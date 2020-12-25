Последний вертолет из Вашингтона
Последний вертолет из Вашингтона.
Если серьезно, то Трамп конечно не покинет США, даже если полностью сдаст власть Байдену и не возглавит народное движение против фальсификации выборов, тем более, что оправданный генерал Флинн на ТВ заявил, что нельзя исключать сценария, что Трамп может отдать приказ https://www.gazeta.ru/army/2020/12/25/13413734.shtml о введении военного положения в стране и задействовать ресурсы Пентагона для недопущения прихода Байдена к власти. Отказ утвердить военный бюджет США на 2021-й год, некоторые рассматривают в числе прочего и как элемент давления на Пентагон и оборонное лобби.
В Ростове или Москве, мы его в любом случае вряд ли увидим.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Творчество
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