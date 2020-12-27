Главная » Невероятное в мире, Политика

Работа Энтони Уорнера

40 0


Последствия взрыва в Нэшвилле, где как утверждает следствие, подорвал свой фургон некий 63-й летни Энтони Уорнер, который якобы хотел совершить суицид таким вот необычным образом.









Есть две версии – изощренный суицид или терроризм. ФБР проводит обыск в доме Уорнера и пока окончательных выводов не делают.
Согласно показаниям свидетелей, именно из его машины до взрыва звучала запись с предупреждением о взрыве и призывами немедленно эвакуироваться.


Обыск в доме Уорнера.


Дом Уорнера был продан за месяц до взрыва.

Само собой, разгоняется волна ,что Уорнер голосовал за республиканцев и был сторонником Трампа.
Так что нельзя исключать, что эту историю используют во внутриполитической борьбе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6431158.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: нэшвилл, США, терроризм, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
Пятёрка из Кембриджа
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 2)
Шпиономания – наследственная болезнь британских премьеров
Красная Армия в Европе в 1945 году
Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2017
The Saker (США). Череп и кости
У каждого была своя война. Часть 2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru