Квантовые реакторы. Эффект Ушеренко.

Введение.

Новые фундаментальные открытия и теория Суперобъединения позволяет рассматривать новые энергетические циклы производства тепла, которые в скором времени могут представить серьезную конкуренцию традиционной ядерной энергетики, основанной на использовании радиоактивного топлива. Новые знания позволяют в качестве топлива использовать любое вещество, аккумулировавшее в себе колоссальную энергию. Специально выделено отдельно традиционная ядерная энергетика, поскольку новые энергетические циклы также базируются на физике элементарных частиц и атомного ядра.

Недостаток фундаментальных знаний в области атомного ядра и физики элементарных частиц ограничивает возможности ядерной энергетики с урановым топливом и его компонентами. Впервые природа ядерных сил и структура элементарных частиц раскрыта в теории единого электромагнитного поля (ТЕЭП), как составной части теории Суперобъединения, благодаря знанию квантованной структуры пространства-времени. (см. раздел «Теория». Электрическая природа ядерных сил.). Это позволило провести анализ и показать, что наиболее перспективным топливом является не радиоактивные элементы, а элементарные частицы и античастицы, например, электроны и позитроны. (см. Квантовая энергетика. Что это такое?).

В данном разделе приведено описание патента России № 000 «Способ получения энергии и реактор для его реализации», в котором реализован эффект Ушеренко сверхглубокого проникновения мелкодисперсных частиц в твердые мишени с выделением колоссального количества энергии в канале проникновения. Несмотря на то, что сам эффект был открыт Сергеем Ушеренко еще в 1974 году, его применение в энергетике впервые обосновано в работе «Холодный синтез в эффекте Ушеренко и его применение в энергетике». – М.: Агроконсалт, 2001. В данном случае речь идет не холодном термоядерном синтезе, а о синтезе элементарных частиц и их античастиц из квантованного пространства-времени. Это существенное различие в самой концепции энергетических циклов.

Естественно, что «сжигание» элементарных частиц и античастиц в квантовом реакторе делает такие реакторы экологически чистыми и безопасными. К тому же, технологически обеспечить «сжигание» частиц и античастиц значительно проще, чем обеспечить расщепление или синтез атомных ядер. Если физики еще не могут запустить термоядерный синтез на опытных установках типа «Токамак», ИТЭР и других, то в эффекте Ушеренко выход положительной энергии установлен экспериментально. В этом его колоссальное преимущество. Источником энергии служит электрон-позитронная плазма, которая образуется в канале проникновения в результате бомбардировки мишени (тепловыделяющих элементов) реактора, например, частицами кремнезема (песка), запасы которого в земной коре огромны.

Разработка квантового реактора на эффекте Ушеренко имеет фантастические перспективы. Это замена урановых реакторов на АЭС, замена паровых котлов на газе, мазуте и угле на тепловых электростанциях и котельных для обогрева. Такая работа должна проводится в рамках Киотского протокола, подписанного Россией. Объем бизнеса в области энергетического машиностроения связанного с переходом на квантовые реакторы огромен.

Затраты на разработку опытного образца действующего квантового реактора составят порядка 100 млн. долларов США.

(3 миллиарда рублей).

Для сравнения: стоимость международной программы «ИТЭР» - 10 миллиардов долларов США. К тому же, положительный итог программы «ИТЭР» не столь оптимистичен.

Россия традиционно была страной с развитой отраслью энергетического машиностроения. Наша задача сохранить приоритеты в области энергетики.

Способ получения энергии и реактор для его реализации

. Патент № 2 Россия, МКИ 7 G 21 B 1/00, 1/02

Бюллетень № 9, от 01.01.2001 (приоритет от 01.01.2001).

Аннотация. Изобретение относится к области промышленной энергетики и может быть использовано для создания реакторов, предназначенных для получения тепловой и электрической энергии. Получение энергии осуществляется путем синтеза элементарных частиц и их античастиц в результате воздействия полей ударных деформаций в веществе, устанавливая режим сверхглубокого проникновения в мишень потока тонкодисперсного порошка частиц с размерами порядка 10 мкм и более при их ускорении до скоростей порядка 1000 м/с и более. Частицы ускоряются до значений скорости, при которой начинают регистрироваться вспышки кратерообразующих взрывов на поверхности мишени, а затем скорость частиц уменьшают до исчезновения вспышек. Поток частиц формируют коаксиальным потоком относительно цилиндрической мишени с расщеплением его на отдельные потоки в виде веера.

Реактор для осуществления способа включает герметичный загрузочный бункер для порошка частиц с дозатором, корпус, являющийся одновременно рубашкой для теплоносителя, камеру для теплоносителя, герметичную рабочую камеру, выполненную в виде цилиндрической мишени и закрытую с торцов крышками основной мишени в виде тепловыделяющих ребер. Включает также центральную трубу-стойку, основной ускоритель, кольцевой дефлектор со щелями, узел предварительного центробежного ускорителя в виде диска с ребрами, устройство для очистки внутренней стенки цилиндрической мишени, сборник для порошка, входной патрубок и выходной патрубок для теплоносителя.

Технический результат: повышение технологической эффективности получения избыточной энергии в результате синтеза элементарных частиц и античастиц с последующей их аннигиляцией.

Описание патента. Изобретение относится к области промышленной энергетики и предназначено для получения тепловой и электрической энергии.

Известен способ получения энергии, когда тепловая энергия выделяется в результате дефекта массы при взаимодействии элементарной частицы с атомным ядром или ядер друг с другом, или в результате бомбардировки мишени потоком ускоренных элементарных частиц. (Рудаков реакции. Физические величины. Справочник. Под редакцией , . - М.: Энергоатомиздат, 1991, стр. 1068, 1086, рис. 39.2) [1].

На практике ядерные реакции реализованы в энергетике пока только в ядерных реакторахатомных электростанций (АЭС) на урановом топливе и его компонентах. (Галанин реактор. Физический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983, стр. 920, рис. 1,2) [2].

Недостатком известных способов получения энергии являются невозможность использования нерадиоактивных элементов в качестве топлива, экологические загрязнения окружающей среды, проблема захоронения радиоактивных отходов.

Известен способ получения энергии на основе принципа пространственной трансформации энергии, реализующий способ получения энергии в результате синтеза элементарных частиц и их античастиц. Способ включает воздействие полей ударных деформаций на структуру вещества, в частности, включает воздействие полей ударных деформаций в веществе на возбужденное электронное нейтрино, и последующее его расщепление на электрон и его античастицу - позитрон, с дальнейшей их аннигиляцией и выделением энергии. (Леонов упругой квантованной среды. Часть 2. Новые источники энергии. - Минск, Полибиг, 1997, стр. 56-68, рис. 60) [3].

Принцип пространственной трансформации энергии позволяет использовать уже нерадиоактивные элементы для производства энергии. При этом физическая природа получения энергии базируется уже не на ядерных реакциях расщепления или синтеза, а на реакции синтеза элементарных частиц и их античастиц с последующей аннигиляцией и выделением энергии. Эти процессы управляемы, и не носят неуправляемого цепного характера. При этом важно в новых технологиях производства энергии уменьшить затраты энергии на синтез элементарных частиц и их античастиц, чтобы они не превышали энергию аннигиляции и давали положительный энергетический баланс.

Недостатком известного способа получения энергии является его низкая технологическая эффективность при реализации самого принципа пространственной трансформации энергии в реальных устройствах для выработки энергии.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения энергии за счет сверхглубокого проникновения тонкодисперсных частиц-ударников размерами порядка 10 мкм м) и более в мишень-преграду при создании композиционных материалов, открытый в 1974 году (эффект Ушеренко). Для этого частицы-ударники ускоряют до скоростей порядка 1000 м/с и более, и ударяют о мишень-преграду. Эффект сверхглубокого проникновения в преграду характеризуется выделением избыточной тепловой энергии внутри мишени-преграды. В отдельных случаях выделение энергии в мишени-преграде превышает кинетическую энергию ускоренных частиц-ударников в 102-104 раз и более. (Ушеренко проникновение частиц в преграды и создание композиционных материалов. - Минск, 1998, стр.2, 7, 46, 117, рис. 2.38, 5.14, 6.41) [4].

Недостатком известного способа является нестабильность самого эффекта сверхглубокого проникновения частиц-ударников в преграду, обусловленная высокой неравномерностью проникновения частиц-ударников в преграду и низким суммарным выделением энергии. Это ведет к нестабильности самого процесса выделения энергии в мишени-преграде. Кроме того, низкая технологичность известного способа не позволяет его реализовать в новых энергетических процессах получения избыточной энергии в реальных реакторах, которые могут составить серьезную альтернативу реакторам на урановом топливе и его компонентах. К тому же, имеющиеся научные гипотезы и теории сверхглубокого проникновения частиц-ударников в мишень-преграду не в состоянии объяснить эффект аномального выделения избыточной энергии в мишени-преграде, намного превышающую кинетическую энергию частиц-ударников. ( О природе «сверхглубокого» проникновения твердых микрочастиц в твердые тела. - Доклады Академии наук СССР, 1987. Том 292, № 6, - с. ) [5], (Черный аномально низкого сопротивления при движении в твердых телах. - Доклады Академии наук СССР, 1987. Том 292, № 6, - с. ) [6]. Поэтому способ получения основанный на эффекте сверхглубокого проникновения не нашел практического применения в энергетике.

Проявление эффекта сверхглубокого проникновения тонкодисперсных частиц в мишень-преграду и выделение при этом избыточной энергии обязано эффекту синтеза элементарных частиц и их античастиц и их последующей аннигиляции, и других высокоэнергетических эффектов в результате действия принципа пространственной трансформации энергии. Данный эффект достигается воздействием полей ударных деформации на вещество частицы-ударника и мишени-преграды.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности получения избыточной энергии в энергетических циклах, основанных на процессах синтеза элементарных частиц в результате воздействия полей ударных деформаций в веществе, подчиняясь принципу пространственной трансформации энергии.

В результате использования предлагаемого изобретения по сравнению с известным достигается повышение технологичности и эффективности получения избыточной энергии за счет синтеза элементарных частиц и их античастиц с последующей аннигиляцией без применения радиоактивного топлива на основе урана и его компонентов, удешевление самой энергетической технологии и безопасности производства.

Указанный технический результат достигается тем, что получение энергии осуществляют путем синтеза элементарных частиц и их античастиц в результате воздействия полей ударных деформаций в веществе за счет эффекта сверхглубокого проникновения в мишень-преграду потока порошка тонкодисперсных частиц-ударников с размерами порядка 10 мкм м) и более, при ускорении частиц-ударников до скоростей порядка.1000 м/с и более, съемом тепловой энергии с мишени-преграды, отличающийся тем, что частицы-ударники ускоряют до значений скорости, при которой начинают регистрироваться вспышки кратерообразующих взрывов на поверхности мишени-преграды, а затем скорость потока частиц-ударников уменьшают до величины, при которой вспышки кратерообразующих взрывов исчезают. При этом состав исходного материала тонкодисперсного порошка предварительно выравнивают на однородный по размеру и массе частиц-ударников и покрывают поверхность частиц-ударников полимерным составом. Причем поток тонкодисперсных частиц-ударников формируют коаксиальным относительно мишени-преграды с последующим расщеплением на отдельные потоки в виде веера, перемещая направление потока частиц-ударников возвратно-поступательным движением относительно преграды-мишени.

Реализацию предлагаемого способа получения энергии осуществляют в реакторе, включающим корпус реактора, тепловыделяющую мишень-преграду, ускорительную систему для частиц-ударников, теплообменник, отличающимся тем, что мишень-преграда выполнена в виде цилиндрической камеры, внутри которой коаксиально расположена ускорительная система частиц-ударников. При этом с внешней стороны цилиндрической камеры установлены в радиальном направлении сменные тепловыделяющие стойки-ребра с зазором между ними и возможностью съема тепловой энергии с помощью теплоносителя. А сама ускорительная система снабжена узлом предварительного центробежного ускорителя в виде диска с лопатками, установленного внутри кольцевого дефлектора со щелями. Причем ускорительная система снабжена приводом для ее возвратно-поступательного перемещения относительно мишени-преграды, а сама мишень-преграда снабжена устройством для очистки ее внутренней стенки от компонентов порошка частиц-ударников.

