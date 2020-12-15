“Освобождая” человека от ответственности перед ближними, он оставлял его один на один с необходимостью выживать и продавать свою рабочую силу собственнику средств производства.

Если вы хотите узнать, что же в конечном итоге погубит человеческое общество и, весьма вероятно, жизнь на планете Земля, то я отвечу - либеральный индивидуализм и порожденные им атомизация, приоритет прав индивида над интересами коллектива и всевозможные отклонения в поведении людей.

На подобные печальные мысли меня натолкнуло простое наблюдение и анализ за всем, что происходит в современном обществе. Неожиданно для многих мы столкнулись с тем, что такие понятия, как “норма”, “мораль” и даже “общество” как таковое не просто ставятся под сомнение, но и открыто, зачастую агрессивно, отрицаются группой людей, преимущественно относящих себя к либеральному лагерю. Иногда схожие взгляды высказывают выходцы и из так назывемой лево-либеральной среды. Начиная атаку на общественные устои, эти люди подняли на щит вещь, казалось бы, совершенно бесспорную - права человека. И действительно, крайне сложно спорить с тем, что каждый человек наделен определенными правами от рождения, что все мы заслуживаем быть сытыми, здоровыми, любимыми и счастливыми, никому из нас не хочется подвергаться насилию и притеснениям - все это очевидо. Однако, как это часто бывает, декларируемые лозунги совершенно не совпадают с практикой и приводят к диким, невероятным с точки зрения здравого смысла, результатам.

Начав разговор о правах человека в общем, с борьбы против реального угнетения и неравноправия (хотя, откровенно говоря, уже первые либералы говорили скорее о правах “человека буржуазного”, противопоставляя себя тем самым “человеку феодальному”, но об этом ниже), в дальнейшем люди, которых сегодня принято называть аббревиатурой СЖВ (Social Justice Warriors, CJW) принялись с энтузиазмом дробить единое общество на тысячи мелких групп с противоположными и часто враждебными интересами. И ладно бы речь шла только о разных группах: нет, все пошло куда дальше - до разделения единого колеектива, единого человечества на сонм индивидов, идущих по жизни, руководствуясь исключительно своими “хотелками” и капризами.

Все соверешнно безумные выверты современных феминисток, ЛГБТ - активистов, пара сотен “гендеров”, политкорректность и привычка оскорбляться и подвергать цензуре все подряд имеют один корень: атомизированного индивида, прихоти которого вдруг стали цениться и ставиться выше приоритета общественного блага. Права человека как индивида, оторванного от всех остальных, приводят к совершенно диким последствиям, когда само существование нас как вида ставится под сомнение. Подумайте сами: если “патриархальная семья”, гетеросексуальный брак, принцип взаимопомощи и мораль как таковая больше не являются нормой, если каждый теперь может жить, руководствуясь только собственными интересами и плюя на ближнего, о каких научных прорывах, о каком развитии человека, о каком светлом будущем мы вообще можем говорить? Более того, сам образ какого-либо будущего объявлен утопией, заменен принципом “живи здесь и сейчас”, получай удовольстве и не задумывайся, чем твой гедонизм грозит будущим поколениям. Не отсюда ли кстати берут истоки идеи наподобие чайлдфри, призывающие отказаться от рождения детей?

Если хорошо вдуматься и вглядеть в парад торжествующих индивидов, живущих рядом друг с другом, но разделенных невидимыми стенами, то становится по-настоящему страшно. Страх этот не физический, а, если хотите, экзистенциальный, он заставляет задуматься, а не теряем ли мы прямо сейчас человеческий облик, тот набор необходимых качеств, который и делает всех нас людьми, который позволял человеческому роду выживать и развиваться в течение тысяч лет?

Долгое время эти мысли не могли сложиться у меня в более-менее стройную картину, пока я не столкнулся с действительно фундаментальным трудом Сергей Георгиевича Кара-Мурзы “Советская цивилизация”. Во-первых, настоятельно рекомендую всем потратить часть своего времени и ознакомиться с этой книгой: помимо той узкой темы, что я затрагиваю в статье, там есть еще много интересного. Во-вторых, прочитав раздел книги о двух типах цивилизаций - традиционной (”общество-семья”) и современной, капиталистической (”гражданское общество”) я наконец смог ответить для себя на вопрос: отчего привычное нам, нормальное общество, все быстрее превращается в отвратительный паноптикум.

