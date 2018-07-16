Провинция Ордос: Китайцы прячут следы столицы Тартарии

И вот мы подошли к развязке нашего расследования главного региона Тартарии – Катая, – и её столицы – города Ханбалыка. Изучив десятки документальных свидетельств, оставленных современниками Хубилая и других правителей этой загадочной страны, мы выяснили примерное местонахождение следов легендарной резиденции тартарских ханов.

Для тех, кто ещё не понял, о чём мы тут толкуем, настоятельно рекомендуем заглянуть в предыдущие статьи этого цикла, а именно:

Часть 1. Столица Великой Тартарии. Хамбалык

Часть 2. Столица Великой Тартарии. Шамбала

Часть 3. Столица Великой Тартарии. Исчезновение

Часть 4. Столица Великой Тартарии найдена в китайском Ордосе

Часть 5. Стали известны две основные версии гибели Тартарии

А если вы уже в теме, то давайте кратенько пройдёмся по основным выводам, полученным в результате наших документальных “раскопок”. От общего к частному. И кое-что ещё добавим.

Основные выводы, полученные в ходе исторического расследования

Первая серия фактов. Империя великого хана называлась современниками “Тартария”, а не “Великая Тартария”. Империя была создана не ранее конца XIII века Чингиз-ханом (скифом по происхождению) на базе регионов Скифия и Серика (“народности” с “арийской” гаплогруппой) путём присоединения земель соседних народов. Центром новоиспечённой империи стала провинция КАТАЙ, где в период первых семи великоханских поколений размещались на достаточном удалении друг от друга четыре сезонных резиденции с гаремами, управляемыми жёнами-императрицами. В подчинении каждой супруги состояло до 10 000 человек.

Катай граничил с традиционно китайскими-чинскими-синскими (China/Sina) территориями на юге, Тангутом на западе, тартарами Niuche (позже они взяли себе название “маньчжуры”) на востоке, а также пустыней Lop/Gobee и Алтайскими горами на северо-западе.

Вторая серия фактов. Точные данные о первоначальном составе Тартарии и дате её основания трудно установить по причине отсутствия карт и письменных свидетельств, созданных в XIII-XIV веках.

Реалистичному датированию тех или иных событий Средневековья препятствуют три основных фактора:

1) отсутствие “прижизненной” даты на некоторых документах (картинах, картах, миниатюрах, в книгах) и их поздняя датировка; чаще всего, это приводит к тому, что источники искусственно “удревняются”;

2) в XVI веке в свет выходят историко-картографические работы “по Птолемею”. Хотя он, по официальной версии истории, жил в глубокой древности; почему надо было ждать более тысячи лет, чтобы обнародовать его изыскания – неизвестно. Интересно, что в таких трудах смешивается политическая обстановка Средневековья и “Древности”. В ситуации, когда на одной и той же карте ты видишь Францию, Халдею, Трою, Вавилонию, Скифию и средневековую Тартарию, теряются всякие временные ориентиры. На самом деле, эти работы “по Птолемею” были не единственными, где можно встретить такое смешение эпох. Вот карта, приписываемая самому Христофору Колумбу.

3) третий фактор – европейская историография “устаканивалась” постепенно, но уже с XVI века историки начинают “удревнять” мировую историю и, в частности, европейскую. В XVII веке, например, в книге 1677 года (когда Тартария начинает трещать по “швам”) приводится обширная таблица событий и дат по шкале “от сотворения мира” на католический манер (сейчас идёт 6018-ый год). И даже в этой таблице можно обнаружить немало временнЫх сдвигов, когда те или иные события происходят на 200-300 лет позже или раньше, чем принято современной исторической “наукой”. Некоторые века практически “пусты” на события – видимо, растягивая по времени мировую историю, учёные того времени ещё не успели придумать, что туда вставить. На рубеже XVII-XVIII вв. европейские историки приходят к общем знаменателю, и единственно верной считается хронология по Скалигеру.

При наличии этих факторов, затрудняющих реконструкцию исторического развития Тартарии, невозможно точно знать, каким образом эта азиатская империя начала своё победное движение по континенту и как достигла своего наибольшего расцвета. Недостаточно письменных доказательств того, что Европа была частью этой империи, если лишь косвенные признаки. А вот принадлежность к Тартарии исконно русских земель мы доказать можем хотя бы даже благодаря оцифрованным картам якобы XIV века.

