Глава РАН заявил о потере Россией космоса
Мы больше не можем конкурировать в космосе с другими ведущими в этой области державами. К такому печальному выводу подвел присутствующих в среду на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке президент РАН Александр Сергеев.
Наше отставание имеет численный показатель — космическая наука финансируется в 60(!) меньше, чем научные проекты NASA. Постоянно недофинансируются и проекты в других областях науки — в частности, постоянно переносятся вправо сроки сдачи передовых ускорителей уровня «мегасайнс». «К чему подводят нас? — задал вопрос Сергеев. — Может, нам совсем отказаться от космоса?» Звучит почти апокалиптически, но в то же время, увы, абсолютно реально.
Первым «реквием» по российской науке исполнил открывший заседание председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он констатировал, что, если судить только по количеству ученых, Россия уже давно не является лидером в научном мире. «Сегодня в Китае в шесть раз больше исследователей, чем в России, в США — вдвое! Хотя когда-то у нас их было гораздо больше», — отметил Никонов. Ежегодно только 1 процент наших выпускников идет в науку.
Почему так происходит? Вроде бы президент страны Владимир Путин еще в 2012 году издавал указ о восстановлении уровня финансирования науки в размере 1,77 ВВП к 2015 году. Но его, увы, не исполнили даже к 2020-му. Этот уровень по-прежнему составляет 1,1% от ВВП.
Удивительно, что даже в такой аховой ситуации наука в России еще жива и создает проекты нобелевского уровня. Президент РАН привел в пример орбитальную астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», запущенную в космос летом прошлого года. В ее создании принимали участие российские НПО им. Лавочкина и Институт космических исследований РАН, а также коллеги из Германии. Находясь на расстоянии 1,5 млн км от Земли, обсерватория за год, к июню 2020 года, создала полную карту неба.
Еще одно выдающееся достижение — лекарство от болезни Бехтерева (хронического системного заболевания суставов). Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивали организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием. Кстати, сам автор исследования был болен болезнью Бехтерева, но излечился от нее.
Увы, все это — ложка меда в огромной бочке дегтя. Ведь тот же «Спектр-РГ» — проект, который планировалось запустить в космос еще в 2016-м. А смогут ли сейчас ученые, начав с нуля, поднять подобный — вопрос.
«Финансирование научного космоса снижено фактически до минимума, что не позволяет нам конкурировать с NASA», — признал президент РАН. Он вспомнил недавнее совещание с президентом страны относительно Федеральной космической программы. Она, как известно, урезается, и, что самое обидное для ученых, — за счет научного космоса.
«По этой программе на 2016–2025 годы планировалось выйти на финансирование 12–15 млрд рублей в год под задачи научного космоса», — сказал Сергеев. На деле же мы видим, что «к 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 миллиарда рублей вместо 15 миллиардов. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в NASA».
Экономим мы на самом элементарном — например, на приборной базе, которая давно морально и физически устарела. 9–12 лет для многих приборов — это очень большой срок. На их обновление, по словам Сергеева, в 2020 году запланировано потратить около 10 миллиардов рублей, к 2024 году эта сумма должна возрасти до 90 миллиардов. Звучит громко, но на самом деле...
«Что такое 90 миллиардов рублей, — задался вопросом Сергеев, — это всего лишь 1 миллиард евро. Сумма, выделяемая в год на финансирование одного (!) европейского института». А ведь успех науки, уровень конкурентоспособности во многом зависит именно от владения уникальными инструментами. Тут Александр Михайлович вспомнил про установки уровня «мегасайнс», такие, как исследовательский ядерный реактор на территории Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова в Гатчине: «В 2010 году он был передан в Курчатник (Курчатовский институт. — Авт.). Его президент Михаил Ковальчук обещал быстро ввести его в строй, но на дворе уже истекает 20-й год, а запуск все переносится».