Начать стоит с того, что сам по себе термин “индивидуум” отличен от понятия “личность”. Индивидуумами (от греческого “неделимый”), то есть совершенно обособленными ото всех общественных связей еденицами, человек стал именно после Реформации, с развитием промышленного капитализма. До этого времени, как пишет Кара-Мурза, все мы, так или иначе, но были представителями традиционного общества, общества-семьи, всемирной общины. Да, семья была небогатой, а “отец” - монарх зачастую строгим и, бывало, несправедливым, но люди не воспринимали себя отделенными от ближнего. Собственно, от взаимопомощи и совместного ведения хозяйства зависело выживание человека - по-другому жить мы не могли. Немалую роль в осознании человечеством себя как единого колеектива играла религия, а если точнее, концепция коллективного спасения души, от которой отошли как раз в эпоху Реформации. Протестантизм - а в особенности, одно из самых радикальных его проявлений, кальвинизм, - стали выражением “духа” нарождающегося капитализма, расколов общество не только по имущественному признаку, но и изначально вычеркнув из списка “избранных”, которые смогут спастись во время Страшного суда, большую часть человечества. Если кто-то не знает, то признаком избранности у кальвинистов было богатство: если человек беден, значит он не достоен царствия божьего и обречен гореть в геенне. Вероятно, именно тут находится источник невообразимой для нас жестокости и цинизма олигархии: оставаясь верными (пусть даже подсознательно) своим идеологическим корням, эти люди на полном серьезе считают окружающее их большинство трудящихся отверженными и даже не вполне людьми.

Раскол общества на миллионы индивидов был выгоден молодому капитализму: “освобождая” человека от ответственности перед ближними, он оставлял его один с необходимостью выживать и продавать свою рабочую силу собственнику средств производства - превращал в пролетария. А еще, согласно исследованиям Эриха Фромма и Макса Вебера, пораждал в атомизированном, оставшемся в одиночку перед лицом необъятной и зачастую враждебной Вселенной, человеке массу иррациональных страхов и стремлений, которые элиты со временем научились использовать в своих интересах, в том числе и для манипуляции массами индивидов.

В крестьянской общине, долгое время бывшей основой организации человеческого общества, как пишет Кара-Мурза, был силен характерный для традиционного общества здравый смысл, сформировавшийся за века ведения хозяйства и борьбы с силами природы. Здравый смысл, нормы поведения, имевшие под собой пусть мифологизированную, но на самом деле вполне практическую основу, передавались с помощью сказок, преданий, пословиц и поговорок и нацелены были на одно - выживание, сохранение и развитие общества. Каждый человек чувствовал и реально был ответствен за процветание своей семьи, рода, деревни, города, государства и человечества в целом. Разрушение общины, которое частично было процессом естественным, лишило человека опоры и здравого смысла, превратило в объект манипуляций со стороны элит.

В какой-то момент мировая олигархия пришла к выводу, что укутать атомизированного человека “мягким одеялом” из его прав, убедить каждого в его исключительности и противопоставить “тоталитарному” обществу - это гораздо эффективнее с точки зрения контроля, чем колотить охамевших пролетариев полицейской дубинкой. И началось: общество потребления, борьба за права всевозможных, искусственно созданных меньшинств, речь о том, что мнение каждого человека - каким бы абсурдным оно ни было, - имеет права на жизнь и должно быть защищено. То, что веками казалось незыблемым, стало расшатываться под ударами индивидов, отстаивающих свою самость, норма перестала быть таковой, пороки и добродетели поменялись местами. Люди потеряли тот самый, упомянутый Сергеем Кара-Мурзой, здравый смысл, и перестали понимать, что удовлетворить мелочные капризы каждого инфантильного индивида на планете Земля попросту невозможно. Нельзя создать “стерильный” язык под диктовку политкорректных профессоров, который бы никого не оскорблял. Можно сколько угодно вбрасывать новые термины типа “слатшейминг” или “гендер”, но для вменяемого человека гулящая баба так и останется шлюхой, а мужчина и женщина останутся мужчиной и женщиной. И здоровое, заботящееся о своем сохранении, воспроизведении и развитии, общество станет относиться к этим явлениям соответственно. Нельзя создать стерильное, совершенно бесконфликтное общество: чем больше разные группы индивидов борятся за свои высосанные из пальца “права”, тем больше нарушаются права фундаментальные: на жизнь, на труд, на крышу над головой, на здравоохранение и образование.

