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Ипотека важнее // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=djr27AM4hmY
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Невероятное в мире
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 894 718
    Valeriy Bondarik 29 мин. назад

      ,.,Привет`ствую Вас,.,

      Немножечко неПРАВИЛЬНОго-о-го-го-го-го…Итак:
      “““““““““““`
      ~~~ НЫНЕшние “ВОЯКИ”…~~~

      _это В Советское Время – Были Патриоты СПЕЦЫ!
      а вот НЫНЕ это – выгодаю “НАФАРШИРОВАННЫЕ-тушки-ГОЛОБЦЫ”…
      * Это При Союзе – Было Понятие:Родине Служение!
      Ныне,У-этИХ…уже ИНЫЕ – ПОНЯТИЯ и представления…
      “Бабло-и-РАДИ-бабла” – у этИХ…и ТАКИЕ-же бла-бла-бла…
      РАДИ Личного Дохоха,ЭТИ “служаки” – уже КАК Орда…
      * и КУДА ИХ поШЛЮТ(как Карателей)- туда ОНИ и идут…
      [Идеалам того,Советского Времени - НЫНЕ пришёл КАПУТ...]
      …ЗА бабло–”ЗЕЛЕНЬ” – и КУПЯТСЯ и…и ПРОДАДУТ…
      ЭТА тенденция СРЕДИ ТАМошнИХ…и то,что Это ТАК – ВСЕ понимают!
      “““““““““““““““
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 21-12-2020.

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