Преступление без наказания: массовое убийство в Сонгми (La Vanguardia, Испания)
Пятьдесят лет назад начался судебный процесс над лейтенантом США Уильямом Келли, обвиняемым в массовом убийстве безоружных мирных граждан в одной вьетнамской деревне
Это преступление было очень хорошо задокументировано. На фотографиях были изображены груды трупов, дети лежат на земле, паника старушек за секунды до смерти. И о том, что не запечатлено на фотографиях, рассказали свидетельства тех, кто был там — американских солдат, которые убили 500 безоружных гражданских лиц в маленькой деревне Милай во Вьетнаме.
Военный суд, который судил лейтенанта Уильяма Келли, начался 17 ноября 50 лет назад. Обвиняемый даже не потрудился опровергнуть обвинения. Как и нацистские лидеры на Нюрнбергском процессе, он просто сказал, что выполнял чужие приказы. И как их его признали виновным: военный прокурор попросил шестерых офицеров присяжных стать «совестью страны», и они признали Келли виновным, по крайней мере, в 22 убийствах и приговорили его к пожизненному заключению. Только позже все пошло наперекосяк.
В 1970 году мнения граждан США разделились из-за войны во Вьетнаме. Но, похоже, они согласились с одним: 78% американцев посчитали, что осуждение лейтенанта Келли было несправедливым. Консерваторы, поддерживавшие войну, говорили, что он просто послушный солдат. Пацифисты, которые хотели выбраться из Вьетнама, видели в нем козла отпущения за решения политиков и генералов, которые воевали во Вьетнаме.
Во время судебного разбирательства Келли каждый день получал 10 тысяч писем и посылок от своих поклонников. Музыканты из Алабамы даже записали «Гимн лейтенанта Келли», который разошелся тиражом более миллиона пластинок.
Все это привело в кому, что президент Никсон объявил о том, что он собирается пересмотреть дело и вынесенный ему обвинительный приговор. За один день в Белый дом поступило 25 тысяч телеграмм с требованием помилования Келли, но президент сделал кое-что другое: отменил его перевод в военную тюрьму и разрешил ему отбывать наказание в своей квартире на военной базе, где он мог принимать посетителей и заниматься спортом.
Из тюрьмы он вышел под аплодисменты американцев. Военная юстиция сократила срок его пожизненного заключения сначала до 20 лет, а затем до 10 лет, но в конце концов он отбыл менее четырех лет. Он был единственным осужденным за резню в Милай.
Что случилось в Милай?
Утром 16 марта 1968 года подразделение лейтенанта Уильяма Келли прибыло на вертолете в окрестности деревни Милай. Келли даже не был командиром, ротой «Чарли» командовал капитан Эрнест Медина, который, по словам многих своих подчиненных, заверил их, что в этом районе не осталось ни одного мирного жителя. Что они могут стрелять практически во все, что движется.
Солдат роты «Чарли» не нужно было убеждать. Они прибыли во Вьетнам за год до случившегося и месяцами преследовали невидимого врага. Они ни разу не вступили в бой, но уже потеряли 28 человек из-за мин-ловушек и снайперов. Американцы вымещали свое разочарование на гражданском населении, которого они обвиняли в сотрудничестве с вьетконговцами или, в лучшем случае, в отказе помогать американцам в борьбе с ним. Взвод лейтенанта Келли был особенно жесток с ним.
Капитан Медина сказал своим солдатам, что они, наконец, могут встретиться лицом к лицу с врагом, а точнее, с 48-м батальоном Вьетконга, который наступал на них в течение нескольких месяцев. Однако это подразделение находилось на другом конце провинции, а в назначенный день солдаты Келли обнаружили там деревню, где не было ни одного мужчины призывного возраста, и где никто не стрелял в них. Несмотря на это, американцы использовали насилие.
Всего за четыре часа солдаты роты «Чарли» разрушили деревню, открыв беспорядочную стрельбу по всем мирным жителям. Они осуществляли групповые изнасилования и расчленения тел, поджигали дома, в убежища, где прятались некоторые семьи, бросали взрывчатку.
Около 9 часов утра лейтенант Келли привел в канаву около 150 жителей деревни и лично приказал их казнить, в том числе совсем маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин…
Жертв могло бы быть еще больше, если бы не экипаж американского вертолета, пролетающего над районом. Пилот Хью Томпсон видел раненых мирных жителей и сообщил о своей позиции роте «Чарли». Когда он снова пролетел мимо и нашел их мертвыми, Томпсон понял, что происходит, и посадил свой самолет рядом с другой группой раненых. Офицер противостоял Келли и организовал эвакуацию дюжины гражданских лиц, приказав своей команде открыть огонь по соотечественникам, если они будут нападать.
В тот день в 11 часов утра капитан Медина приказал роте «Чарли» остановиться на обед и сообщил своему начальству, что операция прошла успешно. Он сообщил, но только о 123 жертвах противника и изъятии трех единиц оружия. На самом деле, единственными погибшими были более 500 безоружных гражданских лиц, которые не оказали сопротивления. В американском войске пострадал только один солдат, который выстрелил в себя при попытке вытащить винтовку.
Сокрытие с самого начала
Экипаж вертолета во главе с Томпсоном немедленно доложил об этих событиях своему начальству. Полковник Хендерсон, который в конечном итоге был привлечен к ответственности, но оправдан, решил, что версия Томпсона была ложной и что «только» 20 гражданских лиц погибли случайно в Милае из-за артиллерийской ошибки.