Кстати, о правах. Для либерального индивида на первом месте стоят его юридические, закрепленные в своде законов, права. Из них главное и священное - право частной собственности. Все, что не оформлено в виде статей и параграфов, выносится за рамки и запретом не считается. Отсюда и происходит пренебрежение такими, важными для традиционного общества, для людей, мыслящих категориями коллектива, понятиями как “мораль”, “нравственность”, “долг”, “Родина”. Почему нельзя изменять жене или мужунаправо и налево - ну-ка, назовите мне соответствующую статью в УК. Отчего бы не разрешить педофилию - нужно только предварительно оформить все юридически. Долг у либерального индивида только перед банками, но никак не перед нищим соотечественником, умирающим от голода в моногороде. Забавная, кстати, вещь: вы замечали, что коллекторы, когда звонят должникам, иногда спрашивают: “Вам не стыдно не отдавать долг”. Стыд - понятие не юридическое, это просто интересный вывых сознания у российских сотрудников банковской сферы: многие были воспитанны своими бабушками и дедушками еще в более-менее советской, коллективисткой, парадигме, где “совесть” и “стыд” были понятиями вполне себе реальными, а не отвлеченными, они реально влияли на поведение людей. Современный банкир, стыдящий должника - это вещь абсурдная, но этого никто не замечает. Не должно никого удивлять и пренебрежение к интересам своей страны. Для индивида его “я” - это центр, вокруг которого вращается все вокруг, никакого “мы” для него быть не может. Отсюда и массовая миграция, поиск лучшего места для жизни вместо борьбы за позитивные изменения в своей стране. Ведь главное для индивида - его личное благополучие, и если оно входит в конфлик с жизнью большинства народа, то тем хуже для народа. Время спешить на самолет, уносящий в теплые и более богатые страны.

Выше я уже упомянул про подверженность индивида страхам и манипуляции. Крайне подробно об этом написано у того же Фромма, популярно и доходчиво говорит о том же Кара-Мурза. Индивид, добровольно оторвавшийся от общества, и добровольно же увеличивающий этот разрыв, одновременно боится одиночества, он боится потери работы и средств для существования, ему не на кого надеяться, ведь даже его семья состоит из индивидов, которые в первую очередь думают и заботятся только о себе. Индивид боится потери престижа, положения в обществе, боится своего начальника и случайного прохожего на улице, он боится государства, которое, перестав быть “тоталитарным” и “патерналистским”, устранилось из жизни общества, напоминая о себе только с помощью карательных мер.

И, пожалуй, главное, что важно для нас: индивид не умеет объединяться с ближними для решения каких-то серьезных задач. Индивид, не умеющий подчинять личные интересы коллективным, способен только сбиваться в толпу, стаю, чаще всего движимый примитивными эмоциями, страхом или ненавистью. Неудивительно, что фашизм возник именно в странах Запада: это была именно реакция толпы злобных и испуганных индивидов на экономический кризис. В СССР, обществе жестком, но при этом во-многом традиционном, “семейного типа”, ответом на кризис стал социализм - явление совершенно другого порядка, чем фашизм, так как формировалось общество на совсем иных основах.

Сегодняшняя истерия с коронавирусом - еще одно доказательство тупиковости и гибельности индивидуалистического страха и подхода в целом. Изначальный посыл коронабесов был однозначным: подчинись, или ты умрешь. Ты, такой замечательный, единственный в своем роде, погибнешь, а потому спасайся. Столкнувшись с ответным - во многом инстинктивным ответом “низов”, вспомнивших о взаимопомощи перед лицом опасности, - элиты слегка сменили риторику, переключившись на разговоры о необходимости заботы о ближнем, но это лишь реакция на раздражение общества.

Резюмируя, скажу, что радоваться пока нечему. Последние тенденции, вроде победы демократов в США, говорят о том, что тренд на дальнейшее дробление общества и уничтожение коллективистких начал будет продолжен. Речь идет не о том, что стоит бороться против капитализма за социализм, не об улучшении экономики и не о реформах. Речь о том, что, если мы не свернем с избранного элитой пути, то окончательно деградируем как человеческие существа и доведем себе до полного вырождения. Задуматься стоит всем здравомыслящим людям, независимо от политических воззрений: приматам, в которых все мы можем превратиться. глубоко все равно, какой флаг будет развиваться над разрушенным Кремлем.