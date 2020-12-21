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Лживому Андрею Школьникову с „Авроры” посвящается

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Начинал смотреть разбираемое видео с „Авроры”. Но там с первых секунд Школьников несёт такой бред, так лжёт напропалую, что, естественно, от дальнейшего просмотра отказался. Из-за возникшего чувства брезгливости ко столь лживому персонажу.

Тем более честь и хвала автору помещённого ниже разбора того самого гаденького контента от „Авроры”. Исключительно грамотно поданный материал, чёткие, можно сказать, снайперские иллюстрации к сказанному.

В общем, автору разбора – браво-брависсимо!

Сеанс „разоблачения” КОБ / Миражи Авроры / Что увидел Андрей Школьников





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5357154.html
Рубрики: Мировоззрение, Политика, Психология
Метки: ДОТУ, КОБ, ложь
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