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Следим за сахаром, Забили на коммуналку, Карантин в СИЗО // Галопом по Европам #355

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=93j8TobVs_o
Рубрики: Видео, Политика, События
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25335 3425
    Русофил 11 декабря 22:49

      Сахар подешевеет.
      Радуйся страна.
      Сахар дешёвый,реакеты летают.
      Что ещё надо?
      В Кремле Ёлка но детей на неё не пустят,пандемия.
      Путин сам будет вокруг хороводы водить.
      Вот ему сурприз подкинули тупые слуги
      Ох веселуха началась.
      Толи ещё будет

      1 1
      0
    • 12619 11165
      Руса три часа назад

        В Советском Союзе уже не было бы никакой пандемии коронавируса.
        Оптимизация и преступная халатность властей нанесли огромный ущерб здравоохранению РФ.

        1
        1
        • 8754 8174
          KTРуса три часа назад

            Нам пытаются представить власть безликой,но на самом деле у власти есть имена и фамилии,и это не только Путин.Путин-козёл отпущения и не более того.

            • 12619 11165
              РусаKT два часа назад

                Ага, например, за протестами в Хабаровске и арестом
                Н. Платошкина он наблюдает со стороны, за кулисами. )

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