В помощь, например, морская навигационная карта вроде как 1339 года Анджелино Дульчерта (Angelino Dulcert). На них земли Ростова-на-Дону и современной Украины помечены ханскими флагами с перевёрнутыми вверх головой украинскими “соколами” и полумесяцами. Эти же стяги развеваются над сибирскими городами, где изобаражается великий хан Усбек (Usbec; тоже близкий потомок Чингиз-хана). Полония (Польша), согласно карте, обозначала в это время на своём флаге полумесяц, соединённый с простым крестом. Скорее всего, реальная дата создания карты – почти на сто лет позже заявленной. По стилю и почерку напоминает Каталонский атлас мира якобы конца XIV века.

Третья серия фактов. Ханбалык выделяется на картах современников в качестве столицы Тартарии, примерно, с середины XV века. На востоке от него – город и регион Камул (Camul), на юге – Sina/China (Китай), на севере – Алтай с гробницами ханов, на востоке – все рисуют по-разному, иногда озеро Xandu, обычно – море-океан; так происходило до тех пор, пока в эти места не стали наведываться европейцы, примерно, с 1660-80 гг., то есть времени полного падения столицы и превращения империи (Тартарии) в Великую, союзную Тартарию.

Несправедливо будет не упомянуть о структуре самого Ханбалыка в годы своего расцвета. По описаниям западных учёных мужей, это был огромный город размером 28 миль в окружности. Здесь возникает вопрос о том, сколько метров подразумевалось в одной такой миле. Обычно миля – больше метра. Но в тех местах часто использовались китайские мили – “ли”, примерно, чуть больше половины метра в длину.

Относительно особенностей столицы Тартарии и её дворцов можно написать отдельную статью. Но мы попробуем кратенько пройтись по основным характеристикам города из описаний венецианца Марко Поло, современника великого хана Хубилая (Cublai).

Путешественник говорит о том, что во время правления этого императора Ханбалык был 24 мили в окружности. Улицы были квадратными, и сам по себе квадратный по форме город выглядел, “как шахматная доска”. Стены городской крепости были окружены широким рвом и поднимались в высоту на 10 шагов (примерно, 7,5 м), в углах внешней ограды столицы располагались ворота – для движения жителей. В центре южной стены – главный, ханский вход – только для проезда императора. На углах крепости и между ними – по большой башне.

Внутри городских стен находился ещё один такой квадрат, и в нём тоже было 8 “дворцов” (башен), двери во внутренних стенах располагались так же, как во внешних. Это и был императорский дворцовый комплекс, внутри которого находился главный дворец великого хана; здание примыкало к северной стене комплекса и было одноэтажным, поднятым над землёй на высоту 10 ладоней (примерно, 1 м).

Дворец был настолько огромным, что один только зал для приёма гостей вмещал 6 000 человек (по утверждению Марко Поло). Кроме зала во дворце имелись покои для ханской семьи, “кабинетные” палаты императора, его сокровищницы и т.д. Венецианец пишет, что на тот момент в мире не было зданий, похожих на этот по размеру и шику оформления.

На южной стороне двора внутри дворцового комплекса был раскинут парк с красивыми деревьями, в том числе плодовыми; там спокойно гуляли различные животные – птицы, косули, звери… Над густой травой тянулась дорожка на высоте двух локтей от земли.

За северной стеной комплекса (на северо-западе) простиралось большое озеро, откуда великому хану вылавливали на обед рыбу разных видов. Озеро, в которое впадала небольшая несущая рыбу река, было рукотворным. Выкопанная земля образовала рядом большой холм высотой 100 “хороших” шагов (0,75-0,80 м * 100 ш.), что равняется 75-80 м (высота обычной пятиэтажки – 15 м) (возможно, имелось ввиду, что путь до вершины занимал 100 шагов, тогда высота холма была меньше). На нём также был раскинут парк, куда великий хан приказывал высаживать любой понравившийся вид растения, некоторые деревья по его приказу пересаживались на этот холм вместе с корнями. В центре парка стоял небольшой дворец для отдыха.

Хан приказал построить такой же по размерам дворец (как главный великоханский) – для своего сына – будущего императора. Он стоит на другой стороне озера, пишет Марко Поло, и есть мост, “пересекающий воду от одного (дворца) к другому”.

Обобщая особенности города и дворцового комплекса в столице Тартарии, важно заметить их довольно сильное отличие от характеристик Пекина и Запретного города. Несмотря на это обстоятельство, с момента наводнения 1642 года европейцы всё больше убеждаются в том, что столица Тартарии расположена в Пекине. Логику таких выводов современников можно понять, прочитав предыдущую статью этого цикла.

Город Ханбалык (венецианец поясняет: “Kan-Baligh” = “Город хана”) располагался на расстоянии 10 миль к востоку от широкой реки Полисангин, впадающей в океан. Через Pulisanghin был перекинут отделанный мрамором мост с 24 арками; длиной сооружение было в 300 “хороших” шагов (300 * 0,75 м), что равно 225 м. Ширина моста через Полисангин равнялась восьми “хорошим” шагам.

Далее на запад текла ещё одна река – Караморан (“Чёрная река”). В английском переводе книги Марко Поло 1903 года издания с комментариями и дополнениями от 1920 года в примечании сказано, что под этим названием все европейские современники и некоторые мусульманские авторы того времени подразумевали Жёлтую реку, или Хуанхэ.

Таким образом, можно заключить, что река Полисангин со средней шириной русла 250 м текла восточнее реки Хуанхэ, то есть Полисангин не являлось главным руслом Хуанхэ, но, скорее всего, была с ней связана. Расположение на западе от Катая и Ханбалыка Жёлтой реки (которая, по описаниям Марко Поло, была настолько широка, что через неё невозможно было перекинуть мост) показывает: главная резиденция великого хана располагалась в местах, называемых теперь префекторией Ордос во Внутренней Монголии (Китайская Народная республика).

Ещё одна деталь – через реку, недалеко от Ханбалыка, должны находиться остатки более раннего города хана – города Тайду.

Четвёртая серия фактов о Катае и Ханбалыке. В 1557 году в местах Китая (China/Sina), КАТАЯ (CATHAYO) и Коконорских тартар (Kokonor Tartares) (восточнее китайского Шаньси) произошёл потоп (видимо, было цунами из Жёлтого моря), который на территории 7 городов создал солёное озеро Цинхай (Кукунор) в центре Кукунорской равнины. Длина озера – порядка 105 км, максимальная ширина – до 65 км, площадь – 4200 км², наибольшая известная глубина 38 м. Водоём расположен на высоте 3205 м. Датировка потопа может отличаться от реальной. Есть вероятность того, что этим потопом был уничтожен первый ханский город Тайду, и возникла потребность постройки новой резиденции – города Ханбалыка. Но это только версия, которая требует более подробных исследований для подтверждения. к слову сказать, теперь в Ордосе много солёных озёр, видимо, то немое доказательство, что потоп здесь действительно произошёл несколько столетий назад.

Вторая известная катастрофа, повлиявшая на ландшафт и историю местных государств – мощное наводнение 1642 года вследствие разлива реки Хуанхэ. Вода убила 300 000 человек. Скорее всего, именно это событие привело к падению столицы Тартарии. К концу XVII – началу XVIII вв. европейцы рисовали на картах этих мест соседние с Ханбалыком города Campion и Camul на некотором отдалении от реки Хуанхэ, ближе к пустыне Гоби. Очевидно, что они смогли уцелеть после масштабного наводнения, чего не скажешь о самом Ханбалыке. После разлива Жёлтой реки он постепенно исчезает с карт современников, и Тартария, превратившись в “Великую Тартарию”, начинает год за годом растаскиваться по частям соседними империями.

Надо сказать, что Хуанхэ на протяжении веков не даёт китайцам-чинайцам жить спокойно и периодически ворует сотни тысяч жизней у этого народа. “Горе Китая” разливается, примерно, каждые 20 лет, и сейчас вся покрыта дамбами для контроля уровня воды. Вспомним хотя бы наводнения на реке Хуанхэ в 1887-ом и 1938-ом годах, которые привели к гибели 900 тысяч и 500 тысяч человек соответственно.

Стоит признать, что найти разрушенный город Ханбалык после серии нескольких крупных наводнений будет для исследователей нелёгкой задачей.

