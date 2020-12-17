Под так называемой избыточной смертностью как в мире, так и России понимаются аномально высокие значения смертности в текущем году по сравнению с предыдущим или средними показателями предыдущего пятилетия. Причем, как выясняется, приросты смертности в нынешнем году лишь частично объясняются такой причиной, как летальные исходы от COVID-19.

В ноябре Росстат опубликовал данные о «естественном движении населения» страны за сентябрь и три квартала 2020 года. Они наводят на очень грустные размышления. Согласно данным Росстата, за 9 месяцев текущего года на 1 миллион 68 тысяч родившихся пришелся 1 миллион 455 тысяч умерших. В итоге имеем то, что Росстат на своем языке называет «естественная убыль населения». Она по итогам трех кварталов составила 387 тыс. человек. Если экстраполировать на весь 2020 год, то получим более полумиллиона человек. Это эквивалентно численности таких городов, как Липецк или Пенза. По отношению к общей численности населения страны (примерно 145 млн чел.) получается 0,34%. Для мирного времени потери гигантские!

Отмечу для сравнения: все мирные годы векового существования нашей страны (с 90-х годов XIX века до развала СССР в 1991 году) характеризовались приростом населения. Естественная его убыль в мирное время – беспрецедентное событие, которое следует квалифицировать как национальную катастрофу.

В прошлом году «естественная убыль населения» за первые три квартала была равна 236,9 тыс. человек. Получается, что на годовой основе убыль населения за три квартала выросла на 150,2 тыс. человек. Что можно называть «избыточной убылью населения». Из чего она складывается? Из прироста смертности на годовой основе, которая оказалась равной 103,4 тыс. человек и сокращения рождаемости на 46,8 тыс. человек. Итак, смертность на годовой основе за три квартала выросла на 7,6%, а рождаемость упала на 4,2%. В абсолютном выражении избыточная смертность в России за период с января по сентябрь 2020 года составила 103,4 тысячи человек. Строго говоря, избыточная смертность стала фиксироваться в основном начиная с апреля этого года. Эксперты связывают это с начавшейся эпидемией (пандемией) COVID-19. С апреля по сентябрь (полгода) избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Которая, как мне представляется, прикрывается искусственно создаваемой шумихой по поводу COVID-19.

То, что эта шумиха является искусственно раздуваемой, подтверждается данными того же Росстата. В этом году он стал вести специальную статистику смертности, связанной с COVID-19. Согласно его методологии, выделяется четыре вида причин смертности, так или иначе связанных с COVID-19. Согласно данным Росстата, за три квартала этого года по разным причинам, в которых фигурирует термин «COVID-19», умерли 55.671 человек. Впрочем, первые смерти были зафиксированы в апреле, поэтому указанная цифра охватывает второй и третий кварталы. Итак, лишь 52,5% избыточной смертности во втором и третьем кварталах можно списать на COVID-19. На самом деле на COVID-19 как прямую причину можно списать примерно лишь четверть избыточной смертности во втором и третьем кварталах. Остальную избыточную смертность надо искать в другом месте. По той причине, что в остальных трех группах причин COVID-19 фигурирует лишь как предположительная или сопутствующая причина, или же инфицирование вирусом вообще не было причиной смерти.

А от чего же, кроме COVID-19, умирают люди в России? Да от того же, от чего они умирали и раньше. Опять обратимся к данным Росстата. С 2015 по 2019 годы в России из жизни ушли 9,22 млн. человек. Большая часть россиян умерла от болезней (8,50 млн человек), и в то же время существенная часть (0,72 млн) ушла из жизни в силу внешних причин (несчастные случаи, суициды, убийства и т.п.).

Чаще всего в период 2015-2019 гг. граждане России умирали от болезней систем кровообращения (4,37 млн, или 51% всех случаев смерти по болезни), причем половина из них – от ишемической болезни сердца.

На втором месте среди медицинских причин смерти – онкологические заболевания (1,47 млн смертей, или 17%), далее болезни органов пищеварения (480 тыс., или 6,0 %), болезни органов дыхания (322 тыс., или 4%), болезни нервной системы (313 тыс., или 4%), инфекционные и паразитарные болезни (160 тыс., или 2%). В последнюю группу причин включаются помимо всего кишечные инфекции, туберкулез и вирус иммунодефицита человека (смерти по причине ВИЧ Росстат начал выделять в отдельную категорию лишь с августа 2018 года).

В прошлом году первые места в рейтинге смертельных диагнозов по-прежнему занимали болезни системы кровообращения (841 тыс. человек) и онкология (295 тыс. человек). Жертвами болезней нервной системы стали 100 тыс. человек, болезней органов пищеварения – 97 тыс. человек, болезней органов дыхания – 58 тыс. человек, болезней эндокринной системы – 43 тыс. человек, а от инфекционных и паразитарных болезней скончались 31 тыс. россиян.

Как видим, цифры умерших от COVID-19 в этом году выглядят очень бледно на фоне гигантских показателей смертности от других, традиционных заболеваний. Напомню, что в сентябре 2020 года в нашей стране всего умерло 170,7 тыс. человек. На смерти, прямо или косвенно обусловленные COVID-19 (четыре группы причин), по последним данным пришлось:

(9,8 тыс.: 170,7 тыс.) Х 100 = 5,7%.

На смерти, когда COVID-19 стал главной причиной, в сентябре пришлось:

(4,3 тыс.: 170,7 тыс.) Х 100 = 2,5%.

Эти показатели свидетельствуют о том, что подавляющая причина всех смертей в сентябре приходилась на традиционные заболевания.

Масса оперативной информации с мест подтверждает, что основные причины смертности в этом году те же, что и в предыдущие годы. Однако приросты смертности по отдельным видам заболеваний ожидаются значительные. Будут «избыточные» инфаркты, инсульты, раковые смерти и другие летальные исходы в рамках «традиционных» болезней.

А как же иначе? Начиная с весны объявлена «война» коронавирусу. И в угаре этой «войны» люди стали массово гибнуть. Вот некоторые причины такого «парадокса» :

1. Людей с положительными тестами на COVID-19 стали собирать для лечения под одной крышей (больницы, госпитали, наскоро оборудованные помещения). Там происходило (и происходит) их взаимное инфицирование, что приводит к тяжелым состояниям и даже летальным исходам.

2. Неправильные методы лечения (а неправильные потому, что решения о том, как лечить, нередко принимают далекие от медицины чиновники; а специалистов-медиков, способных подсказать, как правильно лечить, постарались разными способами исключить из участия в выработке решений).

3. Резко было ограничено оказание помощи людям с традиционными заболеваниями под предлогом того, что все силы брошены на борьбу с коронавирусом («оптимизация» здравоохранения в условиях «пандемии»)

4. Введение режима самоизоляции граждан, который лишил их свежего воздуха, солнца и возможности двигаться. В итоге – массовое падение иммунитета населения (особенно городского).

5. Нагнетание атмосферы массового психоза и страха, что опять же вызвало падение иммунитета населения. Плюс к этому суициды на почве нервно-психических расстройств.

6. Ограничения и запреты на разные виды экономической деятельности. В итоге – падение благосостояния населения. И даже рост нищеты. По оценкам, к концу этого года около 22 млн граждан России будут иметь доходы ниже прожиточного минимума. Буквально на днях информационное агентство «Медиазона» опубликовало расчеты по избыточной смертности за период с апреля по октябрь включительно. Хотя Росстат данных за октябрь не давал, эксперты «Медиазоны» сами рассчитали необходимые цифры за указанный месяц на основе данных региональных учреждений ЗАГС. В октябре смертность выросла более чем на 32% (по сравнению с октябрем прошлого года). Это рекордный относительный показатель избыточной смертности. До этого рекордным считался июль, когда был зафиксирован уровень избыточной смертности в 21%. Напомню, что в целом за три квартала этого года (январь-сентябрь) относительный показатель избыточной смертности равен 7,6%. Получается, что в июле относительный уровень избыточной смертности оказался выше среднего почти в 2,8 раза. А в октябре – в 4,2 раза!

Как отмечает «Медиазона», за период с апреля по октябрь включительно избыточная смертность составила 120 тыс. человек. Получается, что средняя избыточная смертность за семимесячный период составила 18%. Эксперты «Медиазоны» сравнили величину избыточной смертности с данными оперативного правительственного штаба о смертности по причине коронавируса за тот же период. Эта смертность, по сведениям штаба, составила 28,2 тыс. человек. Данная цифра примерно сопоставима с данными Росстата (теми цифрами смертности, где коронавирус определяется главной причиной летального исхода).

Таким образом, по оценкам «Медиазоны», за период пандемии COVID-19 (апрель – октябрь) лишь 23,5% избыточной смертности можно списать на коронавирус. А 76,5% (т.е. более трех четвертей) – результат «борьбы» с этой самой заразой.

Это тема для решений по серьезному изменению действий правительства в условиях нынешнего психоза под названием «COVID-19». Убивает не вирус, а развал медицины и экономики, осуществляемый под предлогом «борьбы с вирусом». Каждый месяц такой борьбы уносит десятки тысяч жизней людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Валентин Юрьевич Катасонов – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова