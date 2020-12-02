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“Зоя”

15:46. 2 декабря 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Трейлер отечественного фильма "Зоя" про Зою Космодемьянскую
Выйдет в январе.



В нечто хорошее не очень верится. Но посмотрим.

Метки: 1941, великая отечественная война, зоя космодемьянская, кино

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6371439.html

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