vaccine administrators to secretly vaccinate children as young as 11 years old…
To keep parents in the dark, the bill also requires insurance, school, and medical administration to keep a child’s vaccination record concealed even from the parents.
***
Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на источник.
.
Нас в детстве тоже прививали, не спрашивая родителей. У каждого ученика в медкабинете школы была карточка, где были сведения о заболеваниях и медотводах от прививок. В соответствии с этими данными и прививали или не прививали. Как правило, весь класс, за редким исключением. И никто не делал трагедии, и родители не бегали, заламывая руки, и часто даже толком не знали о прививках. Вполне доверяли медицине. А сейчас народ разбаловали. Следствием будут и уже есть эпидемии инфекционных заболеваний.
Не ставят оценки в школе? Следующий шаг: не оценивать знания обучающихся вождению автомобилем. Или инженеров если развалился дом или мост. Не проверять водителей на алкоголь: это травмирует психику.
Я только про прививки. Что касается оценок, то без них никак. И ошибки нужно исправлять. А то будет расцвет идиотизма.
Это отнюдь не значит,что это правильно.
Правильно, когда показания и противопоказания к прививкам ставит врач. Его для этого долго учили.
А мысль не приходила,что его научили не правильно?
Не приходила. Сейчас в медицине всё жёстко регламентировано и самодеятельность исключена, на всякий чих есть свой протокол.
Дожили! Они там в в своей Швеции совсем с катушек съехали? Что бы не травмировать юных учеников значит? А то,что этим юным в 12 лет говорят что есть родитель №1,родитель №2 это значит нормально? Что гомосеки официально берут в свою гомосемью приемных детей это нормально? КАК эти извращенцы смогут воспитать ребенка? Что они ему могут привить? Какие ценности?
Если у них так сегодня,нужна полная зачистка. Зачистка планеты от этой дряни. И создание нового,нормального. На Земле это уже было,и не один раз. Значит так и будет еще.
толерантность -отсутствие сопротивления всему -они поэтому и подготовлены к замене на этих пассионарных черных:
“Буквально вчера Борис Джонсон божился, что школы будут открыты, а сегодня вечером объявлен общий национальный локдаун. То же самое было перед Рождеством – божились, что разрешат празднование, и буквально перед ним обнаружили новую разновидность заразы. Летом Джонсон всех призывал возвращаться в офисы, а осенью начали вводить локальные локдауны и так ничего и не открыли. Всё. Они на самом деле не планируют возврат к прежней жизни Больше никогда. Помимо уничтожения бизнеса, проводится социальная пытка по сути, ошейник то туже, то слабее. Намеренное крушение экономики это понятно. Но еще и людей просто намеренно деморализуют.”
п.С. и что ?? они восстанут любители свободы? А наши либеры и либертарианцы (читай жиды) пробуют потихонку внедрять паспорт ковид\ный за возвращение льгот на проезд в Москве,потом чучмеки будут его приобретать (шестьсот тысяч таджиков умножь ну хотябы на 100 дол.),чтобы работать .Или работаешь или нет ,или колешься или платишь-у них всеравно доход.
В России ПЛАТИШЬ и РАБОТАЕШЬ.
Везде ПЛАТИШЬ но НЕ работаешь.
Не видишь разницу?
Скоро увидишь.
Беларуси тоже коснётся
Это только начало
Согласен марина,у Вас все правильно и логично. От себя добавлю: =Они на самом деле не планируют возврат к прежней жизни Больше никогда.= Да.процесс пошел. Сначала Англия,потом и СШП. Но это дело не быстрое. Думаю в течении лет 5-10и. Что бы было не так болезненно всему остальному Миру. Китайцы займут место СШП. Зеленые бумажки исчезнут,но повторюсь,это процесс не быстрый. Зеленые заместят юани,красные,как Ванга и говорила. Ну а что касаемо КОВИДа… Прививки надо делать,но только нашей,спутник ви. Я про нее знаю,она реально работает. Конечно,на эту тему могут придумать все что угодно,от паспортов ковидных до пропуска во все магазины(куда прешь без прививки?)…)) Сегодня пока: Куда прешь без маски?…) Нынешние кукловоды они темные и прекрасно знают на себе что только страх-реальный двигатель людьми и способ их управления. Страх смерти,никто не хочет сегодня умирать просто так. Хотя,если бы люди знали настоящую реальность,то страх смерти отошел бы на второй план. Это как минимум. И вели бы себя иначе. Но это не выгодно нынешним хозяевам. Поэтому живем так,как ИМ выгодно и делаем то,что ИМ нужно.
Прививаться после результатов тестов. Читала, иммунитет после перенесённого ковида до 8 месяцев. Но всё индивидуально.
Сейчас много чего пишут. Много заказных писателей. Иммунитет человека ни на какие 8 месяцев,на всю оставшуюся. Может повторно заболеть человек. Может,но там будет в легкой форме и без ИВЛ и прочего.
Сейчас другая пугалка-мутация и англицкий вариант этого вируса. Айва,Вы умный человек,подумайте,почему именно англицкий? Из ЕС вышли? Вот им и наказание,-мутация пугалки. Этот вирус-произведение человека. Из лаборатории. Логичный вопрос: А зачем тогда человечеству вообще жить здесь,на Земле? Если оно себя уничтожает?
