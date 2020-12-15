Китайцы (не чинайцы) – это скифы
Виктор Максименков показывает в предлагаемом видео совершенно убийственные для официальной истории фотографии артефактов и строки из старинных книг. Есть о чём призадуматься…
Хотя одно из доказательств фальсификации истории известно каждому жителю России, и уж тем более, москвичам. Китай-город, к которому жители современного Китая никакого отношения не имеют и не имели.
Хотя одно из доказательств фальсификации истории известно каждому жителю России, и уж тем более, москвичам. Китай-город, к которому жители современного Китая никакого отношения не имеют и не имели.
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Рубрики: История, Мировоззрение
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