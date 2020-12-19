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Решение проблемы с водой в Севастополе

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Военные, как и обещали, раньше намеченного срока, завершили строительство водовода для обеспечения нужд Севастополя по водоснабжению.
Построили за 68 дней.



Губернатор города уже заявил, что это позволит Севастополю не переходить на режим экономии воды как минимум до марта.
А там уже водозабор из Бельбека заработает + есть надежды, что за следующие месяцы пополнятся водохранилища.

Также вовсю идет строительство водозабора из реки Бельбек.



Расчет строится на том, что строительство комплексной инфраструктуры водозаборов позволит Севастополю не испытывать существенных проблем даже в том случае, если и 2021-й будет столь же засушливым, как и 2020-й.

PS. В Крыму ситуация сложнее, но также в процессе решения. Давеча Путин заявил, что денег для решения проблем с водой в Крыму и Севастополе жалеть не будут.
В целом, проблемы с водой планируется решать в том же ключе, как решались проблемы с электрическом в 2014-2015-м годах.

За последние месяцы каких-то серьезных проблем с водой не припомню, 2-3 раза были небольшие отключения для проведения ремонтных работ (в основном отключали ночью и включали под утро).
Но опять же, стоит помнить, что в Севастополе эта проблема стоит не столь остро, как а на территории Крыма, где обмеление водохранилищ представляет серьезную проблему, которая привело к актуализации вопроса нормирования подачи воды.


Симферопольское водохранилище к началу декабря 2020.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6413112.html
Рубрики: Политика, Творчество
Метки: Видео, вода, крым, севастополь
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