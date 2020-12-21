Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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,.,Привет`ствую Вас,.,
Немножечко неПРАВИЛЬНОго-о-го-го-го-го…Итак:
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~~~ НЫНЕшние “ВОЯКИ”…~~~
_это В Советское Время – Были Патриоты СПЕЦЫ!
а вот НЫНЕ это – выгодаю “НАФАРШИРОВАННЫЕ-тушки-ГОЛОБЦЫ”…
* Это При Союзе – Было Понятие:Родине Служение!
Ныне,У-этИХ…уже ИНЫЕ – ПОНЯТИЯ и представления…
“Бабло-и-РАДИ-бабла” – у этИХ…и ТАКИЕ-же бла-бла-бла…
РАДИ Личного Дохоха,ЭТИ “служаки” – уже КАК Орда…
* и КУДА ИХ поШЛЮТ(как Карателей)- туда ОНИ и идут…
[Идеалам того,Советского Времени - НЫНЕ пришёл КАПУТ...]
…ЗА бабло–”ЗЕЛЕНЬ” – и КУПЯТСЯ и…и ПРОДАДУТ…
ЭТА тенденция СРЕДИ ТАМошнИХ…и то,что Это ТАК – ВСЕ понимают!
“““““““““““““““
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-12-2020.