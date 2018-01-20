Письма. Главный вопрос о выборах

Здравствуйте Татьяна!

Всегда с большим интересом читаю Ваш блог. Особенно интересна последняя публикация за 18 января. Да, всё юридически правильно, СССР-РСФСР существует, но фактически, тот же милиционер, ломающий флаг РФ платит ипотеку, бабушка пенсионерка, покупающая хлеб в магазине, платит ещё и НДС если посмотрит в свой чек. Много чего происходит.

Я хочу спросить про ту силу, которая защитит реальных граждан СССР от подобных действий. Говорить, что это сделают простые юридически грамотные жители – по меньшей мере, наивно, власти вызовут ту же полицию и разгонят всех, если не пересажают, приписав экстремизм – терроризм, а суд одобрит. И что? Не получится ли из этой темы СССР-РСФСР ещё одна КПЕ, с преподающими концепцию в Майами? И, кстати, 2018 год начался, а по Вашей публикации Медведеву ещё продлили финансовые полномочия до 2022 года. Так что процесс продолжается.

С уважением, Сергей.

Т. В. Здравствуйте, Сергей!

Медведев и его Правительство России – торговая компания СССР учрежденная в Лондоне в 2012 году, для управления правами СССР\РСФСР получает доходы от аннуитетов (зарабатывет деньги) через дирекцию UCCи направляет их из расчета 60% – на ЖКХ, пенсии, з\п бюджетникам, социалку, а 40% перечисляет на личные казначейчкие счета гр-н СССР. Открытые с 2008 года в СБ и ВТБ (в этом году 36 650 000 рублей), но эта компания не обладает правами на управление территорией и населением. Населением и территорией РСФСР с 2008 г обладает созданное на территории св. экон зон Калининграда и Биробиджана в 2008 г(тогда были) юр. лицо «Российская Федерация\Правительство Российской Федерации» с регистрацией в США в штате Делавэр. С назначенным акционерами (на которых он как раз и пахал как раб на галерах) президентом совета директоров – Путиным! Оно управляет заработанными Медведевым средствами через совместный баланс и общие административные органы – минфин, минэконом, МВД, ФСБ, свр, МО, руководство которых входит в общую систему управления активами и территорией СССР в интересах (пусть и формально) граждан СССР.

Но с 01.01.18 после банкротства РФ\правительства РФ, международные регуляторы обязали разделить баланс этих совместных органов, так как бюджет и баланс РФ\прав\рф закрыт окончательно в связи с их ликвидацией и ликвидацией учрежденных ими структур(хотя в некоторых случаях учрежденные органы могут существовать до 15 лет после ликвидации учредителей)

Деятельность торг\комп – Правительство россии под управл Медведева осуществляется под контролем гаранта прав граждан СССР (с 1952 г) — Елизаветы II, которая, продлила полномочия на управление активами СССР до 2022 года, но теоретически может и расширить их, передав часть прав на управление территорией.

Попытки Сбербанка перехватить управление страной, надеюсь, успехом не увенчаются.

Согласно референдуму 1991 года все мы суверены и вольны сами распоряжаться своими правами и возможностями, но если мы ими не распоряжаемся, – этим пользуются другие…

Хотим сами – организуем органы самоуправления путем самоорганизации, как записано в конституции СССР. Необходимо срочно восстанавливать все органы управления СССР!

С уважением, Татьяна

Уважаемая Татьяна!

Ваши публикации:

Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/node/5536

Письмо. Постановление 2094-1

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pismo-postanovlenie-2094-1

вызвали кучу вопросов, на которые очень трудно найти какой-либо, а лучше правильный ответ.

Не могли бы Вы сами или с привлечением вежливых и не очень специалистов ответить на самый важный из них: в свете вышеуказанной информации, на какую должность какого государства будут проходить выборы на территории Россия 18 марта 2018 года?

Подсказка: В.В.Путин заявил себя как индивидуум, не связанный с существующими партиями, структурами и пр. Не говорит ли это о том, что ВВП согласен с серьезностью этой информации и пытается быть избранным народом, проживающим ныне на территории России, с тем, чтобы иметь право принимать решения от имени народа единолично?

Также интересна информация о недавней встрече лидеров СНГ – будет восстановлено государство Россия?

Не буду больше утомлять Вас подсказками.

С уважением, П.

Т. В. Здравствуйте!

Вопрос президентом какого государства будет избран в марте 2018 года В. В. Путин меня и саму интересует. У «РФ», президентом которой, вероятно, планирует избираться В. В. Путин, закрыты счета и бюджетденег нет, территории,- нет, как и за счет чего, в каких рамках и форматах он собирается действовать? (С 1 янваля 2018 года в стадии ликвидации находятся «Правительство РФ» и «РФ» с регистрацией в штате Делавер с 2008 года и местом нахождения в двух свободных экономических зонах, – Калиниграде и Биробиджане…)

Как уже упоминалось, деньгами, распоряжается правительство России- торговая компания СССР, т. е. Медведев.

Лица, учредившие коммерческие структуры - РФ\Правительство и прочие конторки с 2008 года собирают все налоги, сборы и прочие поборы с граждан СССР/РСФСР лично себе, потому что управляют территорией и населением в своих личных интересах и выплаты гражданам СССР не осуществляли, в добавок, изымают большую часть того, что приходит от деятельности торг\комп правит\России. Кто смотрел видео о перечислении денег за коммуналку из России на неустановленные счета в Канаду и США, – это лишь один из многих методов расхищения наших в Вами активов.

С уважением, Татьяна