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Древесная защита

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Когда строили города из деревянных строительных материалов?

Какую помощь экосистеме планеты оказывает лес? Почему человек завидует природе? Сколько лет самому старому лесному массиву? Почему сердце работает ровнее в жилище из дерева? Какими свойствами обладают смолы в древесине?

СТРАТЕГИИ ПРИРОДЫ. КАК МУДРОСТЬ ЛЕСА ИЗМЕНИТ НАШУ ЖИЗНЬ?

Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/drevesnaya-zaschita
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17666 13612
    Ъ 11 декабря 16:35

      Действительно приятный голос…Хотелось бы вставить свои 5 копеек.Лиственница каменеет везде,кроме земли(точнее грунта).Если дом не большой листвяк вполне сойдет за сваи,при подобном подходе.Земля-великий утилизатор.Но если вы решили поставить забор,пробурили лунку,установили листвяжный столб и тромбанули дно лунки и бока лунки от столба,оградив от попадания земли….Аллилуйя…Пока грунт не попадет сквозь вашу забутовку лунки…листвяку ничего не грозит.Дом из листвяка-это …сомнительно.листвяк трескается и слоится на солнце.Для постройки дома нужна сосна…Кедр(кедровая сосна)…Только не соображающий и богатый долб..б ставит из кедра дом.Кедр-только для внутренней отделки дома или бани.Он ох..енен сам по себе.Ель-слаба и проигрывает вышеперечисленным деревьям для строительства,как и пихта…Они не для этого заточены.Каждому дереву-свое предназначение.Может кому и сгодится…Я знаю точно 100-ый столб лиственницы 3м стоит как один метр 60-ой профильной трубы 1.5 мм толщины (в Сибири,конечно).Живите в здоровых домах,люди,сперва экономьте и …потом дышите.

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