У пилота всегда было ощущение, что в последующие месяцы они пытались заставить его замолчать, отправляя его на опасные одиночные миссии, в результате чего за три месяца его вертолет падал от четырех до пяти раз.
Также рота Чарли чувствовала, что кто-то пытается убрать их с дороги. После событий в Милае подразделение было развернуто в джунглях на 54 дня, страдая от вражеских атак и дизентерии. Некоторые из них до сих пор утверждают, что это была попытка помешать им говорить с кем-либо о том, что случилось в Милае.
Тем не менее, очень трудно скрыть такое убийство. Для начала, были фотографии. Сержант Рон Хэберл был военным фотографом и в тот день все задокументировал. Он делал «официальные» черно-белые снимки своей официальной камерой, но у него были и другие сотрудники, с которыми он делал цветные снимки, которые позже будут опубликованы в журнале Life и которые стали одними из самых известных снимков вьетнамской войны.
Потом были показания свидетелей. В 1968 году журналист Рональд Риденхур, находившийся в командировке во Вьетнаме в качестве наводчика вертолета, использовал свои контакты в роте «Чарли» для интервью со многими из своих солдат о том, что произошло в Милае. По возвращении в США в начале 1969 года он написал письмо со всем собранным материалом и отправил его 30 получателям из числа политической и военной элиты Вашингтона. За этим последовало расследование, в результате которого в сентябре того же года было возбуждено уголовное дело в отношении Уильяма Келли, хотя к тому времени общественность все еще не знала о резне в Милае. Но это до поры до времени.
В ноябре 1969 года американцы не знали о произошедшем из статей журналиста Сеймура Херша, проиллюстрированных в нескольких случаях захватывающими фотографиями, сделанными в Милае Роном Хэберлом. Многие издания ранее отвергали такие сообщения, но почти все крупные газеты и телеканалы подхватили этот сюжет, когда он транслировался небольшим информационным агентством, приверженным антивоенному движению. За эти статьи Герш получил Пулитцеровскую премию, и в течение следующих нескольких лет он продолжал писать о резне и попытках военного верховного командования скрыть ее.
В марте 1970 года были опубликованы результаты официального расследования, проведенного министерством обороны, в результате чего было возбуждено уголовное преследование в отношении 30 офицеров, в том числе одного генерала. Никто не был осужден, кроме лейтенанта Уильяма Келли. Сначала его судили, поскольку он собирался закончить свою службу в вооруженных силах и поэтому собирался покинуть военную юрисдикцию. Как мы уже знаем, в итоге он отбыл менее четырех лет первоначального пожизненного заключения.
На суде Келли заявил, что его «единственным преступлением было ценить жизнь своих людей больше, чем жизнь своих врагов». Тем не менее, время идет, и в 2009 году он наконец признал, что «не проходит и дня, чтобы он не чувствовал угрызений совести за то, что случилось в Милае. Я чувствую угрызения совести за убитых вьетнамцев и их семьи, за американских солдат и их семьи. Мне очень жаль».
Прошло всего-то 40 лет.
По материалам ИноСМИ
Это преступление было очень хорошо задокументировано. На фотографиях были изображены груды трупов, дети лежат на земле, паника старушек за секунды до смерти. И о том, что не запечатлено на фотографиях, рассказали свидетельства тех, кто был там — американских солдат, которые убили 500 безоружных гражданских лиц в маленькой деревне Милай во Вьетнаме.
Военный суд, который судил лейтенанта Уильяма Келли, начался 17 ноября 50 лет назад. Обвиняемый даже не потрудился опровергнуть обвинения. Как и нацистские лидеры на Нюрнбергском процессе, он просто сказал, что выполнял чужие приказы. И как их его признали виновным: военный прокурор попросил шестерых офицеров присяжных стать «совестью страны», и они признали Келли виновным, по крайней мере, в 22 убийствах и приговорили его к пожизненному заключению. Только позже все пошло наперекосяк.
В 1970 году мнения граждан США разделились из-за войны во Вьетнаме. Но, похоже, они согласились с одним: 78% американцев посчитали, что осуждение лейтенанта Келли было несправедливым. Консерваторы, поддерживавшие войну, говорили, что он просто послушный солдат. Пацифисты, которые хотели выбраться из Вьетнама, видели в нем козла отпущения за решения политиков и генералов, которые воевали во Вьетнаме.
Во время судебного разбирательства Келли каждый день получал 10 тысяч писем и посылок от своих поклонников. Музыканты из Алабамы даже записали «Гимн лейтенанта Келли», который разошелся тиражом более миллиона пластинок.
Все это привело в кому, что президент Никсон объявил о том, что он собирается пересмотреть дело и вынесенный ему обвинительный приговор. За один день в Белый дом поступило 25 тысяч телеграмм с требованием помилования Келли, но президент сделал кое-что другое: отменил его перевод в военную тюрьму и разрешил ему отбывать наказание в своей квартире на военной базе, где он мог принимать посетителей и заниматься спортом.
Из тюрьмы он вышел под аплодисменты американцев. Военная юстиция сократила срок его пожизненного заключения сначала до 20 лет, а затем до 10 лет, но в конце концов он отбыл менее четырех лет. Он был единственным осужденным за резню в Милай.
Что случилось в Милай?
Утром 16 марта 1968 года подразделение лейтенанта Уильяма Келли прибыло на вертолете в окрестности деревни Милай. Келли даже не был командиром, ротой «Чарли» командовал капитан Эрнест Медина, который, по словам многих своих подчиненных, заверил их, что в этом районе не осталось ни одного мирного жителя. Что они могут стрелять практически во все, что движется.
Солдат роты «Чарли» не нужно было убеждать. Они прибыли во Вьетнам за год до случившегося и месяцами преследовали невидимого врага. Они ни разу не вступили в бой, но уже потеряли 28 человек из-за мин-ловушек и снайперов. Американцы вымещали свое разочарование на гражданском населении, которого они обвиняли в сотрудничестве с вьетконговцами или, в лучшем случае, в отказе помогать американцам в борьбе с ним. Взвод лейтенанта Келли был особенно жесток с ним.
Капитан Медина сказал своим солдатам, что они, наконец, могут встретиться лицом к лицу с врагом, а точнее, с 48-м батальоном Вьетконга, который наступал на них в течение нескольких месяцев. Однако это подразделение находилось на другом конце провинции, а в назначенный день солдаты Келли обнаружили там деревню, где не было ни одного мужчины призывного возраста, и где никто не стрелял в них. Несмотря на это, американцы использовали насилие.
Всего за четыре часа солдаты роты «Чарли» разрушили деревню, открыв беспорядочную стрельбу по всем мирным жителям. Они осуществляли групповые изнасилования и расчленения тел, поджигали дома, в убежища, где прятались некоторые семьи, бросали взрывчатку.
Около 9 часов утра лейтенант Келли привел в канаву около 150 жителей деревни и лично приказал их казнить, в том числе совсем маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин…
Жертв могло бы быть еще больше, если бы не экипаж американского вертолета, пролетающего над районом. Пилот Хью Томпсон видел раненых мирных жителей и сообщил о своей позиции роте «Чарли». Когда он снова пролетел мимо и нашел их мертвыми, Томпсон понял, что происходит, и посадил свой самолет рядом с другой группой раненых. Офицер противостоял Келли и организовал эвакуацию дюжины гражданских лиц, приказав своей команде открыть огонь по соотечественникам, если они будут нападать.
В тот день в 11 часов утра капитан Медина приказал роте «Чарли» остановиться на обед и сообщил своему начальству, что операция прошла успешно. Он сообщил, но только о 123 жертвах противника и изъятии трех единиц оружия. На самом деле, единственными погибшими были более 500 безоружных гражданских лиц, которые не оказали сопротивления. В американском войске пострадал только один солдат, который выстрелил в себя при попытке вытащить винтовку.
Сокрытие с самого начала
Экипаж вертолета во главе с Томпсоном немедленно доложил об этих событиях своему начальству. Полковник Хендерсон, который в конечном итоге был привлечен к ответственности, но оправдан, решил, что версия Томпсона была ложной и что «только» 20 гражданских лиц погибли случайно в Милае из-за артиллерийской ошибки.
У пилота всегда было ощущение, что в последующие месяцы они пытались заставить его замолчать, отправляя его на опасные одиночные миссии, в результате чего за три месяца его вертолет падал от четырех до пяти раз.
Также рота Чарли чувствовала, что кто-то пытается убрать их с дороги. После событий в Милае подразделение было развернуто в джунглях на 54 дня, страдая от вражеских атак и дизентерии. Некоторые из них до сих пор утверждают, что это была попытка помешать им говорить с кем-либо о том, что случилось в Милае.
Тем не менее, очень трудно скрыть такое убийство. Для начала, были фотографии. Сержант Рон Хэберл был военным фотографом и в тот день все задокументировал. Он делал «официальные» черно-белые снимки своей официальной камерой, но у него были и другие сотрудники, с которыми он делал цветные снимки, которые позже будут опубликованы в журнале Life и которые стали одними из самых известных снимков вьетнамской войны.
Потом были показания свидетелей. В 1968 году журналист Рональд Риденхур, находившийся в командировке во Вьетнаме в качестве наводчика вертолета, использовал свои контакты в роте «Чарли» для интервью со многими из своих солдат о том, что произошло в Милае. По возвращении в США в начале 1969 года он написал письмо со всем собранным материалом и отправил его 30 получателям из числа политической и военной элиты Вашингтона. За этим последовало расследование, в результате которого в сентябре того же года было возбуждено уголовное дело в отношении Уильяма Келли, хотя к тому времени общественность все еще не знала о резне в Милае. Но это до поры до времени.
В ноябре 1969 года американцы не знали о произошедшем из статей журналиста Сеймура Херша, проиллюстрированных в нескольких случаях захватывающими фотографиями, сделанными в Милае Роном Хэберлом. Многие издания ранее отвергали такие сообщения, но почти все крупные газеты и телеканалы подхватили этот сюжет, когда он транслировался небольшим информационным агентством, приверженным антивоенному движению. За эти статьи Герш получил Пулитцеровскую премию, и в течение следующих нескольких лет он продолжал писать о резне и попытках военного верховного командования скрыть ее.
В марте 1970 года были опубликованы результаты официального расследования, проведенного министерством обороны, в результате чего было возбуждено уголовное преследование в отношении 30 офицеров, в том числе одного генерала. Никто не был осужден, кроме лейтенанта Уильяма Келли. Сначала его судили, поскольку он собирался закончить свою службу в вооруженных силах и поэтому собирался покинуть военную юрисдикцию. Как мы уже знаем, в итоге он отбыл менее четырех лет первоначального пожизненного заключения.
На суде Келли заявил, что его «единственным преступлением было ценить жизнь своих людей больше, чем жизнь своих врагов». Тем не менее, время идет, и в 2009 году он наконец признал, что «не проходит и дня, чтобы он не чувствовал угрызений совести за то, что случилось в Милае. Я чувствую угрызения совести за убитых вьетнамцев и их семьи, за американских солдат и их семьи. Мне очень жаль».
Прошло всего-то 40 лет.
По материалам ИноСМИ
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АБСОЛЮТНО ВЕРНО !
ДАВНО ЧИТАЛ НА РУССКИХ САЙТАХ !
Разве могла быть другая “кровавая дерь-ократия” УСА в 20 веке ,если дедушки амеро-зобакен во Виетнаме продавали скалпы убитых индейцов по 200$ ,а детские скалпы-по 30$ как чел. СУВЕНИРЫ ?
Лейтенант Келли и деревня Сонгми (по американским документам – Май Ли)
https://warhistory.livejournal.com/62013.html
Сергей Варшавчик ( warsh) wrote in warhistory,
2003-09-22 18:30:00
В самый разгар вьетнамской войны 16 марта 1968 года взвод под командованием лейтенанта Уильма Кэлли устроил настоящую бойню мирных жителей вьетнамской деревенской общины Сонгми . Вся вина несчастных крестьян заключалась в том, что их “подозревали в помощи партизанам “Въетконга”.
Сержант Кеннет Ходжес вспоминает: “Наконец-то для нас настало время поквитаться, расплатиться по счетам. Пришло время реванша, когда мы могли отомстить за своих погибших товарищей. Нам четко объяснили, что пленных быть не должно. Кто-то спросил, относится ли это к женщинам и детям. Приказ касался абсолютно всех в деревне. Они враждебно относились к американцам. Стало ясно, что в этой деревне никто не заслуживал пощады”.
На следующий день в 7.22 утра над деревней зависли боевые вертолёты. Вместе с солдатами роты “Чарли” на борту одного из вертолетов в зону операции вылетели репортер и фотограф информационного отдела американской армии, которые впоследствии представили документальные подтверждения событий, происшедших в Сонгми.
Май Ли жила неторопливой сельской жизнью: женщины варили рис к завтраку, мужчины орудовали мотыгами на полях. Наверное, всё это было видно с вертолётов. Но раз начальство сказало, что в деревне партизаны, значит, так оно и есть.
В 7.30 по деревне был открыт огонь фугасными и зажигательными снарядами с белым фосфором.
Население бросилось в укрытия. Через несколько минут огневая подготовка стихла, и в Май Ли устремилась рота “Чарли”. Она вошла, не встречая сопротивления. Но это не охладило пыл солдат.
Население бросилось в подземные укрытия. Через несколько минут огневая подготовка стихла, и в Сонгми устремились солдаты роты “Чарли”, готовя к бою оружие и гранаты. Они шли по рисовым полям развернутым строем, ведя беспрерывный огонь.
На суде выяснится, что почти все женщины были скошены автоматными очередями еще до того, как рота солдат вошла в деревню. Здесь солдаты совсем озверели. В соломенные хижины полетели фосфорные гранаты, а их обитателей косил огонь из автоматических винтовок.
Рядовой Аллен Бойс, который впоследствии на судебных слушаниях по поводу этой бойни воспользовался правом отказа от дачи показаний, заколол старика ударом штыка в грудь, затем выстрелил ему в шею.
Потом он пристрелил еще одного человека и сбросил его в колодец, швырнув следом гранату. Никто из жителей не был вооружен.
Солдаты роты “Чарли” двигались от хижины к хижине, хватая испуганных женщин и детей за волосы, выкрикивая “Вьетконг? Вьетконг?”, и затем хладнокровно убивали их.
Беглецов тут же пристреливали в спину. Группы от двадцати пяти до сорока человек, прятавшиеся в придорожных канавах, расстреливались из автоматического оружия.
Капитан Эрнест Медина, представитель штаба бригады, наблюдавший в этот день за ходом операции, связался по рации с лейтенантом Келли и спросил о причинах задержки продвижения его роты. Келли ответил, что они наткнулись на группу гражданских лиц численностью около шестидесяти человек.
“Займитесь ими”, – велел Медина. Не уточняя указание, Келли построил вьетнамцев и с расстояния в десять шагов при помощи двух своих подчиненных расстрелял их из пулемета. Затем палачи начали оттаскивать убитых женщин, закрывавших своими телами еще живых детей, и приканчивали их.
Оставшихся в живых собрали в центре деревни. “Мы согнали человек 40–45… Это были мужчины, женщины, дети… грудные дети…” – вспоминал один из бойцов роты “Чарли” – “Мы окружили их и заставили всех сесть на корточки. А лейтенант Келли сказал: вы знаете, что с ними делать? Я ответил – да. Я понял так, что он хочет, чтобы мы их сторожили. Он ушёл и вернулся минут через 10–15 и говорит: “Как, вы их ещё не убили?”… Тут он отошёл футов на 10 и стал стрелять по ним. И сказал нам, чтобы и мы начинали… Ну я и начал. Я дал около четырёх очередей по ним…”
Не менее жестоко обошлись с животными. Коров и свиней терзали штыками, курам отрубали головы. Дикий рев несчастных животных стоял в ушах некоторых солдат, по их собственным воспоминаниям, даже дольше, чем крики зверски уничтоженных ими людей.
Безумная машина смерти продолжала неистовствовать, перемалывая жизни и взрослых, и детей.
Фред Уидмер по прозвищу “мистер убийца” прикончил мальчишку. “Когда я пристрелил его, меня затошнило. И тогда я понял: Боже мой, что я наделал?” – признавался он позднее.
ДАЛЬШЕ – -ПРОТИВНО КОПИРОВАТЬ ЕТУ ГНУСЬ :
АНГЛО-САКСКО-ДРУИДО-КЕЛТСКО-ГОТСКО-РОМАНО-ВИКИНСКАЯ ПОРОДА КРОМАНЕНЦЕВ !!
Джими Картър – САЩ е най-големия подпалвач на войни
39-ият американски президент разкритикува остро външната политика на САЩ и Барак Обама
https://alterinformation.wordpress.com/2014/04/12/934285025/
В своето последно интервю Картър заяви, че САЩ заслужено е получила образът, според който държавата „разпалва въоръжени конфликти практически по всякакъв повод”.
Джими Картър за пореден път разкритикува агресорската външна политика, която САЩ води.
„Можете да погледнете хронологията: след края на Втората световна война до днес САЩ практически са били постоянно във война някъде.
Има около 30 държави, с които ние сме предизвикали въоръжен конфликт“, заяви пред изданието „Салон” бившият президент на Съединените щати.
Картър припомни и лицемерното изказване на държавния секретар на САЩ Джон Кери, че да се атакува и нахлуе в чужда държава през 21в. е неприемливо. Интервюиращия журналист запитал бившия президент не е ли това същото, което САЩ направиха с Ирак, например.
„Напълно вярно, отговорил Картър. Ние направихме това. И през цялото време правим това. За съжаление, такъв е Вашингтон. И това продължава вече много години”, отговорил Джими Картър.
Картър не е просто критик на Барак Обама и неговата администрация. Още през своето управление и до днес бившия президент се отличи с опитите си да води по-мирна външна политика, да ограничи намесата на САЩ в делата на суверенни държави, обяви се в защита на човешките права и против военните намеси.
Неотдавна Картър отправи остри критики към Обама след разкритията за незаконното подслушване и следене на американски и чужди граждани, провеждано от американските тайни служби и действията на САЩ в Близкия Изток, които според него разрушават възможностите за установяване на мир и прекратяване на кръвопролитията в региона.
Картър сравни ситуацията в Крим със Съветската офанзива в Афганистан по времето на неговия мандат.
Според бившия президент ситуацията и непрекия сблъсък между САЩ и Русия са идентични, припомняйки и признавайки факта, че по това време неговата администрация е подпомагала бойците на Ал Кайда, водени от саудитеца превърнал се във „терорист номер едно“ в последствие – Осама бин Ладен в борбата им срещу съветските военни сили.
БОЛГАРСКИЕ КОМЕНТАРЫ НАСЧЕТ USA – WAR MAKER N-1 , TOUS LE MONDE !
Джими Картър – САЩ е най-големия подпалвач на войни
https://alterinformation.wordpress.com/2014/04/12/934285025/
• Анонимен
октомври 24, 2015 в 01:15
Да ви се въздаде според делата!
• georgiminchev@mail.bg
октомври 10, 2014 в 15:03
На Америка не и трябват президенти като Кенеди и Картър войната крепи Америка логично че ще изкара само един мандат а другия убит от правителството това няма две мнения както и за двете кули които си ги брутнаха сами за нова война
• Radoslav Boiadjiev
юли 25, 2014 в 22:59
Джими Картър има само един мандат, защото в САЩ се избират президенти, така както ястребите решат, не както гласува народът-тоест-няма никаква демокрация, и изборите са фалшифицирани. Добро утро!!!
Отговор
• Анонимен
юни 1, 2014 в 22:23
Когато за пръв път, през 76-та , видях Джими Картър на снимка, във фото спектъра на американското посолсство в БГ-то , си помислих .че това е поредният “ Макарти“ . Но когато поема поста Президент на САЩ през 77-ма , става ясно че въпреки липсата на политически опит , ще постигне значителни резултати за мира в целият свят. Негова е заслугата за мира между израел и палестина през 79-та на миналият век . Подписва и историческият договор , САЛТ 1 , за разоражаване , но въпреки усилията на световната общност Салт 2 така и не бива подписан , И пръв предупреждава свтът, че следващият президент на САЩ. Рейгън, е милитарист и е заплаха за световният мир. Но въпреки това губи изборите .
• Дим
април 14, 2014 в 10:20
Защо ли Картър имаше само един мандат? Защо? Защо?
• Strange
април 13, 2014 в 22:51
Браво на Джими Картър, един от най – добрите президенти на САЩ, ако имаха и сега такъв светът щеше да е друг.
Отговор
• Alter Information
април 15, 2014 в 09:46
Кенеди също беше добър президент, но го затриха…
Венци
април 12, 2014 в 21:02
Е да но те ще фалират, ако няма войни няма пари – цялата им икономика се храни от тези конфликти,тя е цяла машина за запалване, създаване и поддържане на войни и ограбване на богатствата на планетата, те са истинската тъмна страна на планетата, агресори които са надминали дори кръстоносците.
