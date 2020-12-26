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«Русским в России сложно понять, что значит быть русским в Латвии» — Александр Филей

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Член правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александр Филей комментирует главные новости.

«Латвийский русский находится в очень уязвимом положении, равно как и русский прибалтиец. Их просто не должно быть, либо они должны быть ассимилированы, либо послушны, чтобы из них, как из пластилина, можно было бы вылепить партию аффилированную с националистами. По России разговор другой — выполняется задача по ликвидации России как геополитического конкурента. Для этих целей будут хороши и Скрипали, которые уже давно списаны, и Алексей Навальный», — сказал он.

В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Александр Филей, член правления Русского союза Латвии (РСЛ), и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

 
Источник: https://news-front.info/2020/12/26/russkim-v-rossii-slozhno-ponyat-chto-znachit-byt-russkim-v-latvii-aleksandr-filej/
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
Метки: александр филей, видео новости сегодня, Латвия
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