Древесная защита
Когда строили города из деревянных строительных материалов?
Какую помощь экосистеме планеты оказывает лес? Почему человек завидует природе? Сколько лет самому старому лесному массиву? Почему сердце работает ровнее в жилище из дерева? Какими свойствами обладают смолы в древесине?
Действительно приятный голос…Хотелось бы вставить свои 5 копеек.Лиственница каменеет везде,кроме земли(точнее грунта).Если дом не большой листвяк вполне сойдет за сваи,при подобном подходе.Земля-великий утилизатор.Но если вы решили поставить забор,пробурили лунку,установили листвяжный столб и тромбанули дно лунки и бока лунки от столба,оградив от попадания земли….Аллилуйя…Пока грунт не попадет сквозь вашу забутовку лунки…листвяку ничего не грозит.Дом из листвяка-это …сомнительно.листвяк трескается и слоится на солнце.Для постройки дома нужна сосна…Кедр(кедровая сосна)…Только не соображающий и богатый долб..б ставит из кедра дом.Кедр-только для внутренней отделки дома или бани.Он ох..енен сам по себе.Ель-слаба и проигрывает вышеперечисленным деревьям для строительства,как и пихта…Они не для этого заточены.Каждому дереву-свое предназначение.Может кому и сгодится…Я знаю точно 100-ый столб лиственницы 3м стоит как один метр 60-ой профильной трубы 1.5 мм толщины (в Сибири,конечно).Живите в здоровых домах,люди,сперва экономьте и …потом дышите.