Отговор
• Кроват
април 13, 2014 в 00:21
Така е ! Изпълнителите носят вина наравно с иницияторите !
ЖЕРТВИТЕ НА ЗАПАДА
У нас любят считать и писать про жертвы и потери, и в открытую обвинять “коммунизм” в преступлениях. А как обстояли дела в истории с капитализмом?
Были ли у него преступления и жертвы?
Нашел вот такую подборку:
Только погибшие, без сотен миллионов голодающих, беженцев и арестантов:
1492-1890: уничтожение коренного населения американских континентов – 100.000.000 человек
1500-1870: жертвы трансатлантической работорговли – 20.000.000
1791-1803: попытка подавления Францией восстания рабов на Гаити – 150.000
1800-1900: геноцид Индии британским колониализмом – 32.500.000
1830-1847: французская оккупация Алжира – 300.000
1839-1949: принудительная наркотизация Китая – 100.000.000
1845-1849: Ирландский голодомор – 1.000.000
1871: расстрел Парижской коммуны – 30.000
1877-1938: военно-полицейский террор против бастующих в США: 900
1882-1964: линчевание негров в США – 3.500
1885-1908: геноцид конголезского населения – 10.000.000
1898-1913: оккупация США Филиппин – 250.000
1899-1902: британские концлагеря в Южной Африке – 28.000
1904-1907: уничтожение Германией коренных народов Намибии – 65.000
1914-1918: передел рынков в Первой мировой войне – 10.000.000
1922-1943: интервенция итальянского фашизма в Африке – 600.000
1929-1939: голодомор в США – 5.000.000 (цифра поставлена под сомнение, но думаю, что здравомыслящий человек сам факт смертности от голода и сопутствующих причин во время Великой депрессии отрицать не будет – прим. iskatel1)
1931-1945: экспансия японского милитаризма в Восточной Азии – 10.000.000
1936-1939: фашистский террор в Испании – 200.000
1939-1945: нацистские зверства Второй мировой войны – 30.000.000
1942-1945: англо-американские ковровые бомбардировки немецких городов – 700.000
1943: Бенгальский голодомор – 4.000.000
1945: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – 300.000
1947: гоминьдановская бойня на Тайване – 30.000
1948-доселе: оккупация Израилем палестинских территорий – 46.000
1952-1960: подавление Британией восстания Мау-Мау против отъема земли – 50.000
1954-1962: война за независимость Алжира – 1.000.000
1963-1975: агрессия США во Вьетнаме – 3.400.000
1965-1966: избиение коммунистов в Индонезии – 1.000.000
1969-1975: американские бомбардировки Лаоса и Камбоджи – 700.000
1972-1990: диверсионная деятельность “контрас” в Никарагуа – 80.000
1973-1990: диктатура Пиночета в Чили – 3.200
1974-1992: гражданская война в Анголе – 500.000
1975-1990: гражданская война в Мозамбике – 1.000.000
1976-1982: “Грязная война” в Аргентине – 40.000
1977-1992: военно-гражданская хунта в Сальвадоре – 87.000
1980: резня в Кванджу – 2.000
1984: Бхопальская катастрофа – 18.000
1989: вторжение США в Панаму – 3.000
1991-2003: эмбарго ООН против Ирака – 1.000.000 (из них 500.000 – дети до 12 лет)
1992-1995: уничтожение Югославии агрессивным блоком НАТО – 2.000
1994: геноцид в Руанде – 1.030.000
1995-доселе: массовое доведение до самоубийства фермеров в Индии – 255.000
1997-доселе: вторая гражданская война в Конго – 6.000.000
2001-доселе: оккупация Афганистана агрессивным блоком НАТО – 30.000
2003-доселе: интервенция США в Ираке – 1.200.000
Данный список, несомненно, далеко не полон.
Преступления были совершены не по мотивам ненависти и вражды, а по мотивам получения финансово-экономической выгоды.
http://iskatel1.livejournal.co…
Антисоветчик и либераст хуже Гитлера. Антисоветчик для русских хуже Гитлера.
https://cont.ws/@anddan01/7060… https://cont.ws/@anddan01/7060…
1 – «Сопутствующие жертвы»: как гибнет мирное население ради демократии по-американски
13 октября 2015, 14:00 • 1814 • Геополитика
http://geo-politica.info/soputstvuyuschie-zhertvy-kak-gibnet-mirnoe-naselenie-radi-demokratii-po-amerikanski.html
Военная помощь России властям Сирии, которая реализуется в виде бомбардировок позиций «Исламского государства», мгновенно приковала к себе внимание мирового сообщества. Некоторые европейские издания попытались придать военной операции РФ сомнительный характер, утверждая, что жертвами первых ударов по террористам якобы стали мирные жители. Вскоре это было опровергнуто, однако очевидно, что потенциальные жертвы среди гражданских – главная тема, которая может использоваться для критики России. В этой связи Ruposters предлагает вспомнить, насколько гуманными были военные кампании, которые вели США и их европейские союзники за последние 16 лет по всему миру.
Югославия (1999 год): более 2000 погибших
24 марта 1999 года силы НАТО начали операцию “Союзная сила” в Югославии, за три неполных месяца которой только по официальным данным число погибших гражданских лиц составило свыше 700 человек. Среди них – не менее четырех сотен женщин и детей. Европейские правозащитники и журналисты насчитали не менее 90 инцидентов с участием авиации США и НАТО, в которых гибли мирные жители. Серьезные потери среди гражданских лиц усугубились тем фактом, что во время бомбардировок Югославии ВВС США использовали боеприпасы с обедненным ураном, что привело к увеличению смертности и количеству онкологических заболеваний в районах нанесения массированных авиаударов.
12 апреля 1999 года: 14 человек погибло после попадания бомбы в пассажирский поезд в ущелье Грделица.
14 апреля 1999 года: в результате удара по колонне албанских беженцев в Косово погибло 75 человек.
23 апреля 1999 года: 16 человек погибло после попадания бомбы в здание Радио и Телевидения Сербии.
Афганистан (2001-2015): не менее 5000 погибших
Война в Афганистане в 2001 году была начата США и поддержана их союзниками в качестве ответа на теракты 11 сентября. В ходе боевых действий силы ISAF неоднократно наносили удары по гражданским объектам, что приводило к гибели мирных жителей. Всего жертвами войны стали более 30 тысяч мирных граждан. Установить точное число тех, кто погиб в результате непосредственно действий коалиции, не представляется возможным.
Некоторые эксперты утверждают, что в период активной фазы операции (с осени 2001 по лето 2003) только в результате авиаударов США погибло около 3600 человек, не беря в расчет потери “некомбатантов” в последующие годы и в результате наземных операций.
11 октября 2001 года: практически уничтожена деревня Карам, погибло от 160 до 200 человек.
25 ноября 2011 года: 162 человека погибли в результате бомбардировки Кандагара и окрестностей Кундуза.
Июнь 2002 года: ВВС США разбомбили свадьбу в селе Каракак, погибло от 40 (американская версия) до 220 человек (по данным афганской стороны).
4 августа 2007 года: в результате бомбардировки мечети в афганском городе Мазари-Дини погибли более 200 мирных граждан. Бомбы предназначались для двух полевых командиров “Талибана”, сообщило американское командование.
6 июля 2008 года: 47 человек (в основном женщины и дети) из свадебного кортежа погибло в результате атаки американских самолетов в районе Дих Бала провинции Нангархар.
22 августа 2008 года: от 78 до 92 жителей из деревни Азизабад (провинция Герат) погибло в результате ночной бомбардировки населенного пункта.
4 мая 2009 года: по данным властей Афганистана, в результате бомбардировки по населенному пункту в провинции Фарах, погибло около 140 мирных жителей, 93 из которых дети.
23 июля 2010 года: в ходе бомбардировки авиацией НАТО населенного пункта Сангин (провинция Гильменд) погибли, по разным данным, от 39 до 52 мирных граждан, в том числе женщины и дети.
7 апреля 2013 года: 11 маленьких детей и одна женщина погибли в результате обстрела авиацией НАТО долины Шелтан в Афганистане. Обстрел деревень продолжался несколько часов.
11 июля 2008 года: американская авиация нанесла удар по колонне афганцев недалеко от деревни Качу в провинции Нуристан. Позже оказалось, что уничтоженная колонная была лишь свадебной процессией. В результате удара погибло 47 гражданских, среди них – 37 женщин и детей.
21 февраля 2010 года: в провинции Урузган боевой вертолет ВВС США по ошибке атаковал три автомобиля с мирными гражданами. В результате налета убито 23 гражданских, 12 человек ранено.
11 марта 2012 года: американский солдат Роберт Бэйлс, покинув ночью свою часть в провинции Кандагар, расстрелял 16 человек (включая девять спящих детей и беременную женщину).
3 октября 2015 года: 22 человека погибли в результате обстрела госпиталя “Врачей без границ” в городе Кундуз. по словам сотрудника организации, шесть пациентов сгорели в своих кроватях.
2 – «Сопутствующие жертвы»: как гибнет мирное население ради демократии по-американски
13 октября 2015, 14:00 • 1814 • Геополитика
http://geo-politica.info/soputstvuyuschie-zhertvy-kak-gibnet-mirnoe-naselenie-radi-demokratii-po-amerikanski.html
Йемен (2009-2015): около 300 человек
Начало активного военного присутствия США в Йемене датируется 2002 годом, когда Вашингтон стал наносить воздушные удары по позициям “Аль-Каиды” в этой стране. Эффективность этих ударов у международных экспертов вызывает серьезные вопросы. По данным ООН, за период с июня 2014 года по июль 2015 от ударов американских беспилотников погибло 40 мирных жителей – больше, чем зафиксировано жертв от террористов.
17 декабря 2009 года: выпущенная с американской подводной лодки ракета вместо военного лагеря повстанцев в Маджале, на юге страны, попала в деревню, которую населяет одно из самых бедных пакистанских племен. Шрапнелью и огнем был убит 41 человек, в том числе как минимум 21 ребенок и 12 женщин, пять из которых были беременными.
12 декабря 2012 года: американский беспилотник атаковал свадебный кортеж, жертвами стали 15 человек.
Сентябрь 2015 года: самолеты проамериканской коалиции нанесли удар по деревне на юге Йемена в тот момент, когда там отмечалась свадьба. Погибло около 130 человек, среди них – несколько десятков женщин и восемь детей.
Декабрь 2013 года: в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в северо-восточной части Йемена погибло 15 человек – БПЛА атаковал свадебный конвой.
