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Автомобиль умрёт! // Письма

22:07. 23 ноября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В детстве я увлекся дизайном автомобилей, и все, что я когда-либо хотел в жизни – это создавать их. Я хотел не только создать наружность своего собственного суперкара, но и мечтал спроектировать каждую деталь в нем. Усердный труд в школе и удача позволили осуществить мою мечту…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wB9jcVCFUSo

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