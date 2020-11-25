В этом выпуске:- Кредит Свисс назвал рубль главным разочарованием года;- Цены на квартиры в стране растут быстрее, чем инфляция и доходы граждан;- Пандемия ударила по российской химической промышленности;- В России впервые больше 500-т умерших от ковида за сутки;- Джон Маккейн вторгся в российские территориальные воды;- Дженерал Электрик проведет масштабные сокращения в авиационном подразделении;- Кризис добрался до Кремниевой долины;- Китай с 2013-го вывел из-за черты бедности 93 миллиона человек;- Азербайджанские войска вошли в Кальбаджарский район Карабаха;- Елизавета вторая пожаловала сыну банкира Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и сибирского;- Под Оренбургом в селе Красное после жалоб местных жителей снесли памятник казачьему полковнику Сладкову, убившему Чапаева;- Глава Минпросвещения Кравцов предложил создать национальный пантеон героев._______________________________________________Поддержи канал:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nmJWqdWFBqs