Май-июль 2015 года: по данным правозащитников из Amnesty International, более 100 человек (из них – как минимум 59 детей) были убиты по итогам 13 авианалетов на населенные пункты в провинции Сада на севере Йемена. Только 13 июля в районе Аль-Сафра были убиты 10 членов одной семьи (восемь детей и две женщины), которые были в своем доме. В большинстве случаев смерть застигала детей во время сна или дворовых игр.
Пакистан (2004-2015): до 900 жертв
Сотрудничество Пакистана и США в области борьбы с терроризмом началось в 2001 году, пиком которого стала операция по устранению лидера “Аль-Каеды” Усамы бен Ладена на севере страны. В последние годы США активно использует беспилотные летательные аппараты, с помощью которых наносятся удары по позициям боевиков. Зачастую жертвами этих ударов становятся мирные жители.
Всего, начиная с 2004 года, по данным властей Пакистана, в результате авиаударов США погибло не менее 400 мирных жителей. Amnesty International в своем докладе в октябре 2013 года допустила , что жертв на тот момент могло быть и значительно больше – до 900 человек.
По информации британской организации «Бюро журналистских расследований», из 738 опознанных убитых пакистанцев, которые относятся к мирным жертвам, 100 – дети.
По словам представителя ООН Бен Эмерсона, ЦРУ создает “практически непреодолимую атмосферу непрозрачности” и всячески препятствует получению информации о жертвах среди гражданского населения.
30 октября 2006 года:
дрон ЦРУ уничтожил медресе в районе Баджаур, в результате погибло как минимум 68 детей и подростков. Целью, которую ставило перед собой американское командование, был один из лидеров «Аль-Каеды» Айман Аль Завахири, которому, однако, удалось скрыться.
23-24 января 2009 года: в результате серии ударов беспилотника ЦРУ несколько домов в районе компактного проживания племен в Пакистане были полностью разрушены, погибло до 19 мирных жителей.
17 марта 2011 года: в результате ракетного удара, нанесенного с американского беспилотника на северо-западе Пакистана, погибло по меньшей мере 35 человек, гражданских и полицейских.
Июль 2012 года: в результате очередной атаки американских беспилотных летательных аппаратов, в селении на границе Пакистана и Афганистана погибли 18 рабочих, среди которых был 14-летний подросток.
Расследование Amnesty International подтвердило, что эти люди не имели никакого отношения к террористическим группировкам.
Июль 2012 года:
12 рабочих погибли в результате атаки американского беспилотника в деревне Зови-Сидхи. Один из ударов пришелся на временно сооруженную палатку, когда там собирались люди для ужина. Очевидец этого события вспоминал: “Некоторые потеряли руки, ноги. У людей отрывало головы. Части человеческих тел были разбросаны везде”.
Октябрь 2012 года: в Пакистане погибла 68-летняя женщина, которая в своем саду собирала овощи. Удар по дому был нанесен беспилотником США.
21 ноября 2013 года: произошла новая атака на мусульманское училище – теперь в городе Хангу. Погибло девять студентов.
Ливия (2011 год): более 700 человек
По данным министерства здравоохранения Ливии, в результате массивных авиаударов НАТО, продолжавшихся с 19 марта по 26 мая 2011 года, зафиксировано 718 погибших и 4067 раненых мирных граждан.
Ирак (2003-2015): более 14 тысяч жертв
Точное количество погибших гражданских лиц в Ираке от действий западных ВВС за время войны до сих пор неизвестно, все официальные данные засекречены. По данным независимой американской организации Iraq Body Count непосредственно от действий американской армии на 1 января 2012 года в Ираке погибли 14 705 гражданских лиц. Среди 4040 опознанных жертв более 1200 человек составили дети.
Всего жертвами инициированной США кампании против Ирака (только к 2006 году, по данным Всемирной организации здравоохранения) стали более 151 тысячи человек из числа гражданского населения.
1998 – 2002 гг.: в результате ракетно-бомбовых ударов, которые англо-американская группировка методично наносила до начала наземного вторжения в страну, погибло около 300 человек (200 – дети).
Ноябрь 2004 года: одна из самых страшных страниц в истории войны в Ираке – вторая битва за город Эль-Фаллуджа, во время которой силы коалиции использовали белый фосфор в качестве зажигательного химического оружия, хотя его разрешено использовать только против военных – итоговое число жертв среди жертв превысило несколько сотен. Премьер Великобритании Тони Блэр оправдал удары по жилым кварталам.
2 апреля 2003 года: в ходе бомбардировок Багдада был разрушен роддом, принадлежащий иранскому Красному Кресту (погибло как минимум пять человек), девять детей погибли в результате бомбардировки селения Эль-Хилла к югу от Багдада.
6 октября 2014 года: ВВС США нанесли авиаудар крупному торговому рынку в городе Хит, расположенном на западе Ирака, в граничащей с Сирией провинции Анбар. В результате погибло 22 мирных жителя. Среди погибших – женщины и дети.
БРАВО , , КОГДА СТАТЬЯ НЕ БЫЛА ОТКРЫТА- СРАЗУ КОПИРОВАЛ- 31.5 кб ,но когда открыл, фото стало по-больше-но не копировалось ,а появилась красное колбо FIREFOX- – - -тоже самое ,когда нажал на предложение “преглед-осмотр изображении “- опять -КАПУТ , , ,
ХЕНДЕ ХОХ , РУС ХАКЕР !