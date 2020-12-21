Лживому Андрею Школьникову с „Авроры” посвящается
Начинал смотреть разбираемое видео с „Авроры”. Но там с первых секунд Школьников несёт такой бред, так лжёт напропалую, что, естественно, от дальнейшего просмотра отказался. Из-за возникшего чувства брезгливости ко столь лживому персонажу.
Тем более честь и хвала автору помещённого ниже разбора того самого гаденького контента от „Авроры”. Исключительно грамотно поданный материал, чёткие, можно сказать, снайперские иллюстрации к сказанному.
В общем, автору разбора – браво-брависсимо!
Сеанс „разоблачения” КОБ / Миражи Авроры / Что увидел Андрей Школьников
Тем более честь и хвала автору помещённого ниже разбора того самого гаденького контента от „Авроры”. Исключительно грамотно поданный материал, чёткие, можно сказать, снайперские иллюстрации к сказанному.
В общем, автору разбора – браво-брависсимо!
Сеанс „разоблачения” КОБ / Миражи Авроры / Что увидел Андрей Школьников
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Рубрики: Мировоззрение, Политика, Психология
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