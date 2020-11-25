Главная » Видео, Политика, События

IT-столица безработных, Барон Лебедев, Маккейн против Виноградова // Галопом по Европам #343

22:21. 25 ноября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Кредит Свисс назвал рубль главным разочарованием года;
- Цены на квартиры в стране растут быстрее, чем инфляция и доходы граждан;
- Пандемия ударила по российской химической промышленности;
- В России впервые больше 500-т умерших от ковида за сутки;
- Джон Маккейн вторгся в российские территориальные воды;
- Дженерал Электрик проведет масштабные сокращения в авиационном подразделении;
- Кризис добрался до Кремниевой долины;
- Китай с 2013-го вывел из-за черты бедности 93 миллиона человек;
- Азербайджанские войска вошли в Кальбаджарский район Карабаха;
- Елизавета вторая пожаловала сыну банкира Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и сибирского;
- Под Оренбургом в селе Красное после жалоб местных жителей снесли памятник казачьему полковнику Сладкову, убившему Чапаева;
- Глава Минпросвещения Кравцов предложил создать национальный пантеон героев.

_______________________________________________

Поддержи канал:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nmJWqdWFBqs

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зарубежные клондайки России. Часть III
...к «демократической контрреволюции»), сотнями безработных царских офицеров, которые уже создали... военным министерством Колчака, генерал, барон А.П. Будберг, бывший ... 1921 г. разослал по столицам Антанты соответствующий дипломатический циркуляр), ...
ЛИОН. Город ткачей.
... был захвачен протестантами под предводительством барона Адрета, в результате многие богатые...руках, в Лионе увеличивается число безработных, в то же время доходы...поездки император задумал превратить французскую столицу в современный город, отвечающий быстрым...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
..., которые приехали в столицу из всех юго-восточных...бельгийского профсоюза металлургов.В столице Эльзаса в среду собрались...майданутым понять, что украинские безработные Евросоюзу нынче без надобности....земля. И нашим фон-баронам наконец то надо спуститься...
Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2017
... наших работников пополнят армию безработных, государственный бюджет недополучит миллионы...который сейчас имеет статус «временной столицы» Луганской области – Северодонецк. И... уже вполне самостоятельным региональным баронам, чтобы заручиться их номинальной...
Что же на самом деле стояло за борьбой с врагами народа в 1937 году?
... страна взвыла. Предприятия закрываются, миллионы безработных, а те рабочие, что сохранили... парада можно было привести в столицу и верные Тухачевскому воинские части... ещё одной враждебной силой – «региональными баронами» из числа первых секретарей обкомов...
Что же на самом деле стояло за массовыми репрессиями 1937 года
... страна взвыла. Предприятия закрываются, миллионы безработных, а те рабочие, что сохранили... парада можно было привести в столицу и верные Тухачевскому воинские части... ещё одной враждебной силой – «региональными баронами» из числа первых секретарей обкомов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)