Рассмотрим физические процессы, происходящие при ударе тонкодисперсной микрочастицы, например, из диборита титана (TiB2) размером порядка 50 мкм м) о стальную мишень-преграду в зависимости от скорости соударения. Ударяющая микрочастица имеет название частица-ударник. Анализ взаимодействия частицы-ударника с мишенью-преградой позволяет выделить три характерных режима в зависимости от скорости соударения частицы-ударника:

1) первый режим характеризуется проникновением частицы-ударника на глубину не более 10 диаметров частицы:

2) второй режим обеспечивает эффект сверхглубокого проникновения;

3) третий режим характеризуется кратерообразующими взрывами при ударе частицы-ударника о мишень-преграду.

На фиг. 1 представлено в разрезе проникновение частицы-ударника 1 в мишень-преграду 2 на глубину не более 10 диаметров. На фиг. 2 представлено проникновение частицы ударника 1 в режиме сверхглубокого проникновения в мишень-преграду 2 с образованием канала 3. На фиг. 3 представлен режим взрывного кратерообразования при ударе частицы о преграду.

Первый режим (фиг. 1) реализуется при скоростях менее 500 м/с частица при ударе о стальную мишень-преграду внедряется на глубину не более 10 диаметров частицы. При этом баланс кинетической энергии частицы-ударника и энергии идущей на разрушение материала мишени-преграды соответствует расчетным значениям энергии. Данный режим не годится для производства избыточной энергии.

Второй режим (фиг. 2) реализуется при скоростях порядка 1000 м/с и более, при которых возникает эффект сверхглубокого проникновения микрочастицы в мишень-преграду, характеризующийся тем, что глубина проникновения составляет 102-104 и более диаметров частицы. Отмечены предельные случаи проникновения отдельных частиц на глубину порядка 100 мм. Исследования микроструктуры канала проникновения частицы в преграду показывает, что на всем протяжении стенки канала оплавлены и легированы материалом частицы-ударника. При движении частицы-ударника в канале наблюдается схлопывание канала, то есть вслед за частицей канал закрывается. Оплавление стенок канала и его схлопывание (закрытие) указывает на то, что в основе эффекта сверхглубокого проникновения частиц в мишень-преграду лежат тепловые процессы, обусловленные выделением избыточной энергии и плавлением материала мишени-преграды в канала движения частицы. Энергетический баланс показывает, что количество выделяемой тепловой энергии в канале в 102-104 раз превышает кинетическую энергию частицы-ударника. Если в качестве гипотезы взять гипотезу чисто механического разрушения материала мишени-преграды частицей при ее проникновении без его нагрева канала, то энергетические затраты на такой процесс должны быть намного больше, чем при тепловом разогреве канала до температуры правления материала мишени-преграды. Именно режим сверхглубокого проникновения частицы-ударника в мишень-преграду представляет интерес для производства избыточной энергии.

Третий режим (фиг. 3) реализуется при дальнейшем увеличение скорости частицы-ударника порядкам/с и более ведет к тому, что при ударе частицы наблюдается ее быстрый разогрев до расправленного состояния. В результате такого удара частицы испаряется (взрывается), образуя в мишени-преграде кратер. Энергетический баланс процесса кратерообразования при ударе частицы в мишень-преграду показывает, что энергия кратерообразования соответствует кинетической энергии частицы-ударника. Данный режим не годится для производства избыточной энергии.

Таким образом, эффект сверхглубокого проникновения частицы-ударника в мишень-преграду и аномальное выделение находится в определенном интервале скоростей до которых необходимо ускорять частицы-ударники. Малые скорости недостаточны для проявления данного эффекта. Слишком большие скорости ведут к кратерообразующим взрывам. Поэтому определение требуемых скоростей частиц-ударников, при которых выделяется максимальное количество энергии в эффекте сверхглубокого проникновения, связано с установлением скоростей частиц соответствующих максимальному выделению энергии.

Получение избыточной энергии напрямую связаны с параметрами частицы-ударника: ее размерами, массой, химическим составом и скоростью соударения с преградой. Максимальное энерговыделение наблюдается на скоростях частицы-ударника близких к критической скорости кратерообразования при ударе о мишень-преграду. С одной стороны, частицу необходимо разогнать до максимально возможной скорости соответствующей ее максимальной кинетической энергии. С другой стороны, кинетическая энергия частицы не должна достигать значений, при которых происходит взрыв частицы при ударе о мишень и образование кратера.

Поэтому предложно устанавливать необходимую скорость разгона частицы-ударника в два этапа. На первом этапе скорость повышают до критической величины, когда на поверхности мишени начинают образовываться кратерообразующие взрывы. Затем скорость несколько снижают до величины, когда кратерообразующие взрывы исчезают. Установленная таким образом скорость частицы-ударника будет соответствовать максимальной кинетической энергии частицы в эффекте сверхглубокого проникновения в мишень-преграду, устанавливая необходимый режим выделения энергии.

Регистрация кратерообразующих взрывов осуществляется с помощью фотоприемника. Это позволяет автоматически производить управление скоростью соударения частицы о мишень-преграду в технологическом процессе энерговыделения, устанавливая скорость соударения по отсутствию микровзрывов на поверхности мишени-преграды. Появление микровзрывов на поверхности мишени преграды ведет к срыву режима энерговыделения в технологическом процессе получения избыточной энергии.

Поэтому, чтобы установить оптимальный режим энерговыделения в технологическом процессе при максимальном получении энергии в цикле, необходима максимально увеличить скорость потока частиц-ударников до значений при которых начинается регистрироваться с помощью фотоприемников вспышки кратерообразующих взрывов, а затем, скорость потока частиц-ударников необходимо уменьшить до величины, при которой вспышки кратерообразующих взрывов исчезают. Этот установленный режим является оптимальным.

Для частицы-ударника должен быть определен свой оптимальный технологический режим, который будет зависеть также еще и от размеров частицы и ее массы. Это накладывает жесткие условия на однородность материала частиц по размерам и массе. Обычно порошок исходного материала представляет собой смесь частиц, распределение которых по размерам и массе близко к нормальному распределению. Это требует дополнительного калибрования порошка на фракции по размеру, которого является недостаточным для осуществления технологического процесса. Чтобы получить более однородный состав порошка его выравнивают как по размерам, так и по массе, например, методом электропсевдоожижения.

Повышение кинетической энергии частицы достигается за счет увеличения критической скорости кратерообразующих взрывов. С этой целью на поверхность частицы-ударника наносится полимерное покрытие, которые амортизирует удар частицы о мишень-преграду на высоких скоростях, и тем самым, отодвигает появление кратерообразующих взрывов в область более высоких скоростей. Нанесение антивзрывократерообразущего полимерного покрытия позволяет увеличить кинетическую энергию частицы-ударника за счет применения более высоких скоростей, существенно увеличивая глубину проникновения частиц-ударников в мишень-преграду, и увеличивая тем самым энерговыделение. Кроме полимерного покрытия могут быть использованы другие покрытия, например из мягких металлов и сплавов. В любом случае частица должна иметь двухфазную структуру, позволяющую амортизировать ее удар о мишень при высоких скоростях.

И, наконец, поток тонкодисперсных частиц формируют коаксиально относительно мишени-преграды с последующим расщеплением на отдельные потоки в виде веера, перемещая направление потока частиц возвратно-поступательным движением относительно преграды-мишени. Это позволяет использовать цилиндрическую форму рабочей камеры, и добиться максимального энерговыделения в единице рабочего объема камеры по сравнению с прямоугольной или другой формой, а также добиться рациональной установки ускорительных систем для частиц внутри камеры. Перемещение направления потока частиц возвратно-поступательным движением относительно мишени - преграды необходимо для нормализации рабочей поверхности мишени в случае ее перегрева в локальной области подверженной непрерывной бомбардировке частиц-ударников и продления срока службы мишени-преграды.

Для реализации предлагаемого способа получения энергии в конструкции конкретного реактора, необходимо привести теплотехнические расчеты энерговыделения в случае сверхглубокого проникновения частиц-ударников в мишень-преграду и дать теоретическое обоснование механизма аномального выделения энергии в данном случае.

Рассмотрим баланс тепловой энергии при проникновении частицы-ударника из диборита титана (TiB2) размером порядка dp= 50 мкм м) о стальную мишень-преграду в зависимости при скорости соударения vp= 1000 м/с на глубину проникновения в стальную мишень-преграду hc= 100 мм (0,1 м). Удельная теплота плавления стали lc= 266 кДж/кг (2,66 .105 Дж/кг), плотность стали rс= 8,1 .103кг/м3 . Плотность диборита титана rс= 4,38 .103кг/м3.

1. Определяем массу mp частицы - ударника

(2)

3. Определяем массу mc расплавленного металла в канале движения, полагая, что по мере продвижения частицы-ударника в канале форма канала в сечении уменьшается, а сам канал сужается и имеет форму конуса. Для того чтобы частица смогла пройти в канале сечение канала, она должно быть хотя бы в 1,4 раза больше диаметра частицы-ударника

(6)

Энерговыделение 4500 МДж/кг отчетливо указывает, что внутри канала энерговыделение не связано с химическими реакциями, для которых характерно энерговыделение порядка всего 45 МДж/кг, и имеет совершенно иную природу. О том, что в мишени-преграде в момент сверхглубокого проникновения частицы-ударника, происходят высокоэнергетические процессы свидетельствует установленный эффект засветки рентгеновской пленки, приложенной сбоку мишени-преграды.

7. Находим удельный расход в час mT порошка частиц-ударников для производства WT=1МВт ч (3,6 109 Дж) тепловой энергии

(7)

Итак, для производства 1 МВт ч (3,6 109 Дж) энергии предлагаемым способом необходим расход порошка частиц-ударников 0,8 кг/час ( 0,22 г/с). Для производства 1000 МВт ч энергии потребуется расход порошка 0,22 кг/с. Это вполне реальные цифры показывающие, что предлагаемый способ производство энергии может составить серьезную конкуренцию урановому топливу при мощности энергетического блока 1000 МВт. Оптимизируя скорости частиц и их размеры с материалом порошка и мишени можно значительно уменьшить (на порядок и более) расход порошка.

Коэффициент полезного действия (КПД) предлагаемого энергетического цикла очень высокий и близок к единице, поскольку затраты энергии на поддержание процесса намного меньше выделенной энергии, а КПД определяется общей полученной энергии в цикле за вычетом затрат энергии на поддержание энергетического цикла, отнесенной к общей полученной энергии в цикле.

Обработка экспериментальных данных и теплотехнические расчеты показывают, что внутри канала мишени-преграды проходят высокоэнергетические реакции, которые не могут характеризоваться как химические. Происходящие внутри канала процессы связаны с неизвестными до сих пор явлениями в области элементарных частиц и атомного ядра. Достаточно указать, что энергия единичной частицы-ударника в указанных процессах составляет 1,45 .10-4 Дж (~1015эВ). Это энергии, превышающие в 103 раз энергии, достигаемые в самых мощных протонных ускорителях на единичную частицу. Еще никогда физика высоких энергий не работала с исследованием энергий ускоренных микрочастиц большой массы.

Обоснование механизма аномального выделения энергии в предлагаемом способе требует критического отношения к современному уровню знания физики элементарных частиц и атомного ядра, поскольку известные знания не позволяют анализировать механизм образования массы у элементарных частиц, и объяснить природу дефекта массы при получении избыточной энергии. В предлагаемом способе получение избыточной энергии связано с дефектом массы элементарных частиц и их античастиц при их синтезе с последующей аннигиляцией. Механизм формирования массы у элементарных частиц впервые представлен в теории упругой квантованной среды (УКС). (Леонов доклада по теории упругой квантованной среды (УКС). Материалы 6-й Международной научной конференции. Современные проблемы естествознания 21-25 августа 2000 Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург, 2000, с. 3-14.) [7].

Известные физические теории, такие как ньютоновская механика, теория относительности и квантовая теория не в состоянии объяснить механизм образования массы элементарных частиц. Теория УКС является дальнейшим развитием квантовой теории и рассматривает процессы производства избыточной энергии только в результате дефекта массы элементарных частиц всего в трех случаях:

1) дефект массы орбитального электрона в химических реакциях;

2) дефект массы нуклонов внутри атомного ядра в ядерных и термоядерных реакциях;

3) дефект массы элементарных частиц в результате реакции аннигиляции частицы и античастицы.

Использование понятие дефекта массы в современных ядерных реакторах на урановом топливе без знания феномена массы как фундаментальной физической категории, привело к таким колоссальным техногенным авариям как Чернобыльская катастрофа. Само же понятие массы вытекает из решения гравитационного уравнения Пуассона, в основе составления которого лежат упругие деформации материи. В теории упругости уравнение Пуассона описывает специфику упругой деформации, заключающаяся в том, что деформация растяжение в определенной локальной области неразрывно связана с деформацией сжатия соседней другой локальной области, обуславливая сопротивление упругой деформации.

Критика современной теории гравитации сводится к тому что, применяя уравнение упругой деформации Пуассона для описания распределения гравитационного потенциала в пространстве, до сих пор учитывалась только внешняя область, так называемая область искривления пространства, считая, что данное искривление обусловлено действием гравитационного заряда в виде массы частицы или тела. Такой подход не учитывает внутренних условий, поскольку любому искривлению, всегда противодействует сила. В противном случае система, не имеющая силы противодействия, будет находиться в неустойчивом состоянии, и искривление должно переходить в коллапс. Но экспериментально такого гравитационного коллапса как всеобъемлющего явления не наблюдается. Физические тела представляют собой довольно устойчивые системы.

Известно гравитационное уравнение Пуассона в векторной форме как дивергенция градиента гравитационного потенциала, и его решение в виде распределения гравитационного потенциала j для сферически симметричной массы

(8)

(9)

где G = 6,67 .10-11Нм2/кг2 - гравитационная постоянная; 1/r - кривизна пространства, м-1; r - расстояние от центра массы m до точки в пространстве с потенциалом, м; rm - плотность вещества массы, кг/м3; jn - ньютоновский гравитационный потенциал, м2/с2.

Известное гравитационное уравнение Пуассона (8) и его решение (9) некорректно, поскольку не учитывает фактора сопротивляющемуся наличию кривизны пространства 1/r. Поскольку запись уравнения Пуассона и его решение представлены в некорректной форме, то они противоречат другому уравнению из теории поля, которое определяет энергию покоя гравитационного заряда, то есть энергию, аккумулированную в массе m.

Из теории поля известно, что энергия Wo заряда (массы) в статическом поле определяется работой по его переносу массы m из бесконечности с нулевым потенциалом в точку с гравитационным потенциалом j, величина которой известна в соответствии с принципом эквивалентности массы и энергии

(10)

где Со»3.108 м/с - скорость света в не искривленном пространстве.

Из уравнения (10) следует, что гравитационный потенциал j окружающего пространства определяется величиной , то есть , а не ньютоновским потенциалом jn, как это следует из решения (9) известного уравнения Пуассона (8).

Данные противоречия устраняет теория упругой квантованной среды (УКС), решая совместно уравнение Пуассона (8) и уравнение эквивалентности массы и энергии (10). В результате их совместного решения появляется гравитационный потенциал действия jа, описывающий уже искривленное пространство с учетом фактора, препятствующего искривлению. А если быть более корректным, то речь идет уже о факторе, определяющем сопротивление деформации квантованной среды через гравитационный потенциал действия jа, который вводится в реальное уравнение Пуассона для деформируемого гравитационного поля.

Источник: https://pandia.ru/text/78/362/54.php