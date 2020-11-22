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Впечатляющие кадры: Юг Италии ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

21:15. 22 ноября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Впечатляющие кадры: Юг Италии ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Италия переживает тяжелые времена из-за сильного наводнения на юге страны, которое началось после мощных осадков. Больше всего от стихии пострадали провинции Кротоне и Палермо.

В нескольких регионах Италии объявлен оранжевый уровень тревоги. В Мелиссе, в провинции Кротоне, мост рухнул из-за сильных дождей. К счастью, на мосту людей не было, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание ANSA.

Некоторые автомобильные дороги перекрыты, из-за чего нарушено транспортное сообщение. После стихии людям было сложно добраться поездом до аэропорта Палермо, но позже железнодорожное движение все же стабилизировалось.

Островная часть Италии также испытывает проблемы. Так, на Липарских островах, которые находятся к северу от Сицилии, бушуют мощные порывы ветра. При этом с субботы, 21 ноября, нет сообщения с материком.

Синоптики говорят о том, что непогода будет сохраняться в течение дня. Метеорологи предупредили о штормовом ветре. При этом самые мощные порывы ветра наблюдаются на побережье.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1606068930

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