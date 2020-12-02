...рассказов и повестей, созданных писательницей Зоей Воскресенской. Это были удивительно ...которого стало возможным рассекретить, звали... Зоя Воскресенская. В разведку — из библиотеки...в ту пору работала Зоя Воскресенская, писал: «Зоя Ивановна Рыбкина вместе со...
... «откровение» современного историка: Зоя Космодемьянская была не защитницей Отечества...которая хорошо знала Зою. Старая разведчица рассказала: - Зоя Космодемьянская никакой партизанкой ..., в том числе красноармеец Зоя Космодемьянская. Наверное, после войны...
...приводит свою версию псевдонима Зои: » …почему Зоя Космодемьянская, назвав себя ...режиссёр),Галина Водяницкая (исполнительница роли Зои Космодемьянской) и Александр Шеленков... ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ О Зое Алексей Меняйлов «Тайны...
...как хочется жить, жить... Зоя Байгер (Круглова)Зоя Григорьевна Круглова родилась 24...годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Зою Круглову зачислили санитаркой в ... Совет СССР посмертно наградил Зою Григорьевну Круглову орденом Отечественной ...
... советских разведчиц. Оказалось, что Зоя Ивановна Воскресенская (по мужу Рыбкина... Коллонтай. Мужа Бориса – резидентом, Зою – руководителем пресс-службы посольства. А... и отправлялись на поселение. Зоя Ивановна помогала заключенным добиться справедливости...
...советского военного периода стала комсомолка Зоя Космодемьянская, которая пришла добровольцем ... Александр Довженко. Для партизанки Зои Космодемьянской война была подвигом, цель... во имя патриотических идеалов Зоя Космодемьянская навсегда останется образцом ...
Одни одно пишут о ней, другие – другое.. А в чём был конкретно её подвиг,- никто не сможет сказать толком?