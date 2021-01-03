Корабельный состав ВМФ РФ на 01.01.2021
Корабельный состав ВМФ России (боевые корабли основных классов) на 01.01.2021 Использована информация из сообщений Министерства обороны России, центральных информационных агентств, региональных и муниципальных новостных порталов, пресс-служб предприятий судостроительной и судоремонтной промышленности; из флотских и заводских газет; с зарубежных интернет-ресурсов; из социальных сетей; с сайтов, блогов и форумов по военно-морской, военной и военно-промышленной тематике. Примечание 1. По причине недостатка сведений об учебно-боевой активности подводных сил, все ПЛ, по которым в течение двух и более лет не поступало достаточно достоверной информации, позволяющей судить об их статусе, считаются небоеготовыми (выведенными в резерв). Примечание 2. Ссылки на источники обновлённой информации приведены в конце записи (прочие можно найти в предыдущих выпусках таблицы по метке). Ссылки открываются в том же окне (альтернативный вариант − кликнуть правой клавишей мыши и выбрать в меню пункт "Открыть ссылку в новой вкладке") Тактические, бортовые и заводские номера кораблей построенных...
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