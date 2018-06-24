Новости Украины и Новороссии 24 июня 2018

Пользователи Facebook раскритиковали «Нафтогаз», который в социальной сети попытался пошутить над передвижениями судна, прокладывающим газопровод «Турецкий поток», строительством которого занимается «Газпром».

Ранее на странице «Нафтогаза» в Facebook появился пост о том, что самое большое в мире судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit отправилось из Турции в Нидерланды, а спустя несколько дней вернулось назад.

Сообщение «Нафтогаза» сопровождалось следующей цитатой:

« — Заверните пятнадцать упаковок того печенья.

— Конечно, сэр. Вам далеко везти?

— Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять.

„Русские, однако, широкой души люди“, — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось».

В ответ пользователи Сети в комментариях напомнили украинской компании о том, что в середине июня Pioneering Spirit отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки «Турецкого потока».

Пользователь Денис Рогоза предположил, что пост свидетельствует о «смертельных конвульсиях» «Нафтогаза».

Евгений Михайлов отметил, что украинскому потребителю зимой от подобных шуток теплее не станет, и предложил «Нафтогазу» отказаться от транзита российского газа.

«Зависть у “Нафтогаза” — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!» — посоветовал пользователь Николай Державин. А Николай Труханов предположил, что пост «Нафтогаза» писал маленький ребенок.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой будут получать газ турецкие потребители, ее планируют ввести в строй уже в этом году. Вторая пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода в эксплуатацию — 2019 год. «Газпром» также рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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