Главная » Жизнеречение » Разделы » История

Китайцы (не чинайцы) – это скифы

45 0
Виктор Максименков показывает в предлагаемом видео совершенно убийственные для официальной истории фотографии артефактов и строки из старинных книг. Есть о чём призадуматься…

Хотя одно из доказательств фальсификации истории известно каждому жителю России, и уж тем более, москвичам. Китай-город, к которому жители современного Китая никакого отношения не имеют и не имели.





***
Источник: https://ss69100.livejournal.com/5349235.html
Рубрики: История, Мировоззрение
Метки: археология, история, Китай, максименков, Скифы, славяне, Тартария, фальсификация
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
РФ – провинция чинайцев?
Провинция Ордос: Китайцы прячут следы столицы Тартарии
Китайцы (не чинайцы) - это скифы
"И не токмо-4" Советы мудрого деда. 2.
СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО. К годовщине присоединения Крыма к России.
РСФСР ПРИЗРАК ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ и Путь рати Яра
Конец света 1687г..Обзор катастрофических изменений.. Камчатка, Байкал, Китай-Озеро, Каспий, Пирамиды Гизы и другое...
Восстанавливаем прошлое: Чина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru