Байден поиграл с собакой
08:16. 30 ноября 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Начинается.
Байден играл с собакой и умудрился сломать ногу в нескольких местах. Сообщают о повреждении лодыжки и переломах костей стопы.
Теперь несколько недель он будет носить специальный ботинок и иметь ограничения по передвижению. К шуткам про старческую деменцию Байдена добавились шутки в стиле "Пока Трамп за 3 дня победил коронавирус, Байден сломал ногу играя с собакой" и "Может ли кто-нибудь воссоздать овальный кабинет в его подвале и сделать вид, что выполняет его приказы, в то время как Трамп продолжает делать Америку великой?" т.п.
PS.И да, Байден намерен назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого Дома. Ну тут уже есть сформировавшийся пласт юмора, который в случае победы Байдена, получит свое неизбежное и логичное продолжение.
Пусть теперь с кошкой проиграет, руку сломает, а если с лошадью, то и голову не убережёт. Впрочем, всем понятно, что он только свадебный генерал, не более. Так что, что бы он себе ни сломал, ничего от этого не изменится. Сразу вспоминаются времена Брежнева-Андропова-Черненко. Лежали себе в реанимации и спокойно руководили огромной страной.
Байден с Псаки – это вещь. Я уже успел доллары перелопатить.
Можно отдыхать с попкорном.