Почему в возле Курахана Улан-Нура не может быть Ханбалыка

И кстати, насчёт той карты 1747 года Томаса Китчина, который указывает на озеро Курахан Улан Нор (Нор/Нур – “озеро”) как примерное местонахождение великоханской резиденции. Все карты того времени указывают, что этот водоём стоит на подступах к Алтайским горам, то есть очень близко к усыпальницам тартарских императоров; а это не вяжется с данными, допустим, Марко Поло. Он пишет, что путь от Катая до гробниц занимал более 100 дней. Если предположить, что средняя скорость движения похоронной процессии была 2 км в час (с учётом спусков и подъёмов), сон занимал порядка 5 часов, плюс ещё 3 часа на приёмы пищи и по 3 часа привалов (1 привал – 1 час)… 24 ч – 5 ч – 6 ч = 13 ч пути в сутки. Процессия проходила в день, примерно, 26 км (2 км/ч * 13 ч). Получается 2600 км. Скорее всего, за более чем 100 дней пути процессия позволяла себе регулярные передышки на продолжительное время, что влияло на скорость. Таким образом, Курахан Улан Нур никак не может быть местом расположения Ханбалыка.

Ещё один момент относительно этого озера – его очень сложно найти в наше время. Возможно, его уже не существует. На территории Внутенней Монголии озёра постоянно пересыхают. К моему собственному удивлению, довольно крупный водоём в провинции Ордос – Караман, указанный практически на всех картах с XVIII века – оставил после себя лишь след в полупустынной местности, и его хорошо видно на спутниковых картах.

Ордос – провинция, хранящая великое прошлое Тартарии





Вот и пришло время познакомиться с самим Ордосом.

Это провинция, входящая в крупный макрорегион Внутренняя Монголия в Китае. Официальная версия истории пытается убедить нас в том, что эти земли вошли в состав китайского государства в 1649 году, якобы тогда они были поделены на 6 хошунов (районов). Ничего этого мы не видим на картах XVII века. На большинстве карт после наводнения 1642 года эти земли принадлежат Тартарии, там расположен политический центр империи. После 1688 года регион располагается уже в Китайской Тартарии (принадлежащей Китаю/Чине) и впервые именуется Ордосом, на некоторых картах этот район вообще пуст, без городов, иногда указаны несколько населённых пунктов (среди них город Campion – сосед Ханбалыка) и упоминаются разрушенные города в этой местности (бывшего Катая и КараКатая).

И всё-таки историки признают скифское прошлое Ордоса. И конечно же, относят его к далёкой древности, ведь скифы “вымерли” к VI веку нашей эры. Среди археологических находок – позолоченные сапоги с узорами, бронзовые и золотые бляшки, выполненные в стиле, иногда настолько близком скифскому, что кажется, будто они сделаны одним мастером. Среди найденных артефактов также – металлические пластины, в том числе – со свастичными символами.

Однако, если смотреть на Ордос сверху, создаётся впечатление, что город построен на базе другого не менее крупного населённого пункта. То там, то здесь проглядывают следы улиц – иногда они как бы огибают что-то округлое, иногда “древний” город как бы в “клетку” или “прямоугольник”. Часто в провинции, особенно, в Ордосе можно видеть высокие и не очень высокие “курганы” – насыпные холмы, засаженные ровными рядами молодых деревьев (они идут как бы кругами, сужаясь от самых верхушек насыпей и расширяясь книзу) – так китайцы пытаются спрятать “сооружения” некитайского происхождения.

И, учитывая следы довольно большой человеческой активности в этих местах, опубликованные археологические находки, на мой взгляд, слишком скудны. Практически не афишируется посуда и другие предметы быта, одежда, украшения, кости и черепа людей. На бляшках часто изображаются лошади и всадники. Но почему конская упряжь (амуниция) практически отсутствует среди продемонстрированных археологических находок? Такое ощущение, что на всеобщее обозрение выставлено лишь то, что не передаёт национальных особенностей народности, жившей здесь до монголоидов. Найденные предметы, их стиль становятся основой для создания новых знаковых исторических систем при возведении местных памятников, архитектурных сооружений, предметов одежды и обихода, как бы реконструированных для туристов.

Например, в Ордосе часто под видом символа ханской власти подразумевают трезубец, прикрепляют его на скипетры в качестве навершия. А вот современники великих ханов изображали этот набалдашник по-разному, будто бы точно не зная его реальную форму.

