Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ES6vUjdureY
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Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что всё вокруг обессмыслилось. На взгляд, всё осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешёвой стекляшкой.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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