Природа света и размер Вселенной.
Природа света.
У фотона есть вес, но нет массы покоя. Очевидно, что свет – это колебания какой-то среды (эфира). У этой среды не может не быть сопротивления, гасящего или поглощающего световые колебания со временем и расстоянием. Опишу суть простыми словами, чтобы не усложнять и не затягивать объяснение.
1) Водные волны.
Распространяются дольше (по времени) чем звуковые, но на меньшее расстояние (с меньшей скоростью). Среда распространения: вода.
2) Звуковые волны.
Время существования звуковых волн меньше чем водных, но скорость (и расстояние) больше. Среда распространения: атмосфера (газ).
3) Световые волны.
Следуя аналогии, время существования световых волн должно быть намного меньше времени существования звуковых волн, но поскольку скорость света составляет около 300 000 км./с., то расстояние распространения больше. Среда распространения: эфир.
(схематическое изображение фотона – условной единицы колебания (волны) эфира)
В начале 20 века учёные отбросили вполне правдоподобную гипотезу Старения Света, начали проводить гадания по красным смещениям спектра (как на кофейной гуще, только по спектрам излучений), и понеслись миллиарды световых лет, чёрный дыры, тёмные энергии, и далёкие-далёкие галактики.
Световые года?
Фотон не может существовать не то что годами, но даже минутами. Пример. Стоишь в озере. Бросаешь камень. Сначала слышишь звук, позже доходят волны. Волны на воде, звуковые волны в газовой среде и световые волны в эфире – это феномены одинаковой природы, но разных порядков обусловленных средой. Если волны на воде “живут” минутами, а звуковые волны в газовой среде “живут” секундами, то световые волны в их среде (эфире) “живут” доли секунды. Всё это зависит от мощности источника волновых колебаний, поэтому можно допустить, что световые волны от Солнца могут существовать несколько секунд, но никак не больше (не минуты, и тем более не года).
Если даже в космической среде (вакууме) нет сопротивления, не происходит теплообмен, то происходит преодоление расстояния (расширение объема с расстоянием), которое не может происходить абсолютно без затрат энергии. Кроме того, пространство космического вакуума не может быть абсолютно пустым. Там не может не быть определённых, пусть и минимальных, сопротивления и теплообмена. Световые года и 8 световых минут от Солнца до Земли физически невозможны.
Время существования единицы волновых колебаний (одной волны) обратно пропорционально скорости их распространения (или прямо пропорционально инерционности среды) и прямо пропорционально мощности их источника.
(Александр Кушнирчук)
Поскольку эфир научно не признан, то получается, что фотон – это условная единица волновых колебаний непонятной среды? У фотона есть вес, но нет массы покоя – очевидно, что это колебание (волна) какой-то среды.
Дополнение.
Если расстояние от Земли до Солнца составляло бы 150 000 000 км., то есть 8 световых минут, то космическими аппаратами STEREO Ahead и STEREO Behind попросту невозможно было бы управлять, и невозможно было бы получать от них какие-либо данные. Например. STEREO A (сам находясь в постоянном движении по орбите) отправляет на Землю сигнал, который летит в пространстве 8 минут, а за это время Земля смещается по орбите на 8 мин. * 60 сек. * 30 км./с. = 14 400 км. Не говоря об огромной степени рассеивания радиосигнала с преодолением расстояний в десятки миллионов километров или несколько световых минут.
(анимация движения космических аппаратов STEREO вокруг Солнца)
В сети есть анимация фотографий на которой запечатлена солнечная вспышка в направлении одного из этих спутников. Аппарат STEREO Ahead якобы движется по земной орбите, то есть на таком же расстоянии от Солнца, что и Земля. Это анимация фотографий STEREO A за 23 июля 2012 года.
Солнечная вспышка полетела точно в направлении STEREO A. Она началась почти ровно в 03:00 (UTC), а первые визуально видимые частички коронарного вещества (белая рябь на анимации) долетели до STEREO A около 07:00 (UTC). Если бы расстояние от Солнца до земной орбиты (на которой находятся и космические аппараты STEREO), было 150 000 000, как считается официально, то скорость материальных частичек коронарного вещества получается 150 000 000 км. / 4 часа / 60 минут / 60 секунд = около 10 000 км./с. – это 3% скорости света, что вряд ли физически возможно.
Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство.
Кроме того, общеизвестно, что поток коронарного вещества солнечной вспышки достигает земной орбиты (на которой якобы находятся космические аппараты STEREO) в среднем за 150 000 000 км. / 750 км./с. / 60 сек. / 60 мин. / 24 часа = ~ 2,5 – 3 дня. Но по факту анимации фотографий получается 07:00 (UTC) – 03:00 (UTC) = 4 часа. А получается так потому, что космические аппараты находятся на орбите Венеры в Солнечной системе (Вселенной) с приблизительно такими параметрами, как на схематическом изображении ниже.
Вращение Земли и Солнца, как двух соизмеримых объектов, вокруг общего центра масс, сложно описать словами и нарисовать схематически – поэтому статью заканчиваю соответствующей анимацией, на которой соотношения размеров близки к действительности (Земля больше, Солнце меньше).
Рубрики: Мировоззрение, Наука, Творчество
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