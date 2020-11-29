Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

ПВО. Силы небесные

15:22. 29 ноября 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DEakeMoQw0o

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Небесный «Фехтовальщик»: почему Су-24М остаётся одним из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире
...-6, но комиссия Военно-воздушных сил СССР не приняла проект самолёта... на сверхзвуке для преодоления зоны ПВО противника.На основе этих требований..., где у противника нет средств ПВО, представляются избыточными. В конце концов...
ПВО и ПРГ отдали дань памяти в день ВДВ
... на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под ... ПГР и ПВО пришли центральному музею Вооружённых сил г. Москва... в силу своих возможностей». Члены ПГР и ПВО приняли участие...пророка Илии (его считают небесным покровителем десантников) в центре...
Американская авиация против русской ПВО
...обширными. И эти охотники за небесными пичугами отнюдь не беззащитны. .... Конечно, так считать соотношение сил - дело бестолковое. Противник концентрирует...Глубокая, эшелонированная, многоуровневая система ПВО вкупе с огромными пространствами чисто...
Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ
... в фонтанах в честь небесного покровителя Ильи. В «... подвержен поражению как средствами ПВО, так и истребительной авиацией... на их участие в силах быстрого реагирования. Предполагается,...высадки посадочным способом основных сил. У морского десанта подобная...
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2017
...Начальник командного пункта ПВО воинской части 1215 Вооруженных сил Украины майор Юрий...104 человека. Их называют «героями небесной сотни». Чтобы избежать дальнейшего кровопролития...Франции Эрик Фурнье. Памятник «героям небесной сотни» Gettyimages.ru © Sergii ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2019
...Украине обнародовали шокирующую правду о «небесной сотне» *Запрещенная в РФ ...системе ПВО Альянса в стране, являющейся сегодня ключевым элементом военной силы НАТО... Украине обнародовали шокирующую правду о «небесной сотне» К оглавлению | Источник:...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13703 8405
    XAPAOH 29 ноября 2020 в 17:17

    Всё здесь чудесно, особенно чудесна продажа новейшего комплекса ПВО С400 стратегическому противнику- Турции, стране- члену НАТО!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)