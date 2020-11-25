IT-столица безработных, Барон Лебедев, Маккейн против Виноградова // Галопом по Европам #343
22:21. 25 ноября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Кредит Свисс назвал рубль главным разочарованием года;
- Цены на квартиры в стране растут быстрее, чем инфляция и доходы граждан;
- Пандемия ударила по российской химической промышленности;
- В России впервые больше 500-т умерших от ковида за сутки;
- Джон Маккейн вторгся в российские территориальные воды;
- Дженерал Электрик проведет масштабные сокращения в авиационном подразделении;
- Кризис добрался до Кремниевой долины;
- Китай с 2013-го вывел из-за черты бедности 93 миллиона человек;
- Азербайджанские войска вошли в Кальбаджарский район Карабаха;
- Елизавета вторая пожаловала сыну банкира Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и сибирского;
- Под Оренбургом в селе Красное после жалоб местных жителей снесли памятник казачьему полковнику Сладкову, убившему Чапаева;
- Глава Минпросвещения Кравцов предложил создать национальный пантеон героев.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Кредит Свисс назвал рубль главным разочарованием года;
- Цены на квартиры в стране растут быстрее, чем инфляция и доходы граждан;
- Пандемия ударила по российской химической промышленности;
- В России впервые больше 500-т умерших от ковида за сутки;
- Джон Маккейн вторгся в российские территориальные воды;
- Дженерал Электрик проведет масштабные сокращения в авиационном подразделении;
- Кризис добрался до Кремниевой долины;
- Китай с 2013-го вывел из-за черты бедности 93 миллиона человек;
- Азербайджанские войска вошли в Кальбаджарский район Карабаха;
- Елизавета вторая пожаловала сыну банкира Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и сибирского;
- Под Оренбургом в селе Красное после жалоб местных жителей снесли памятник казачьему полковнику Сладкову, убившему Чапаева;
- Глава Минпросвещения Кравцов предложил создать национальный пантеон героев.
_______________________________________________
Поддержи канал:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам