Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Валентину Гафту повезло.Ему дали время осмыслить его жизненный путь. Он умер не сразу поле инсульта, а через полгода или больше. Его жена писала, что он старался оставаться один и просил, чтобы ему не мешали. Он думал или переживал этапы своего пути…Мне так представляется.