Знаешь, вчера прочитала интервью генерала КГБ Н.Леонова (беларус)-он возглавляял отдел аналитики при Андропове,он по-другому мыслит,главное не поддаваться стереотипам :
” Верите ли вы в закат Америки? Удастся ли Байдену склеить, сшить страну? Или падение США из-за внутренних противоречий, как и падение Римской империи в свое время, неизбежно?
— В этом мире нет ничего вечного. США зародились из самого динамичного и активного населения, которое выехало из Англии и Европы. Из России, к примеру, наши переселенцы завезли самую лучшую пшеницу — одесскую. США стали магнитом для желающих со всего мира жить лучше. Но если сначала туда ехали европейцы, то сегодня вектор демографии изменился. Америку заселили выходцы из Латинской Америки. Выросло и негритянское население. И американское общество покрывается трещинами межэтнических противоречий. Усиливается раскол между расами. Мы не раз в ходе официальных контактов по линии разведки спрашивали наших коллег, допускают ли они возможность в США социальной революции? В смысле, что имущественное расслоение может вызвать революционные изменения в обществе. Они отвечали, что в обозримом будущем это вряд ли возможно. Ссылались на успешное развитие экономики, что делало маловероятным какой-то социальный взрыв. А вот расовые проблемы признавали, тем более с учетом религиозных различий. Упоминали и о моральной проблеме в обществе, когда размываются сдерживающие нравственные устои. И эти опасения отчасти оправдались.
Азиатская «холодная война». Как будет развиваться конфликт США и Китая?
Подробнее
Но я бы не стал говорить о закате Америки. В обозримом будущем там вряд ли стоит ожидать гражданской войны, которую на телеканалах предрекают многие российские эксперты. Америка достаточно сильна, и центробежные силы пока не способны ее развалить. У нее достаточно сил и есть все необходимые законы для того, чтобы дать по зубам сепаратистам или тем силам, которые попытаются разжечь гражданский конфликт. Кстати, таких жестких законов, как в США, в СССР не было. У наших республик всегда сохранялось формальное право на выход из Союза. В Америке такое не пройдет. Вы сразу будете объявлены вне закона, к вам применят военную силу, и всех заговорщиков отправят за решетку.
Мы блуждаем по лесу. Бредем наугад, меняем курсы, галсы. Открытый разговор, что мы хотим создать из страны, давно назрел. Для себя, для потомков это важнейшая вещь — понять, «камо грядеши»?
— НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ
Многие сегодня ссылаются на пророчества Ванги: мол, США ждет упадок и раскол. Кстати, меня часто спрашивают ваши коллеги-журналисты, обращался ли КГБ к Ванге за предсказаниями. Так вот: мы никогда к ней гонцов не посылали и к ее прогнозам относились скептически. У нас с головой было все в порядке, и мы сами могли дать прогноз по любой ситуации.
— А как у США получилось создать из России монстра пострашнее СССР? Вам, наверное, смешно читать статьи в западных СМИ с этими нелепыми обвинениями.
— У Америки реальный враг не мы, а Китай. ВВП Китая сегодня составляет 18% мирового, а России не дотягивает и до 2%. Объем внешней торговли Китая — 4 трлн долларов, а России — 270 млрд. А ведь всего лишь 40 лет назад ВВП Китая равнялся российскому сегодня — 2% мирового , а у СССР был 20%. Ну какой же мы враг США? С нашей экономикой это смешно.
А вот у России иная судьба: она выбрана на роль врага в силу своей слабости. И потом, в США столько сил и средств было потрачено на создание из СССР образа врага, что этот имидж по наследству перешел к России. Особо ничего и выдумывать не пришлось. Ну добавили российских хакеров, взламывающих серверы госучреждений США и их союзников по всему миру. И все пошло по накатанной. Так что страхи перед Россией носят наследственный характер. Да и мы иногда их подпитываем своими заявлениями о новых военных суперразработках. Тут же поднимается визг на весь мир. Мне кажется, было бы лучше делать это втихомолку и не трясти красной тряпкой перед носом США. Эта страна привыкла жить в относительной безопасности, и открытая угроза от военных новинок вызывает у Конгресса только приступ щедрости к ВПК.
Не с надеждами, а с тревогами. С каким багажом Россия входит в 2020-е годы
Подробнее
— Известный американский русофоб Ричард Пайпс еще в 2011 году назвал главную причину слабости России — она, точнее ее элита, не знает, куда идти и остановилась в нерешительности. Вы согласны?
— Это и моя давняя убежденность. Мы блуждаем по лесу. Бредем наугад, меняем курсы, галсы. Открытый разговор, что мы хотим создать из страны, давно назрел. Для себя, для потомков это важнейшая вещь — понять, «камо грядеши»? Куда мы идем? С таким вопросом спутники Христа обратились к учителю. Мы ответа не знаем. И наша жизнь на планете превращается в пустое биологическое прозябание. Нужна такая «дорожная карта», с которой мы бы работали по иному — четко и понятно, с колоссальной отдачей. Только так из нашего народа можно было бы высвободить еще оставшуюся творческую и созидательную энергию. Но повторяю: для этого мы должны знать, куда идем.””
П.С. А куда мы идем??и с кем -Любимова ,Голикова ,Попова -это снаружи .Кто им платит и заказывает??
Насчет УО добавление а нломальные клпссы. Сейчас это действует в России по прикпзу минобра. Работал кчителем физики 7-11 насмотрелся много чего. Мой стаж 40 лет научный сотрудник, 20 лет преподавание в ВУЗе (в том числе за границей и в частном университете).
Что там насчёт УО? Поподробней, а то непонятно.