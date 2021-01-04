140 лет назад родился основатель советской военной разведки Семён Аралов. Историки отмечают, что, несмотря на длительную службу сначала в царской, а затем в Красной армии, главной его заслугой является деятельность в дипломатической сфере: он сыграл огромную роль в установлении советско-турецких отношений. Наряду с этим Аралов занимал руководящие должности в Высшем совете народного хозяйства. По словам экспертов, он внёс значительный вклад в развитие отечественных спецслужб и существенно повлиял на советскую дипломатию.

30 декабря 1880 года в Москве родился Семён Аралов, будущий основатель отечественной военной разведки и один из основоположников советской дипломатии.

Царский офицер и революционер

Аралов родился в семье зажиточного купца, хозяина кожевенного завода, и должен был пойти по стопам отца. Он поступил в Московское коммерческое училище, затем продолжил образование в Коммерческом училище им. Карла Мазинга.

Однако склонности к занятиям коммерцией Аралов не проявил. После смерти отца он поступил вольноопределяющимся в Перновский гренадерский полк.

В армии Аралов оказался в компании социал-демократов и увлёкся марксистскими идеями, участвовал в налаживании работы московского комитета РСДРП. После раскола в партии поддержал большевиков.

Во время Русско-японской войны Аралов был направлен прапорщиком в Ростовский полк и получил назначение на фронт. На Дальнем Востоке он активно занялся распространением революционных идей среди солдат. Когда командование начало розыски большевистского агитатора, бежал и скрывался до объявления демобилизации.

Вернувшись в Москву, Аралов учился в Коммерческом институте и работал наставником в исправительном приюте для малолетних преступников. По словам историков, в 1907 году он отошёл от политики, а после начала Первой мировой войны был снова призван в армию.

«В годы Первой мировой войны Аралов проявил себя более чем достойно. В рядах различных частей он принял участие примерно в 20 сражениях, побывал в окружении, был награждён пятью боевыми орденами и дослужился до чина штабс-капитана», — рассказал в разговоре с RT военный историк Юрий Кнутов.

Семён Аралов в молодости

В 1917 году на фоне событий Февральской революции Аралов вернулся в политику, присоединившись к меньшевикам. Он входил в солдатские комитеты, писал статьи в газеты и был членом предпарламента. В ноябре Аралов как представитель Западного фронта участвовал во II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов.

«Вскоре после революции Аралов начал службу в штабе Московского военного округа и вступил в РКП (б). Знакомые среди большевиков у него остались — соответственно, было кому дать ему рекомендации», — отметил в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

Уже вскоре, по словам эксперта, Аралов был повышен до заведующего оперативным отделом Наркомвоена РСФСР.

«Аралов начал играть чрезвычайно важную роль. Ему доверяли, и он выступал в роли посредника между кадровыми офицерами и большевиками», — подчеркнул Колпакиди.

В ноябре 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Республики было создано Регистрационное управление, являвшееся центральным органом военной разведки Советской России.

«Аралов был первым начальником Регистрационного управления, формально став создателем советской военной разведки, родоначальника ГРУ. И в этом качестве он сегодня наиболее известен», — рассказал Александр Колпакиди.

Наступление русских войск на одном из участков Юго-Западного фронта (снимок 1916 года). Репродукция 1963 года Н.Пашина РИА Новости

По словам историка Сергея Войтикова, при Аралове был создан первый штат регистрационного управления, определён статус военных разведчиков, прояснены стоявшие перед ними задачи. Управление занималось Доном, Кубанью и другими территориями, выступившими против большевиков.

«В 1919 году обострилась ситуация на Украине. Аралов был определён членом Реввоенсовета 12-й и 14-й армий, а затем — Юго-Западного фронта. Он присутствовал на самых сложных участках», — подчеркнул Колпакиди.

Как отметил Юрий Кнутов, Аралов участвовал в переговорах об установлении перемирия на советско-польском фронте и в формировании Киевского военного округа.

«В годы Гражданской войны Аралов по долгу службы много общался со Львом Троцким. В 1930-е годы это принесёт ему неприятности», — отметил историк и писатель Александр Широкорад.

Дипломат и борец с нацизмом

«Хотя сегодня Аралов известен преимущественно как создатель ГРУ, главной в его карьере была всё-таки дипломатическая составляющая», — заметил в беседе с RT Александр Колпакиди.

