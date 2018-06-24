Новости Украины и Новороссии 24 июня 2018
- 14:45 О чем Путин говорил с Порошенко.
- 14:03 A вы бyдете нaсoлoджyвaтиcя кaвoю.
- 09:48 Попытка пошутить над «Газпромом» провалилась: в Сети высмеяли «Нафтогаз» (ФОТО).
- 09:25 В Раде предупредили об угрозе социального взрыва из-за диктата МВФ.
- 03:30 Армия ДНР помогла отправить детей Республики на отдых в Абхазию (ВИДЕО).
- 02:30 Украинцы на яхте переправляли нелегалов в Европу.
- Вчера 21:30 «Это моя вера!»: Украинец с георгиевской лентой поставил на место нацистов (ВИДЕО 18+).
- Вчера 21:28 Бои без правил в Донецке: впечатляющие кадры.
- Вчера 21:00 Порошенко не открывал дорожный знак.
- Вчера 20:29 Дети из ДНР поедут на отдых в Абхазию.
О чем Путин говорил с Порошенко
На днях состоялся очередной телефонный разговор между президентом России и Петром Порошенко. О чем говорили, к чему это может привести? Что ожидать в дальнейшем от развития ситуации на Украине?
Об этом говорили во время беседы в студии радио «Спутник», к которой я подключился по телефону.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
A вы бyдете нaсoлoджyвaтиcя кaвoю
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Попытка пошутить над «Газпромом» провалилась: в Сети высмеяли «Нафтогаз» (ФОТО)
Пользователи Facebook раскритиковали «Нафтогаз», который в социальной сети попытался пошутить над передвижениями судна, прокладывающим газопровод «Турецкий поток», строительством которого занимается «Газпром».
Ранее на странице «Нафтогаза» в Facebook появился пост о том, что самое большое в мире судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit отправилось из Турции в Нидерланды, а спустя несколько дней вернулось назад.
Сообщение «Нафтогаза» сопровождалось следующей цитатой:
« — Заверните пятнадцать упаковок того печенья.
— Конечно, сэр. Вам далеко везти?
— Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять.
„Русские, однако, широкой души люди“, — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось».
В ответ пользователи Сети в комментариях напомнили украинской компании о том, что в середине июня Pioneering Spirit отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки «Турецкого потока».
Пользователь Денис Рогоза предположил, что пост свидетельствует о «смертельных конвульсиях» «Нафтогаза».
Евгений Михайлов отметил, что украинскому потребителю зимой от подобных шуток теплее не станет, и предложил «Нафтогазу» отказаться от транзита российского газа.
«Зависть у “Нафтогаза” — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!» — посоветовал пользователь Николай Державин. А Николай Труханов предположил, что пост «Нафтогаза» писал маленький ребенок.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой будут получать газ турецкие потребители, ее планируют ввести в строй уже в этом году. Вторая пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода в эксплуатацию — 2019 год. «Газпром» также рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Раде предупредили об угрозе социального взрыва из-за диктата МВФ
Депутат Верховной Рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко рассказал, чем обернется для Украины диктат МВФ.
Бойко отметил, что МВФ больше не ведет с Киевом диалог, только выдвигает требования. Опыт других стран показывает, что выполнение таких требований в ущерб национальным интересам приводит к социальным протестам, заявил он.
Бойко считает, что программу сотрудничества с МВФ необходимо пересмотреть. По его словам, Украина нуждается в развитии экономики, снижении налогов и тарифов, что могло бы помочь промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».
Лидер «Оппозиционного блока» призвал руководствоваться национальными интересами, а не требованиями МВФ.
Напомним, Украину заподозрили в попытке обмануть МВФ.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Армия ДНР помогла отправить детей Республики на отдых в Абхазию (ВИДЕО)
В пятницу, 22 июня, группа детей из Донецкой Народной Республики отправилась на отдых в Абхазию.
Поездка была организована координатором гуманитарных проектов Татьяной Бутриной, сербским добровольцем Деяном Беричем, фондом «Дорога добра», при поддержке Вооруженных сил ДНР, а также неравнодушных жителей России.
Всего на отдых было отправлено 16 детей, десять из которых — воспитанники детского дома семейного типа Ковалевых, а еще шесть — дети из прифронтовых населенных пунктов (в т. ч. Горловка и н. п. Зайцево).
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинцы на яхте переправляли нелегалов в Европу
Оперативники Государственной пограничной службы Украины совместно с правоохранителями стран Евросоюза разоблачили группу украинцев, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«Информацию о возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как транспортное средство для перемещения мигрантов украинские пограничники получили несколько месяцев назад. Эту информацию отлаженными каналами сотрудники Госпогранслужбы передали в бюро Europol. Через некоторое время правоохранители Греции и Италии подтвердили, что указанная группа действительно занималась незаконным промыслом», — сказано в сообщении.
Впервые яхта под флагом Украины попала в поле зрения правоохранителей в Греции, через несколько дней — в Италии.
«Но в последнем случае — под флагом Германии и с совсем другим названием. Также, как оказалось, на борту яхты находилась большая группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее всего, подобрал на пути из Греции. В настоящее время правоохранительные органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия», — добавили в Госпогранслужбе.
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«Это моя вера!»: Украинец с георгиевской лентой поставил на место нацистов (ВИДЕО 18+)
В микрорайоне Восточный в Кривом Роге местные нацисты обнаружили машину с георгиевской ленточкой и вызвали полицию.
Владелец автомобиля оказался мужчиной не робкого десятка, сказал, что советские символы — это его вероисповедание, и предложил радетелям украинской государственности снести дома, построенные при СССР, как «наследие тоталитарного режима».
Некоторое время спустя к перепалке подключилась проходившая мимо женщина и в резкой форме высказала всё, что думает об украинских «патриотах».
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Бои без правил в Донецке: впечатляющие кадры
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Порошенко не открывал дорожный знак
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Дети из ДНР поедут на отдых в Абхазию
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Эхо АТО: Украину захлестнула преступная волна – в Киеве владелец ресторана расстрелял посетителей
Киев, 24 июня.
С началом боевых действий в Донбассе Украину захлестнула преступная волна – страну наводнило оружие, а сами украинцы начали решать конфликтные ситуации при помощи боеприпасов и пистолетов. Так, в ночь с субботы на воскресенье в Оболонском районе Киева владелец кафе-бара “Арго” расстрелял троих посетителей своего заведения