Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Сахар подешевеет.
Радуйся страна.
Сахар дешёвый,реакеты летают.
Что ещё надо?
В Кремле Ёлка но детей на неё не пустят,пандемия.
Путин сам будет вокруг хороводы водить.
Вот ему сурприз подкинули тупые слуги
Ох веселуха началась.
Толи ещё будет
Сахар дешёвый-самогон дешёвый.Куча выходных.Лепота.
Думаешь Шариковы поспиваются все нахрен?
Да в принципе,они и так уже спились.
На носу Ханука,Рождество католическое,Новый год,Рождество православное,Старый Новый год,Крещение,просто им решили праздник устроить.
В Советском Союзе уже не было бы никакой пандемии коронавируса.
Оптимизация и преступная халатность властей нанесли огромный ущерб здравоохранению РФ.
Нам пытаются представить власть безликой,но на самом деле у власти есть имена и фамилии,и это не только Путин.Путин-козёл отпущения и не более того.
Ага, например, за протестами в Хабаровске и арестом
Н. Платошкина он наблюдает со стороны, за кулисами. )