По словам эксперта, с 1921 года Аралов находился на службе в Народном комиссариате по иностранным делам РСФСР. Сначала он был полномочным представителем в Литве, а затем его перевели на аналогичную должность в Турции.

«Это было опасное путешествие», — заявил в интервью RT Александр Широкорад.

В Турции в это время шла война за независимость с иностранными интервентами. А в районе Черноморских проливов всё ещё находились части врангелевской армии, эвакуированной из Крыма.

Как вспоминал позже сам Аралов, Ленин в своей напутственной речи сказал ему: «Турки дерутся за своё национальное освобождение. Поэтому Центральный комитет посылает вас туда — как знающего военное дело».

Аралов выезжал вместе с Мустафой Ататюрком на фронт и делился с ним полученным в годы Гражданской войны опытом. Летом 1922 года он помогал турецкому командованию готовить генеральное контрнаступление.

«Советская Россия находилась практически в полной международной изоляции, и то, что Аралову удалось наладить отношения с Турцией, стало глотком свежего воздуха для молодого советского государства», — заявил Сергей Войтиков.

Историки отмечают, что из многолетнего противника Турция в 1920-е годы превратилась в партнёра Советской России, и в этом значительная заслуга Аралова. Его фигура вошла в композицию памятника «Республика» на площади Таксим в Стамбуле.

Советский полномочный представитель в Турции Семен Аралов (4-й слева снизу) с супругой и сотрудниками советского полпредства и турецкими официальными представителями. Из личного альбома С. Аралова РИА Новости

Завершив в 1923 году свою миссию в Турции, Аралов ещё несколько лет работал в Наркомате иностранных дел СССР — как в центральном аппарате, так и полномочным представителем в различных странах. По словам Александра Колпакиди, сложной и важной была миссия Аралова в Китае, где во второй половине 1920-х годов происходил так называемый Северный поход с целью объединения страны, а партия Гоминьдан сначала сотрудничала с коммунистами, а потом разорвала отношения с ними.

Вернувшись в Москву, Аралов занимал высокие должности в советских экономических ведомствах (Высший совет народного хозяйства, Наркомфин), руководил «Экспортлесом» и Главным управлением государственного страхования. Согласно ряду источников, в 1930-е годы Аралов подвергся аресту из-за своих старых связей с Троцким, однако через некоторое время был освобождён. В 1938 году он стал заместителем директора Государственного литературного музея. Пост директора в это время занимал известный революционер Владимир Бонч-Бруевич.

Семён Аралов в годы Великой Отечественной войны © Wikimedia Commons

«После начала Великой Отечественной войны 60-летний Аралов ушёл добровольцем на фронт, вступив в дивизию народного ополчения. Был сотрудником оперативного отделения, а затем — начальником трофейного отдела и других подразделений штаба 33-й армии. Отличился тем, что эвакуировал ценную технику практически с переднего края обороны. Под конец войны командовал бригадой по сбору трофейного имущества. Дослужился до звания полковника», — рассказал Юрий Кнутов.

Согласно воспоминаниям генерал-майора Георгия Перевезенцева, Аралов настоял на том, чтобы его приняли на службу, несмотря на возраст, и потребовал назначения не в политотдел, куда его хотели направить изначально, а на командную или штабную должность. В 1945 году он занимался поиском произведений искусства, вывезенных нацистами в Германию.

После войны Семён Аралов находился на партийной работе, написал несколько книг. Умер он 22 мая 1969 года в Москве.

Монумент Республики на стамбульской площади Таксим в Турции. Правее расположенной в центре скульптуры Ататюрка стоят Климент Ворошилов и Семён Аралов © KIZILSUNGUR / Wikimedia commons

По словам Александра Колпакиди, история жизни Аралова исследована плохо и известна сегодня только в самых общих чертах. О некоторых периодах его служебной деятельности мы не знаем практически ничего.

«Это был железный человек, честный и добросовестный, готовый выполнять поручения любой сложности, но при этом обладавший поразительной скромностью и не стремившийся целенаправленно занимать высокие посты. Хотя значительная часть его жизни была связана с армией, он смог стать одним из основателей советской дипломатии», — подытожил Колпакиди.

Обложка: Первый посол СССР в Турции Семен Иванович Аралов (1880—1969 гг.) в своем кабинете. Фото 1967 г. / РИА Новости © Е. Стопалов