И такое отставание — практически во всем. В космической программе запланировано до 2024 года запустить аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Но позвольте, американцы с китайцами к этому времени уже будут запускать к Луне пилотируемые станции с космонавтами, создавать научные городки. «А мы собираемся отправлять только автоматическую станцию?! — резонно недоумевает президент РАН. — Проблемы с постоянными сдвигами и долгостроем приводят к тому, что проекты устаревают и становятся порой не интересны не только мировому научному сообществу, но и нам самим».
Конечно, ученым могут сказать: денег в стране нет, не нравится — не берите даже то, что дают. «Но что же, нам тогда вообще от космоса отказываться, от создания современных источников нейтронов?» — спрашивает президент РАН.
Увы, похоже, все к тому идет. По словам Сергеева, президент страны дал указание восстановить финансирование научного космоса на должном уровне, но последующие встречи на уровне Минфина показали, что, наверное, вряд ли это будет сделано. Спрашивается, какой смысл в этих указаниях, если чиновники все равно их игнорируют?
Можно констатировать , что наследие , задел великой древней цивилизации закончился.
А государственный режим , возникший после СССР даже покрасить не в состоянии то , что было построено до него.
И что?
Что этому старому нытику надо от ГОСУДАРСТВА?
Почему Илон Маск летает а старый нытик не может?
Их гнать всех нахрен.
Но старый добрый Путин жалеет старых ТУПЫХ совкоучёных…..
Живём дальше
Кажись, кого-то отстранили от корыта.
Ждем следующих плакальщиков.
В том то и дело что и НЕ отстранили и кроме слёз НЕТ НИЧЕГО.
Жрут пердят и плачут.
И это давно и ничего не меняется
В прошлом году министр здравоохранения признал провал реформы медицины. Министр образования давно уже озвучил проблемы реформ в образовании. И все с честными глазами, ни чувства вины, ни сожаления – тупо разводят руками. И все на местах и просят каких то денег дальше.
Совки.
Алекса́ндр Миха́йлович Серге́ев (род. 2 августа 1955, Бутурлино, Горьковская область, РСФСР, СССР) — советский и российский физик. Президент Российской академии наук с 27 сентября 2017 года.
Специалист в области физики плазмы
ВСЁ
Врукипедия не знает его ОТКРЫТИЙ
Он НОЛЬ
Он какой-то специалист.
Вот такая в стране РАН набитая тупыми совковыми динозаврами знающими только слово ДАЙ.
И в мыслях нет что наука может ДАВАТЬ….
САМА себя содержать и ещё и всех вокруг КОРМИТЬ.
У меня палец устал крутить страницу в Вики про Сергеева. Там одни названия публикаций, которые с первого раза не выговорить, а про их значение вообще остаётся только догадываться. Лауреат всяких наград и автор кучи публикаций. Мировой авторитет. Зачем врёте?
Какое научное открытие совршил Сергеев?
НапеЙсал (не факт что сам) много заумных статеек НИОЧЁМ?
А толк?
Ну польза СТРАНЕ какая?
Жванецкий пеЦсал так смеялись а этот о чём?
Не пробрался-бы на должность никто бы и не знал такого ВЕЛИКОГО.
А вот те кто РЕАЛЬНО ИЗОБРЕТАЮТ (графены всякие) всё бегут и бегут из страны Серых СОВКОВ от Сергеевых подальше.
Или прячутся от них в других структурах не РАН
ВНЕ РАН есть ещё наука в РАН только коммерция.
Ты кстати выясни а что ВСЯ РАН создала или открыла за прошлый год.
Ничего
То, что настоящие спецы не в РАН, это правда. Но, убегают единицы и те не совсем настоящие. И подписку ни кто не отменял.
В РАН нет подписки.
А НЕ в РАН на подписке всё и держится.
Почти не бегут ибо это “измена Родине” со всеми вытекающими.
И садют учёных продажных регулярно.
Но это им НЫТЬ не мешает….
В прошлом году НИЧЕГО не открыли не создали дайте денег а то без денег не открывать и НЕ создавать трудно.
А в городе Сочи уже почти все такси АМЕРИКАНСКИЕ-Убер.
Боримся с “врагом”.
И так по всей стране…
Зомбоящик борется а такси ездят и Кока-Кола рекой итд.
И интернет американский
РАН- вывеска, рекламный щит, для партнёров. Кому то ж надобно взаимодействовать с забугорьем. Дороговато обходится, а кому легко?
Согласен.
И нечего добавить…
Краткость Ваша сестра?
Племянница.
Образование с культурой и здравоохранением потеряли, на подходе космос… Что будет следующим?
Мне кажется, что приватизируют те предприятия которые построили за последние годы и свалят на заранее подготовленные позиции.
Что от них ещё ожидать.
Паразитизм одним словом.
Минус махнулся случайно, не ставлю минусов принципиально.
“Паразитизм одним словом” – капитализм…;))
Свалить-то свалят… Только кому они там нужны будут? Позиции там у них слабы, а капитал, как не законно приобретённый, изымут и вся недолга…
Следующая – обороноспособность. Например, за 20 (!!!) лет путинского правления со стапелей Севмашпредприятия сошло 6 (шесть)АПЛ, с учетом того, что 2 были заложены еще в 90-е годы.
А вот в “проклятом совке” то же предприятие в 1970-м году сдало флоту… те же 6 АПЛ проекта 667А! 20 лет и 1 год!
Коментарии будут?
ТК-208(проекта 941 «Акула») модернизировали больше 10 лет,переименовали в “Дмитрия Донского” и выдали за свой успех,хотя пароход спущен на воду в 81м,а в 91м был поставлен на модернизацию(проект уже был).
Круче 941 проекта в мире ничего нет,СССР построил 6 штук,3 уже порезали на иголки,2 стоят на отстое ждут своей очереди ну и осталась”слава российского флота” “Дмитрий Донской” которому уже будет 40,мать их, лет!
В Пиндоссии одногодки 941 и 949 (не Антеи, а Граниты) до сих пор на службе! У нас порезали – без одного все бэдээры, оба Гранита, 2,3 и 4 корпуса Акул, Барса головного. Только пароход после СР и модернизации – а его под резак! И пиндоссы с подпиндоссниками тут как тут: “Вот вам, please, новейшие водяные резаки, вот вам новейшие супер-пупер гильотины! Только режьте! Только уничтожайте! Плоды трудов десятков тысяч людей и дело всей их жизни”
Есть такой “фильмец” в сети, по другому не сказать – про утилизацию, кажется, 2-го корпуса 941. Ну так вот – я его до сих пор не могу смотреть дальше 10-й минуты. Это как прямой эфир про Чикатилло смотреть…
PS: такую страну PROSRALI!!!
Не только резаки,но и деньги выделяли,страшно сказать,аж по по целых 10 миллионов долларов.Хотелось бы узнать фамилии “героев”подписавшихся под этим.
Видеть не могу этого болтуна Рогозина ,как можно на стратегическую отрасль ставить этакого ушлепка патриотического по рождению и тупого в т.ч.занимался бы строительством партий-это его.Но Россия выкрутится и здесь.
Выкрутится.Только во сколько,в том числе и жизней,это обойдётся?
Жизней КОГО?
Космонавтов?
Вроде все живы
Почему только космонавтов?Всех и тебя в том числе.
А куда его ставить?
Сперва засунули ПОДАЛЬШЕ в НАТО а теперь ПОДАЛЬШЕ в космос.
И космос НЕ стратегический а БАЛОВСТВО…..
Очень дорогое и почти всегда ненужное.
Посмотри на Маска.
Они с Рогозиным как близнецы
Только наш тупее
Зато НЕ ЖИД
Почему не жид?По поведению-явный жидяра.
По поведению все жиды кто не Шариков.
Ты тоже ))
Не скажи.))
может и дорогой и тем более нам не нужно, как китайцам доказывать, что мы гениальная нация,но там технологии передовые -этот термоядер например.
Нация не может быть гениальной.
Это толпа слабомыслящих.
А гении рождаются в любой нации
а для меня гений тот слепой из деревни ,что для старой матери наощупь построил дом,да,видя такой кто -то бесплатно дал ока и др,но дошел до конца.Для меня это подвиг и гениально,больше ,чем Перельман с какой-то хренью в питере.
Это твой выбор.
Но пользуешься САМА не его домом а поделками ЖИДОВ.
И не брезгуешь и не отказываешься.
Только ножкой топаешь грозно.
Все гады.
Будьте прокляты и за русский язык и русскую культуру-литературу жидами созданную.
За города,машины,одежду и обувь и вкусную еду жидами созданную.
И за интеренет жидовский
Да откройся ты наконец ,какой ты Русофил.Раз Солонина с Гардоном притащил и восторгаешься ими тут и серешь на головы русских,которые без жидов и не родились бы наверное ,премируют тебя к Н.Г.-бизнес же -это всё.Только я теперь ваши статьи относительно ВОВ и сталинидзе с читкатилами никогда не открою больше,достали за три года.
Да!
Александр Сергеевич Пушкин великий и РУССКИЙ жид.
И Вам я не даю всё РУССКОЕ растоптать и унизить только потому что оно создано жидами
941, зав.712 (2 корпус): 1983-1999. 16 лет!
941, зав.713 (3 корпус): 1984-1998. 14 лет!!
941, зав.724 (4 корпус): 1985-1998. 13 лет!!!
Что это, если не ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
Того и гляди, что следующие будут “Батый” да “Наполеон” с “Бисмарком”…
Ага, а то что до Путина Горбачев и ЕБН “поработали” ничего? Путину же нормальная, сильная страна досталась. Чего это он…;))
Как все за космос распереживались, бедолаги. Это же ужасть, китаезы и амеры на луне станции будут строить, а мы не будум. Абидна! Только, уважаемые академии не могут толком изъясниться, а на кой черт сии фигвамы нужны, для каких целей влезать в такие космические проекты, с космическими же затратами. Запустил, в свое время СССР пару луноходов, получил результат, сделал вывод: делать там нехрен, от слова совсем. Может, в своё время и в США отказались от продолжения лунной гонки, что увидели как Союз по тихому ушел в сторону, предоставив супостату почетное право тратить деньги в одну харю.
Глава Ран наконец то признался что он идиот.)Такое впечатление что были заброшены базы по всей солнечной системе,а рядом с ними обустроили базы вражеские маскоджидаи.)Да еще и на Луне построили звезду смерти,что китайский лунный заяц пропал там без права переписки.)))Согласен что распил в башке этих идиотов,затмевает даже грамотно попросить бабла,не обоцравшись интеллектуально в очередной раз.)
“Включать дурака”- пункт должностной инструкции.
Ну да,пускай враги думают,что на кажную их хитрость,мы ответим непредсказуемой глупостью.)
Шо то не так с сегодняшней Луной, Степаныч. В том году об неё разбился Срульский “Берешит”. Получается , и этих там не хотят , кроме кетайцев. Каки-то “маскоджедаи” не те ! )
Просто кетайские зайцы понравились местным шашлычникам,а маскоджедаи как обычно борюцца с темной стороной,и проигрывают пока.)
В Китае временно закончились на шашлык коты таби скотиш фолд.
С ней давно уже всё не так.Борька Моисеев предупреждал.))
Для чего? Ну, для таких как имярек,возможность, рекламируя очередной чайник или утюг, гордо изречь: “С использованием космических технологий!”
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Мультики для академиков https://www.youtube.com/watch?v=PtPsGVvhUdw
не капельки не технарь ,но почему то радуюсь с ведущим за наше изобретение ,которое было заложено еще в 1958г,а как же эти все победители нас в 1991г и предатели всякие из РАН не передали им наши разработки ??или даже на готовом материале не смогли нас догнать.Как и этот блефующий кагтавый Илон хрен бы улетел ,если бы для имиджа Трампа не помогла Россия.Я читала так же о планах постройки новой ,только нашей МКС,эта поизносилась уже ,продырявили её .Молодцы Степаныч и Сневар -с ними всегда спокойно,а то весь хор серый причитает,плюётся и живет воспоминаниями.