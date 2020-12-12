Охватившую нас пандемию сравнивают с войной. Действительно, война: её масштабы огромны, жертвы ужасны. Каждый: стар и млад, начальник и подчинённый — чувствуют себя на поле боя. Снаряды ложатся рядом, не щадят ни губернаторов, ни мэров, ни министров, ни глав корпораций, ни художников, ни конструкторов, ни малых мира сего. Война не мировая, она — всеобъемлющая. Но есть разница между этой войной и той, которую мы выиграли в великих и кровавых сражениях. Там был враг, он был олицетворён, у него была страшная идеология. Он посылал нам не только снаряды, но и жёстоко требовал от нас, чтобы мы сдались, и только тогда смогли бы уцелеть. Была линия фронта, за которую мы не пускали врага, и здесь, за линией фронта, продолжали работать заводы, жили не покорённые, не пленные, свободные люди, у которых было государство, была великая оборонная промышленность, были командармы, был Сталин. Народ шёл в бой за Отечество, за храмы, за Днепрогэс, за Мавзолей, за наши снегопады, рощи и реки. Он шёл в бой за вождя — за Сталина.

Нынешняя война с пандемией иная. Враг не имеет идеологии, не имеет лица, он страшен тем, что он повсюду. Он среди самых близких, он в тебе, и ты становишься врагом для своих дорогих и любимых, ты с каждым вздохом источаешь гибель и смерть, и это делает человека беспомощным пораженцем. На человечество обрушивается шквал информационной тьмы, с утра до вечера радио, телевизор, Интернет говорят о болезнях, о трупах, о вновь заболевших, о переполненных больницах, о гробах, о целлофанах, в которых лежат покойники. Люди запуганы смертельно, загнаны в свои квартиры, в свои норы, в свои тупики. Их охватили уныние, беспомощность, беспросветность. Они перестали творить, перестали любить, вслушиваются в своё дыхание, полное сипов и кашлей, беспокоятся, чувствуют ли они запах духов, вкусных ягод, первого снега, не обречены ли они, не время ли готовить погребальное одеяние. Этот страх, беспомощность накликает болезнь. Она, невидимая миру, летает среди людей и ищет не только тех, кто слаб здоровьем, у кого немощные лёгкие, но тех, кто боится. Она узнаёт людей по страху и кидается на добычу. Страх — это первый симптом болезни, за которым наступает удушье и томографы показывают поражённые лёгкие.

Как бороться с этим, как сберечь свою душу, как не пустить в душу страх, черноту, уныние, тотальное неверие, которое сменяется ненавистью, свирепым безумием, бунтом? Как сохранить в себе личность, когда милые и близкие болеют этой страшной болезнью? Многие дорогие люди уже ушли, их нет. И я иногда чувствую себя узником, уже приговорённым к смерти, который ждёт, что вот-вот загремит тюремная дверь и в камеру войдут палачи.

Как противиться этому ужасу? Конечно, я читаю прекрасные стихи, слушаю высокую музыку, обращаюсь ко всему светлому, целебному, неподвластному тлению, стараюсь соединиться с высокими энергиями красоты, блага. Меня спасают помимо масок и карантина моё дело, моё творчество, моя преданность искусству, которому я посвятил свою жизнь. Я пишу мой роман, и моё творчество гонит прочь болезнь, оберегает меня от уныния, делает живым, творящим человеком, соединяет с тем, что не подвержено болезни и смерти.

Сегодня, когда у каждого окна сидит ворон и каркает тебе, что ты обречён и погибнешь, что власть тебя бросила, что вакцина не действует, что больше нет коек и ты, попав в больницу, будешь лежать под лестницей в стылом коридоре, сегодня особенно драгоценны те люди, которые продолжают творить и в этих условиях остаются творцами. По всей великой России от Смоленска до Тихого океана эти творческие люди захвачены своими увлечениями, своими благими начинаниями.

В уральской деревне Усть-Утка среди тайги, у реки Чусовой живёт женщина, которая собирает вокруг себя детей, и они из тряпиц и лоскутьев делают кукол: царевичей, королевичей, богатырей, а также матерчатый зелёный танк Т-34 с красной звездой. И этот кружок маленьких творцов, чудесных мечтателей служит нам примером, вдохновляет нас.

Группа энтузиастов замыслила великий труд под названием «Наркомы Победы». Они пишут фолианты, собирают сведения о великанах, которые в период войны сумели создать оборонную индустрию, перенести заводы с захваченных фашистами земель за Урал, в Сибирь, чтобы снабдить армию танками, пушками, самолётами, кормить людей скудными запасами хлеба. Это начинание — продолжение «Бессмертного полка», и люди, занятые этим начинанием, кажутся бессмертными.

В маленьком городке Торжок много веков работали золотошвеи, они создавали удивительные узоры для царских одежд, вышивали золотом эполеты русских полководцев. И сейчас в Торжке есть золото­швейная артель, которая погибла бы, если бы не нашёлся удивительный человек, спасший эту артель. Он купил её, возродил промысел, обучает новых золотошвей этому удивительному мастерству. Его мечта — соткать золотой пояс, который можно было бы протянуть по всему Золотому кольцу русских великих городов и крепостей, а также объять этим поясом весь огромный русский путь, что не меньше, чем великий китайский шёлковый. Русское великое кольцо — это Транссибирская дорога, которая идёт из центральных областей до Тихого океана, у порта Находка переходит в Северный морской путь, идёт сквозь Охотское море, огибает Чукотку, из ледовитых морей приходит в Мурманск и там смыкается с Транссибирской. Такой золотой пояс — это великая мечта о нашей красоте, о нашей неизбежной Русской Победе.

Или Аркаим, который недавно потерял своего открывателя Геннадия Борисовича Здановича. Аркаим не остался осиротевшим. Вокруг Аркаима создаётся целое общество ревнителей, продолжающих дело Здановича, оберегающих эту находящуюся на юге Урала древнюю матку, из которой вышли все громадные цивилизации Индии, Ирана, европейских народов. Они охраняют эту матку как праматерь цивилизаций, опекают эти великие цивилизации и великие народы, повествуя им, что их праматерь жива и примет их к себе обратно, обнимет материнскими объятиями.

Русская Мечта особенно насущна сегодня, когда люди совсем перестали мечтать. Эта мечта о неизбежной победе, о нашем великом будущем поможет разогнать тьму, победить энтропию, одолеть тепловую смерть, которая охватывает наше русское мироздание. Сегодня как никогда своевременно создание движения Русской Мечты. Движения, в котором крохотная деревенька или гигантский государствообразующий завод становятся равными, ткут своими русскими усилиями драгоценный золотой пояс, что оберегает наш народ и нашу Россию от напастей и потрясений.

Обложка: Илл. Геннадий Животов

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.