Насчёт флагов Тартарии. Современные историки считают, что на стягах императорской династии рисовали круг с полумесяцем. Однако, едва ли можно найти в открытом доступе старинные документы, которые доказали бы принадлежность этого символа к Чингизхану и его династии. Но вспомним уже увиденный нами на карте якобы XIV века (автор: Анджелино Дульчерт) символ на стягах тартарской империи, который реял над городами Евразии вплоть до Московии и Польши. На флагах отчётливо видна двурогая розетка концами вниз, подвешанная на “ручку” с маленьким кольцом. Часто такой знак дополнялся приподнятым “хвостом”, отходящим от одной из “рогов” символа. Иногда рядом ставился на остром конце полумесяц. Позже на флагах Тартарии начинают изображать кого-то, похожего на дракона, но это происходит уже ближе к закату империи.

Относительно новые города Ордос и соседний Канбаши/Ханбаши (почти Канбалык/Ханбалык) нашпигованы образами на тему Чингизхана и тибетообразных монголов. Тут можно полюбоваться скульптурами и картинами, восхваляющими великого “полководца” и его армию – Орду. Можно зайти в мавзолей золотоордынского хана – комплекс выполнен в виде “юрт”. Всё правильно, откуда ж там взяться дворцам, о которых писали современники ближайших потомков основателя Тартарии – ханов Хубилая и Усбека? Историки не знают или делают вид, что не знают, подробностей о житии потомков Чингиз-хана; во всяком случае, по описаниям Ордоса и его окрестностей создаётся ощущение, что здешняя земля ни о ком, кроме как о первом хане Орды, жившем якобы в XIII веке, не хранит памяти.

Обобщая рассказ про регион Ордос, стоит отметить, что историческая и туристическая сферы Китая и Внутренней Монголии поработали на славу, исказив первоначальные смыслы в угоду китайской национальной идеологии. Люди даже в самых смелых фантазиях не должны допустить, что на равнине между рекой Хуанхэ и Великой китайской стеной могли жить “индоевропейцы”. И всё-таки некоторые находки, например, мумии белых людей, назло китайскому руководству проливают свет на не таких уж древних обитателей севера и запада КНР.

Практически со стопроцентной уверенностью можно говорить о намеренном искажении реальной истории этих мест. Страны, основанные при прямом участии представителей династии Чингизидов, либо ранее входившие в состав Тартарии вот уже несколько веков ревностно хранят тайну своего рождения из “чрева” “древней” евразийской империи. В число таких государств входят Россия, Украина, Молдавия, Казахстан, Китай, Турция, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Индия и другие. Архивы этих стран строго охраняются, самые шокирующие для нас находки, скорее всего, подлежат уничтожению. А исследователям и историкам достаются лишь “крохи”, либо то, что “проглядели” хранители этой тайны, либо случайно попавшее на глаза широкой общественности; ещё один вариант – то, что можно трактовать в курсе официальной истории.

Происхождение региона Ордос и его одноимённого города интересно ещё вот чем. Китайское и внутримонгольское бизнес-сообщество рискнуло построить город-миллионник среди пустынного плато на базе небольшой деревушки. Однако, даже сейчас, после крупной застройки этих земель, повсюду видны следы крупного населённого пункта, огромные насыпи вроде курганов, рвы, остатки планировки крепостей и другие немые свидетели великого тартарского прошлого. Почему именно здесь построили новый высокотехнологичный город под брендом Чингиз-хана, якобы монголоида, завоевавшего полмира? Не потому ли, что Китай планирует повторить подвиги великого “полководца” и замахнуться на бывшие тартарские земли? Представьте себе: Чингигз-хан как символ воинственного, победоносного Востока, как образ основателя мощной суперимперии своего времени.

Построив с нуля Ордос и Канбаши, китайский бизнес не смог обеспечить приток покупателей. Оба города заселены лишь на несколько процентов. В интернете некоторые сайты пишут, что ситуация постепенно выправляется. Тем не менее, Ордос стал известен на весь мир как самый крупный в Китае город-призрак, где пустыми простаивают огромные жилые комплексы, а в редких магазинах и кафе почти нет посетителей.

Таково настоящее этих земель, которые раньше назывались регионом Катай, местом расположения известных дворцов великого хана, теперь названных современной исторической “наукой” всего лишь юртами. Китайцы пытаются выиграть идеологическую битву смыслов, используя арийско-скифское прошлое региона Ордос в своих “монголоидных” целях. Но энергетика его словно сопротивляется, и какая-то неведомая сила мешает китайцам получать силу в помощью лжи и полуправды. Город будущего превратился в город-призрак. Слишком круто замахнулись китайцы/чинцы, как никак, – на столицу самой мощной в мире империи всех времён и народов.





Анастасия Косташ, специально для портала Крамола