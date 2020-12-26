Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Такие светлые и возвышенные своим духом люди как тов. ПЛАТОШКИНА искали с древних времен, а Диоген Лаерский со свечкой – точно !
Несколько раз смотрел в реальное время его встречи в живую с гражданами России- ЕРУДИТ и порядочный человек, тов. ПЛАТОШКИН МОГ САМ УСТОЯТЬ СО СВОИМИ ЗНАНИЯМИ НА ЦЕЛУЮ АУДИТОРИЮ ЗНАТОКОВ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ- – -ТАКОЙ ОДАРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК РЕДКО ВСТРЕТИШ СЕГОДНЯ СРЕДИ АКТИОРАФ, БАЛЕРИНАФ И БАКСИОРАФ В ГОС. ДУМЕ -МОСКАУ !
Разумеется ,он кому-то мешает, , ведь знаем ,что власть Питерских разведьчиков очень пугливая ,и боится конкуренции !
Поетому все ети маневры состоятся в облаках, и океаноФ на БатискафаФ – ПОДНИМАЕМ РЕЙТИНГ, , КОМУ НАДО ,И НА НАДО ! И в добавку – тиграф и по 50 Эuro для малышей !
Начинаем проглядывать , и убирать тумань в головах , , НАВЕРНО ОЛИГАРХОЗА И СЕНАТОРЫ-ПАТРИЦИИ, , БЫВШИЕ СЕКРЕТАРЕЙ КПСС ПО МЕСТАМ ХОЧЕТСЯ ПЛАВАТЬ НАД ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК СУБСТАНЦИЯ ОТ ТОАЛЕТАХ ПО ВОДЕ , , НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ – - – ВСЯ РОССИЯ ВОРУЕТ, ПО ПРИМЕРУ “ГЛАВНЫХ БОЯР ” В КРЕМЛЕ !
ОСТАВЬТЕ БОГАТСТВА НАРОДУ , ГОСПОДА ДЕМОКРАТОВ , ХВАТИТ РАПОРТОВАТЬ ПО ТВ – на ПЕРВОМ , КАК ПИОНЕРЫ , надоело !!
НЕ ПИШИТЕ ОБ ЕТОМ тов. ПУТИНУ , ПРОШУ ВАС , ОН УЖЕ ПЕНСИОНЕР !
И ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ ,ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА , и пусть тов. ПУТИН потушит свет,если некому другому ,и прощай Россия!
Крали все : Свои, чужие, представители криминалитета, трущиеся около власти.
Вы, наверное, слышали про Павла Федулева (одиозный свердловский рейдер, осужденный на 20 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию убийств. – Прим. ред.), про Андрея Вихарева (экс-сенатор от Курганской области, компаньон Федулева, сейчас находится в международном розыске. – Прим. ред.). Только вдумайтесь, какие люди представляли Курганскую область в федеральных органах власти. Сегодняшний сенатор от Зауралья Сергей Лисовский тоже весьма знаменит „коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов“ (пока готовился этот материал, в прессе вновь заговорили о Лисовском как одном из возможных фигурантов „дела Листьева“. – Прим. ред.).
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
СУД ДЛЯ ВОРОВ И ТЕХ, КТО ИХ КРЫШУЕТ И ОБЕРЕГАЕТ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ !
https://www.sovsekretno.ru/articles/stress-test-dlya-novogo-premera/
Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ
23.03.2020
” Недавний визит премьера Михаила Мишустина в Курган совпал с публикацией в нашей газете статьи «Птенцы Чубайса» («Совершенно секретно», № 1/436, январь 2020 года) о системных причинах нищенствующего существования таких богом забытых российских регионов, как Зауралье.
«КРАЛИ ВСЕ»
Идут бои без правил.
Чтобы оценить развал экономики и, как следствие, масштаб упадка, я приведу слова одного сведущего человека из Кургана:
“Крали все :
Свои, чужие, представители криминалитета, трудящиеся около власти.”
«Ситуация в Курганской области – патовая. Абсолютно пустой, загнанный в долги бюджет, более 50% – дотации, более 80% собственного дохода – это госдолг, который просто „проели“.
За последние 30 лет количество промышленных предприятий сократилось более чем втрое. Выбыло более миллиона гектар пахотных земель.
Падение поголовья крупнорогатого скота – в 10 раз, свиней – в 5.
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С 80-х годов прошлого века практически не было капитальных вложений в социальную сферу. Более 750 социальных объектов, построенных сорок и более лет назад хозспособом, сейчас требуют ремонта, причем, одновременно.
70% дорог в области – не в нормативе. Износ основных коммуникаций ЖКХ в Кургане составляет 96%. В большинстве деревень – разоренные хозяйства.
Ферм нет.
Они либо неживые стоят, с выбитыми окнами, или просто под фундамент снесены.