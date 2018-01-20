Главная » Мировоззрение, Политика

Письма. Главный вопрос о выборах

14:51. 20 января 2018 Просмотров - 342 Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте Татьяна!

Всегда с большим интересом читаю Ваш блог. Особенно интересна последняя публикация за 18 января. Да, всё юридически правильно, СССР-РСФСР существует, но фактически, тот же милиционер, ломающий флаг РФ платит ипотеку, бабушка пенсионерка, покупающая хлеб в магазине, платит ещё и НДС если посмотрит в свой чек. Много чего происходит.

Я хочу спросить про ту силу, которая защитит реальных граждан СССР от подобных действий. Говорить, что это сделают простые юридически грамотные жители – по меньшей мере, наивно, власти вызовут ту же полицию и разгонят всех, если  не пересажают, приписав экстремизм – терроризм, а суд одобрит. И что?  Не получится ли из этой темы СССР-РСФСР ещё одна КПЕ, с преподающими концепцию в Майами? И, кстати, 2018 год начался, а по Вашей публикации Медведеву ещё продлили финансовые полномочия до 2022 года. Так что процесс продолжается.

С уважением, Сергей.

Т. В. Здравствуйте, Сергей!

Медведев и его Правительство России – торговая компания СССР учрежденная в Лондоне в 2012 году, для управления правами СССР\РСФСР  получает доходы от аннуитетов (зарабатывет деньги) через дирекцию UCCи направляет их из расчета 60% – на ЖКХ, пенсии, з\п бюджетникам, социалку, а 40% перечисляет на личные казначейчкие счета гр-н СССР. Открытые с 2008 года в СБ и ВТБ (в этом году 36 650 000 рублей), но эта компания  не обладает  правами на управление территорией и населением. Населением и территорией РСФСР с 2008 г обладает созданное на территории св. экон зон Калининграда и Биробиджана в 2008 г(тогда были)  юр. лицо «Российская Федерация\Правительство Российской Федерации» с регистрацией в США в штате Делавэр. С назначенным акционерами (на которых он как раз и пахал как раб на галерах) президентом совета директоров – Путиным! Оно управляет заработанными Медведевым средствами через совместный баланс и общие  административные органы – минфин, минэконом, МВД, ФСБ, свр, МО, руководство которых входит в общую систему управления  активами и территорией  СССР в интересах (пусть и формально) граждан СССР.

Но с 01.01.18 после банкротства РФ\правительства РФ, международные регуляторы обязали разделить баланс этих совместных органов, так как бюджет и баланс РФ\прав\рф закрыт окончательно в связи с их ликвидацией и ликвидацией  учрежденных ими структур(хотя в некоторых случаях учрежденные органы могут существовать до 15 лет после ликвидации учредителей)

Деятельность торг\комп – Правительство россии под управл Медведева осуществляется  под контролем гаранта  прав граждан СССР (с 1952 г) — Елизаветы II, которая, продлила полномочия на управление активами СССР до 2022 года, но теоретически может и расширить их, передав часть прав на управление территорией.

Попытки Сбербанка перехватить управление страной, надеюсь, успехом не увенчаются.

Согласно референдуму 1991 года все мы суверены и вольны сами распоряжаться своими правами и возможностями, но если мы ими не распоряжаемся, – этим пользуются другие…

Хотим сами – организуем органы самоуправления путем самоорганизации, как записано в конституции СССР. Необходимо срочно восстанавливать все органы управления СССР!

С уважением, Татьяна

 

Уважаемая Татьяна! 

Ваши публикации: 

Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости  

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:  http://pravosudija.net/node/5536

Письмо. Постановление 2094-1

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pismo-postanovlenie-2094-1

вызвали кучу вопросов, на которые очень трудно найти какой-либо, а лучше правильный ответ. 

Не могли бы Вы сами или с привлечением вежливых и не очень специалистов ответить на самый важный из них: в свете вышеуказанной информации, на какую должность какого государства будут проходить выборы на территории Россия 18 марта 2018 года?  

Подсказка: В.В.Путин заявил себя как индивидуум, не связанный с существующими партиями, структурами и пр. Не говорит ли это о том, что ВВП согласен с серьезностью этой информации и пытается быть избранным народом, проживающим ныне на территории России, с тем, чтобы иметь право принимать решения от имени народа единолично?

Также интересна информация о недавней встрече лидеров СНГ – будет восстановлено государство Россия?

Не буду больше утомлять Вас подсказками.

С уважением, П.

Т. В. Здравствуйте!

Вопрос президентом какого государства будет избран в марте 2018 года В. В. Путин меня и саму интересует. У «РФ», президентом которой, вероятно, планирует избираться В. В. Путин, закрыты счета и бюджетденег нет, территории,- нет, как и за счет чего, в каких  рамках и форматах  он собирается действовать? (С 1 янваля 2018 года в стадии ликвидации находятся «Правительство РФ» и «РФ» с регистрацией в штате Делавер с 2008 года и местом нахождения в двух свободных экономических зонах, – Калиниграде и Биробиджане…)

Как уже упоминалось, деньгами,  распоряжается правительство России- торговая компания СССР, т. е. Медведев.

Лица, учредившие коммерческие структуры -  РФ\Правительство и прочие конторки с 2008 года собирают все налоги, сборы и прочие поборы с граждан СССР/РСФСР лично себе, потому что управляют  территорией и населением в своих личных интересах и выплаты гражданам СССР не осуществляли, в добавок, изымают большую часть того,  что приходит от деятельности торг\комп правит\России. Кто смотрел видео о перечислении денег за коммуналку из России на неустановленные счета в Канаду и США, – это лишь один из многих методов расхищения наших в Вами активов.

С уважением, Татьяна

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ
... из монографии) ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ Здравствуйте, уважаемый Федор...отдельных элементов предмета научных исследований. Главная задача исследований и исследователей -...уровни не высоки. Что касаемо ВЫБОРА пользователя, как Вы выразились - ...
«Французская болезнь» или старые напевы о главном (рецензия книги Г. Фая «Археофутуризм. Мир после катастрофы: европейский взгляд». Тамбов, 2011)
... Тогда и вопрос выбора прогресса или археофутуризма не более чем вопрос выбора предпочтений. Интересная... «Чертогоне», греши и гадь, главное потом кайся, жертвуй попам и... толп. Вспомните слова из письма Александра Македонского своему учителю Аристотелю...
Письма. Отдельные категории лиц...
...на референдуме СССР проводилось по вопросу, сформулированному Верховным Советом республики...да и потом, для чиновников главное  — начать. Сперва отработают ... мира», а у нас выборы президента в 2018 году... ...бы не самым лучшим. Главный вопрос в том, является ли...
ПРОТИВОСТОЯНИЕ: пора сделать выбор (продолжение)
... была бы способна ответить на главные вопросы жизни. Собственно, такое именно мнение..., как явствует из дальнейшего текста письма художника, многие из тех молодых...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...должны приносить жертвы новому «главному», почему сменился «главный», куда делся предыдущий ...Буриаш II прислал Аменхотепу поздравительное письмо в связи со вступлением ...когда-либо вновь возвращаться к вопросу выбора первосвященника. Но гораздо более ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... сумел сегодня передать общественности два письма. Одно из них – короткое ... потеснившее знаменитые наркокартели, а главной перевалочной базой контрабандистов стал мексиканский... не смотря на конфликты по вопросу выборов 2018 года, американские «приватизаторы ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>