Главная » Видео, Невероятное в мире

Примеры материализации эфира в вещество, снятые на видео

159 1

Примеры материализации эфира в вещество, снятые на видео.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BFg4UcX20O8&feature=emb_title
Метки: непознанное
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Примеры материализации эфира в вещество, снятые на видео
Русский язык, как изначальное средство материализации мыслей
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )
Устройство Мироздания
О неизвестной Вселенной-2
ГЕНЕРАТОР БЕЗ ТОПЛИВА запущен в производство. Но Глобальный Запрет на БТГ и критику Эйншейна не снят
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru