Автомобиль умрёт! // Письма
22:07. 23 ноября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В детстве я увлекся дизайном автомобилей, и все, что я когда-либо хотел в жизни – это создавать их. Я хотел не только создать наружность своего собственного суперкара, но и мечтал спроектировать каждую деталь в нем. Усердный труд в школе и удача позволили осуществить мою мечту…
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Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок