В детстве я увлекся дизайном автомобилей, и все, что я когда-либо хотел в жизни – это создавать их. Я хотел не только создать наружность своего собственного суперкара, но и мечтал спроектировать каждую деталь в нем. Усердный труд в школе и удача позволили осуществить мою мечту…_______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wB9jcVCFUSo