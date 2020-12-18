Главная » Самое самое » Самое горячее » Самое невероятное » Невероятное в мире

Slavic Live Matter!

192 0


Университет Портленда в своем исследовании на тему славян проживающих в США определил славян в цветных.

В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным.
Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.
(с) "Коалиция цветных сообществ



https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/713232 – искомое исследование (цитата с страницы №7) Там огромное исследование на темы дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США,

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6410311.html
Рубрики: Невероятное в мире, Образование, Творчество
Метки: идиоты, портленд, славяне, США, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жарникова Светлана Васильевна - Семантика русского календарного цикла
О доказательствах инопланетного происхождения человека
Неизвестные страницы человечества
Рептилоиды среди нас
Обратный отсчет, судя по всему, уже начался
В Днепре найден меч князя Светослава
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
Война миров - 23. Африканская линия -3. Страшные сказки

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru