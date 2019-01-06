При чем тут Чубайс?

Некоторое время назад я опубликовал статью, посвященную наиболее одиозной личности в новейшей российской истории — Анатолию Чубайсу. Анатолий Борисович снова высказался так, что вызвал бурю негодования. На этот раз он обвинил граждан России в «неблагодарности олигархам и всему бизнесу».

«Российское общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо» бизнесу [хоть]один раз за все, что бизнес сделал в стране, — пожаловался Чубайс. — Он [бизнес]страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. И все это сделали те, кого общество называет олигархами — а другого слова для обозначения крупных предпринимателей даже не придумали».

Смысл моей статьи как раз был в том, чтобы показать, что Чубайс не имеет никакого права говорить от имени бизнеса. Этот человек всю свою жизнь был либо чиновником или госслужащим, либо чиновником от политики. При этом на каждом занимаемом им посту он оставлял не процветающие структуры, а множество вопросов и проблем для всей страны.

К «достижениям» Чубайса относится грабительская приватизация, раздача ваучеров, за которые никто «двух «Волг» так и не получил, и разрушение единой энергосистемы страны под видом передачи в «эффективные частные руки».

Удивительно, но у Чубайса нашлись защитники. Хотя — как раз это-то и неудивительно. Поражает та изощренная форма, под которой защитники неравенства, созданного именно Чубайсом и ему подобными путем передачи целых отраслей в частные руки за бесценок, пытаются выкрасить черное в яркий белый цвет.

Статья-ответ на мою публикацию так и называется «Ответ Николаю Старикову. Давайте ценить наши достижения». Уже в первых строках её автор Владислав Гинько как бы открещивается от Чубайса, чтобы потом его защищать.

«Я не работаю в «Роснано» и лично не знаком с главой этой организации — я вообще видел Чубайса только по телевизору, однако как человек 90-х годов помню его роль в политике и экономике в то время», — пишет Гинько.

Сказано это лишь с одной целью — создать иллюзию объективной оценки. Ведь если у читателя хватит терпения последовательно прочитать обе колонки, то сразу станет видно, что защита Чубайса строится Владиславом Гинько именно таким образом, который я считаю недопустимым.

Подчеркну ещё раз: по моему мнению, Анатолий Чубайс не имеет права говорить от лица российского бизнеса. Причин несколько: главная — он не бизнесмен, вторая — он проваливал все, за что брался, третья — его, мягко говоря, не любит народ России, а значит, выступая от лица бизнеса, «защищая» его от рядовых граждан, Чубайс оказывает бизнесу медвежью услугу. Ведь если вас защищает самый ненавистный человек во всей стране, вы получаете огромную долю его антирейтинга.

Поэтому Анатолию Борисовичу лучше выступать на другие темы. Показывать китайские гаджеты, выдавая их за новейшие наноразработки. Говорить, что у него в Роснано «неприлично много денег», на фоне невозможности кредитования в России.

А вообще-то Чубайсу лучше бы промолчать. Просто потому, что любое его выступление становится скандальным. То ли он не может или не хочет подбирать выражения и слова, то ли тот самый антирейтинг и «народная любовь» к нему делает любое его выступление поводом для миллионов людей пожелать Анатолию Борисовичу скорой дороги в дальние дали, причем исключительно за казенный счет…

Поэтому защищать Чубайса, приписывая ему реальные достижения в стране, также совершенно неуместно. А пытающийся оппонировать Владислав Гинько делает именно это. И пишет, что «военнослужащие, в отличие от 90-х годов, регулярно получают денежное довольствие — во многом заслуга финансовой политики, проводимой правительством Дмитрия Медведева, и в частности профильным министром Антоном Силуановым».

Власть страны, где военнослужащие не получают денежного довольствия, долго не продержится, равно как и власть, которая не выплачивает пенсии. Именно поэтому американцы постоянно подпитывают власть в Киеве, выделяя Петру Порошенко и компании новые и новые транши.

Однако вопрос тут в другом: при чем тут Чубайс? Гайдар, Чубайс и всевозможные «эффективные менеджеры» сделали все, чтобы разрушить экономику страны. И во время их руководства экономикой и страной пенсии-то как раз и не платили, а военные не занимались боевой подготовкой, а зачастую просто-напросто голодали!

«В долгосрочной динамике очевидно, что уровень жизни большей части населения страны вырос, увеличилась продолжительность жизни, уменьшилась доля бедных, увеличилась реальная зарплата и выросли располагаемые денежные доходы населения — все это легко подтверждается публикуемыми данными, от Росстата до МВФ», — пишет Гинько.

И далее достает свой, как он считает, козырь: «Уважаемый, Николай Викторович, хочется вам задать вопрос: а вы как считаете, при главе российского государства России Владимире Путине за последние 18 лет большинство населения стало жить хуже?»

Отвечаю: при Путине действительно начался рост реальных доходов населения. Именно это — наряду с окончанием войны на Кавказе, перевооружением армии и помощью крымчанам — обеспечило популярность и поддержку Владимиру Владимировичу в самых широких слоях населения.

Однако начиная с 2014 года экономический рост сменился снижением доходов и трудностями в экономике. И это чувствует сегодня каждый гражданин страны. Рост экономики и доходов был, а теперь его нет.

Но опять-таки возникает вопрос: при чем тут Чубайс? В попытке обелить Анатолия Борисовича автор ответа рассуждает на многие темы, пишет о Китае и стоимости барреля нефти, ситуации на Украине и во Франции. Но все это не имеет никакого отношения к Чубайсу!

Хотя нет, есть одна мысль. Спасибо Владиславу Гинько — навел на мысль, подсказал идею.

Помимо роста экономики, прекращения гражданской войны на Кавказе и успешных действий во внешней политике, был ещё один важный момент, который обеспечил рост поддержки и популярности президента России. Это — посадка Михаила Ходорковского. Когда один из «героев» грабительской приватизации, чьи руки в крови, отправился за решетку, россияне приветствовали этот шаг.

Если сегодня в места не столь отдаленные отправился бы Анатолий Борисович Чубайс, идеолог и организатор ельцинской приватизации, стоя аплодировала бы вся страна!

И последнее, что хочется отметить. Достижения последних лет мы ценим. Среди моих знакомых есть немало людей, построивших свой большой, средний или малый бизнес. Только сделали это они не благодаря «чубайсам», а вопреки. Никто им не помогал, они сделали это сами. И сегодня платят налоги, создают рабочие места, болеют за судьбы страны и российской экономики.

И не надо Чубайсу говорить от их имени. Не надо создавать ложной иллюзии, что если бы не Чубайс и не его вороватая приватизация, то все остальные бизнесмены, кто своими силами с нуля построил дело, ничего бы не добились! Самому Чубайсу так удобнее и комфортнее, но к реальности это не имеет никакого отношения.

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Источник: nstarikov.ru