Как уточнили в Минсельхозе, соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло подписали также Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейл по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Они будут действовать до конца I квартала 2021 года.

"Мы подписываем соглашения в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников", – отметил он.

"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло – 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение". – отметил он.

Цена на сахар и подсолнечное масло в РФ должна снизиться в течение пяти дней после подписания ретейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов . Об этом заявил в ходе подписания соглашений министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



"В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность – это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла", – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в свою очередь отметил, что важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а определиться с дальнейшей стратегией.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех" – подчеркнул министр.

Напомним, что РФ – пожалуй, единственная из развитых стран, которая не регулирует цен, предоставляя их рынку.

В США государственный контроль цен впервые введен при Никсоне в августе 1971 и действует до сих пор. Всего правительством контролируется 5-10% цен. В основном Конгресс США регулирует цены на продукцию аграрного сектора, молоко, масло, сыр.



Франция. Роль государства сводится к прямому регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги либо к осуществлению контроля за ценами в условиях конкуренции. В настоящее время во Франции имеется около 3 тыс. государственных контролеров по ценам.



Испания. Списки товаров и услуг, подпадающих под принудительное ценообразование, регулярно публикуются в бюллетенях коммерческой информации. Это касается в основном продукции предприятий госсектора и некоторых частных компаний. Органом, осуществляющим контроль над формированием цен, является Высший совет по ценам при Министерстве экономики и финансов Испании.



Дания. Цены и тарифы в государственном секторе, масштабы которого невелики, устанавливаются парламентом, муниципальными и государственными властями. Удельный вес устанавливаемых непосредственно государством твердых или регулируемых цен составляет около 6%.



В Германии основными законодательными актами являются Положение о налоговом контроле, Закон «О налогообложении при заграничных отношениях». Контроль ценообразования осуществляется посредством различных мероприятий, по оценке правомочности установления цены.



Швеция. Наблюдение и контроль за ценами здесь ведет специальный орган — Государственное управление цен и конкуренции. Согласно закону государство имеет возможность устанавливать максимальный уровень цен для отдельных товаров, вводить порядок, при котором повышение цен допускается только после подачи предварительного уведомления об этом и обоснования размера повышения цен. Кардинальные решения по вопросам государственного регулирования цен, конкуренции и доходов принимаются только риксдагом. Государство жестко регулирует закупочные цены на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции: зерно, молоко, мясо, яйца и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.



Япония. Государство регулирует цены на рис, пшеницу (утверждает парламент), мясо и молочные продукты (Министерство земледелия, лесоводства и рыболовства). В целом регулируется 20 % потребительских цен. Законодательная база для регулирования цен включает в себя антимонопольный закон, закон о регулировании рынка продовольственных товаров, закон о стабилизации цен на продукцию животноводства. Введены ограничения на единовременное повышение цен.



Норвегия. Ценообразование в этой стране осуществляется в соответствии с Законом о контроле за ценами, прибылью и ограничением конкуренции. Государство определяет максимальные и минимальные уровни цен, производит замораживание цен, устанавливает порядок исчисления цен, скидок и наценок, максимальные уровни прибыли и другие правила в области ценообразования, а также предельные уровни цен на мясо, молоко, маргарин, химические удобрения, цемент, лекарства.



Австрия. Ценообразование происходит на основе закона о ценах, закона о картелях и антидемпингового закона. Государство регулирует около 10 % цен. Ценообразованием занимаются следующие органы: Межведомственная комиссия по ценам, Министерство финансов, Министерство экономики (имеет право регулировать цены до шести месяцев на любые товары или виды услуг).



Швейцария. В законодательном порядке регулируются цены почти на половину товарной продукции сельского хозяйства. Государственное регулирование охватывает также цены на пищевое и кормовое зерно, сахарную свеклу, рапс, молоко. Справочные цены устанавливаются на мясо. Ограниченное регулирование цен с наблюдением за ними осуществляется по текстильным товарам, одежде, игрушкам, музыкальным инструментам и некоторым другим товарам.



Австралия. Здесь нет специальной единой системы регулирования цен. Контроль за ценами (на хлеб, молоко, яйца) осуществляется в ряде штатов специальными уполномоченными организациями. Уполномоченные организации регулярно пересматривают максимальный уровень цен на данные товары. Оптовые цены не могут быть повышены без предварительного уведомления (за 21 день) Управления по наблюдению за ценами, входящего в состав национального казначейства.



Канада. В стране нет единой системы регулирования цен, но ценовую политику в той или иной мере проводят министерства, ведомства и организации. Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10 %.



В Греции цены примерно на 20% наименований потребительских товаров и услуг регулируются государством на основании указа президента, которым утвержден Кодекс рыночного регулирования.



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