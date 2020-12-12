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Памяти Валентина Гафта

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10992543.html
Рубрики: Мировоззрение, Психология, Творчество
Метки: гафт, память, стихи
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9654 7552
    Мирослава час назад

      Валентину Гафту повезло.Ему дали время осмыслить его жизненный путь. Он умер не сразу поле инсульта, а через полгода или больше. Его жена писала, что он старался оставаться один и просил, чтобы ему не мешали. Он думал или переживал этапы своего пути…Мне так представляется.

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